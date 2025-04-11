11 апреля 2025 23:30 Богемская рейнутрия. Россию захватывает новый опасный сорняк Доцент Абизов объяснил, почему не стоит бояться богемской рейнутрии 0 0 0 Фото: A. Jagel/blickwinkel / www.globallookpress.com Экология

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В Россию попал вропейский сорняк, который считают опаснее борщевика, — богемская рейнутрия. Из-за мощной корневой системы она способна разрушить фундамент домов. Кроме того, от растения практически невозможно избавиться. Как рейнутрия оказалась у нас и можно ли с ней бороться, выяснил 360.ru.

Что такое богемская рейнутрия и как выглядит Рейнутрия богемская (Reynoutria bohemica) — один из шести видов рейнутрий. Это высокое растение с такими же по росту стеблями, множеством побегов и широкими листьями.

Интересно Рейнутрия — род травянистых растений семейства гречишных. Его назвали в честь фламандского естествоиспытателя XVI века Карела ван Синт-Омарса, известного также как сеньор де Рейнутр. Рейнутрия — род травянистых растений семейства гречишных. Его назвали в честь фламандского естествоиспытателя XVI века Карела ван Синт-Омарса, известного также как сеньор де Рейнутр.

«Считается, что это спонтанный гибрид японской и сахалинской рейнутрий. Обычно они не пересекаются, но тут, видимо, оказались на соседних грядках и переопылились. Получилась рейнутрия богемская. Этот сорняк в шутку называют баобабом или северным бамбуком, потому что его стебли внешне напоминают их», — рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев. У доктора фармацевтических наук, доцента кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле РХТУ имени Менделеева Евгения Абизова на этот счет другое мнение. По его словам, рейнутрия богемская — это гречиха сахалинская.

Фото: G. Czepluch/blickwinkel / www.globallookpress.com

«Это потенциально ценное растение из семейства гречишных, которое может принести пользу фармацевтике или даже пищевой промышленности», — отметил ученый. Сахалинская гречиха имеет крупные листья и медовые соцветия из мелких цветков, которые летом привлекают пчел. «Молодые побеги богемской рейнутрии, как красиво ее назвали, вполне съедобные. Из них можно делать весенние салаты, щи, так как растение содержит достаточно кислоты. Это касается только молодого растения, потому что с возрастом оно становится волокнистым и невкусным», — рассказал Абизов. Помимо этого, листья рейнутрии похожи на почитаемый на Востоке фикус священный, или религиозный. «То есть он может быть вполне декоративным растением», — предположил доцент.

Фото: J. Flohe/blickwinkel / www.globallookpress.com

Богемская рейнутрия: чем опасна? Как сорняк рейнутрия может серьезно навредить человеку. Она размножается корневищами, ползет и вытесняет собой другие растения. Если этот сорняк вырос рядом с домом, корни могут попасть в трещины фундамента и постепенно разрушить его. «В любом справочнике по ландшафтному проектированию и фитодизайну написано, что деревья и крупные кустарники возле домов лучше не сажать. Их корни проникают во все трещины, утолщаются, и начинается разрушение фундамента. Очевидно, эта рейнутрия действует по такому же принципу, просто более активно», — объяснил Воробьев. Как опасный сорняк попал в Россию «Растение как сорняк пришло к нам с Сахалина, о чем нетрудно догадаться из его названия. Скорее всего, его завезли, как и борщевик Сосновского, как силосную культуру, поскольку оба они довольно крупные. Но, в отличие от борщевика, рейнутрия не содержит сок, вызывающий ожоги», — уточнил Абизов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Сахалин / www.globallookpress.com

Сорняк могли завезти в Россию случайно с грузами из Европы, допустил Воробьев. «Наши садоводы знакомы с рейнутрией сахалинской. По неподтвержденным данным, с острова растение привез Антон Павлович Чехов, который занимался там переписью населения. Но доказательств этому нет, только предположение», — отметил биолог. Что делать, если заметили сорняк на участке Как бороться с вредоносным соседом? По мнению Воробьева, любое растение из класса двудольных не выдерживает постоянного скашивания. «Оно угнетает практически полностью все двудольные растения, в том числе борщевик, рейнутрию, лопухи, крапиву и другие сорняки. На хорошем газоне растет только газонная трава, потому что его часто косят», — объяснил агроном.

Фото: F. Hecker/blickwinkel / www.globallookpress.com

Абизов же заявил, что лучший способ уничтожить любой сорняк — выкопать его с корневищем. Но с этим могут возникнуть затруднения, ведь рейнутрию порой трудно истребить даже экскаватором. На этот случай можно попробовать ядохимикаты, например гербициды, порекомендовал Воробьев.

Бывают гербициды сплошного действия, которые уничтожают всю растительность. Их используют, например, на железных дорогах, а также экологически настроенные дачники вдоль сетки-рабицы, возле которой неудобно косить. Михаил Воробьев

Обработка вполне безопасна, если рядом не сажать овощные культуры, которые садовод потом собирается употреблять в пищу.