22 января 2025 23:48 «А пока — наоборот». Почему на юг США обрушился зимний шторм, а в России — тепло Синоптик Ильин объяснил, в чем причина внезапных снегопадов на юге США 0 0 0 Фото: NOAA/Keystone Press Agency / Global Look Press Экология

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На юг США обрушился сильнейший зимний шторм, который охватил восемь штатов. В их числе: Техас, Луизиана, Флорида и Джорджия. По данным Axios, жертвами природного катаклизма стали 10 человек. СМИ уже нарекли шторм историческим. Что стало причинами редкой аномалии, связана ли она с пожарами в Калифорнии, можно ли считать удар непогоды следствием глобального потепления — в материале 360.ru.

Ледяная буря и жертвы Смертоносный парализующий зимний шторм растянулся на 1,5 тысячи километров и захватил юг страны от Техаса до Флориды. На первый взгляд, высота снежного покрова небольшая, но для южных регионов Штатов это практически рекорд. В Хьюстоне намело 12 сантиметров снега, в Новом Орлеане — около 27, недалеко от Флоридского Пэнхэндла — от 15 до 30 сантиметров. Метель застала специализированные службы врасплох. Дорожники оказались не в состоянии вовремя расчистить проезжую часть, поэтому движение в некоторых южных штатах оказалось затрудненно. По этой же причине в Хьюстоне закрыли Космический центр имени Джонсона, аэропорты и школы. Кроме снега, на юг Америки местами накрыл ледяной дождь. На дорогах образовалась гололедица, увеличив аварийность в разы. Так, в городе Озарка, штат Алабама, столкновение привело к кончине женщины, которая не справилась с управлением на скользкой трассе.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти разослали метеопредупреждения о зимних штормах в девять штатов — от южного Техаса до Северной Каролины и юго-восточной Вирджинии.

Не выходите на дороги сегодня ночью! Ожидаются опасные для жизни условия. При сильных морозах застревание в снегу может быстро стать опасным. Берегите себя, оставайтесь дома. Национальная метеорологическая служба США

Кроме того, места вдоль побережья Мексиканского залива, известные своими морскими развлечениями и пляжами, тоже оказались в снежном шаре. Особенно причудливыми выглядят заснеженные пляжи и пальмы от Галвестона, штат Техас, до Билокси, штат Миссисипи.

Интересно В последний раз в Новом Орлеане снег выпал в 2009 году, а столь значительный снегопад фиксировали лишь в 1895 году. В последний раз в Новом Орлеане снег выпал в 2009 году, а столь значительный снегопад фиксировали лишь в 1895 году.

В аэропорту Мобил, штат Алабама, выпало около 18 сантиметров снега. Это парализовало работу воздушной гавани.

Фото: Niyi Fote via www.imago-images.d/www.imago-images.de / Global Look Press

Аэропорты Флориды также попали в затруднительное положение, среди них — международный аэропорт Джексонвилла.

Интересно В некоторых районах, таких как Лейк-Чарльз, Луизиана, предупреждения о метелях объявили впервые в истории. В некоторых районах, таких как Лейк-Чарльз, Луизиана, предупреждения о метелях объявили впервые в истории.

Губернатор штата Десантис сообщил, что к ликвидации последствий стихии подключились более 250 сотрудников департамента транспорта и около 200 единиц тяжелой техники, подготовили противогололедные химикаты. «Хотите верьте, хотите нет, но в штате Флорида мы мобилизуем снегоочистители», — заявил республиканец.

Интересно Знаменитый собор Святого Людовика во Французском квартале едва виден из-за сильного снегопада в Новом Орлеане, штат Луизиана. Зимний шторм принес в город редкий снегопад, закрывший школы и предприятия и удививший местных жителей, многие из которых никогда раньше не видели снега. Знаменитый собор Святого Людовика во Французском квартале едва виден из-за сильного снегопада в Новом Орлеане, штат Луизиана. Зимний шторм принес в город редкий снегопад, закрывший школы и предприятия и удививший местных жителей, многие из которых никогда раньше не видели снега.

Руководство южных штатов попросило местных жителей не покидать дома, оставлять воду в кранах течь тонкой струйкой, чтобы трубы не замерзали, проверять детекторы дыма и не использовать кухонные плиты для обогрева помещений.

Фото: Chen Chen/XinHua / Global Look Press

Помимо аэропортов, на время непогоды закрыли школы и предприятия. По данным Национальной метеорологической службы, примерно 300 миллионов человек в 48 штатах получили предупреждения о непогоде. В общей сложности около 2,2 тысячи рейсов отменили и еще три тысячи задержали по всей стране. Не обошлось и без жертв. В Техасе на ледяных дорогах погибли пять человек, в Алабаме — двое. Кроме того, экстренные службы получили десятки звонков, связанных с переохлаждением. Было и два летальных случая. В Алабаме 37-летний мужчина умер во время пожара, потому что пытался обогреть дом с помощью кухонной плиты. В Джорджии от переохлаждения скончался один человек. От резко упавших температур страдают не только люди, но и животные. Хладнокровные рептилии вынуждены спасаться на дне водоемов. Голуби, не привыкшие к морозам, сбиваются в общие стаи и прижимаются друг к другу, чтобы не замерзнуть.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Не обошлось и без курьезов. Так, 44-летняя Рейнд Крейди взяла свой SUP борд, прикрепила надувную доску к машине соседа и прокатилась по заснеженной и обледеневшей улице в районе Коттедж-Гроув в Хьюстоне. Но большинству жителей заснеженных штатов не до смеха. Американцы не могут оставить свои дома и уехать в центры обогрева, так как опасаются мародеров. Многие ограничиваются получением горячей еды и напитков, но спешат вернуться, чтобы охранять свое имущество. «Безумно холодно. Когда я вышла из дома сегодня утром, было -24 градуса (по Фаренгейту, то есть -4 градуса по Цельсию — прим. ред.) с холодным ветром», — рассказала 44-летняя Никки Сваффорд.

Фото: Chen Chen/XinHua / Global Look Press

Причины зимнего шторма на юге США Взаимосвязь зимнего шторма на юге США и пожаров в Калифорнии существует, но выявить эти корреляции очень сложно, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. «Пожары не оказывают прямого влияния на метели, но они изменили атмосферу в стране кратковременно, в плане чистоты воздуха, позже все очистится, придет в норму», — пояснил эксперт. По его словам, причиной снегопадов на юге США стало прохождение атмосферных фронтов. «Особенно сильные снегопады наблюдаются при прохождении теплых фронтов. Когда идет холодный атмосферный фронт, снег более кратковременный и носит зарядовый характер. Во время прохождения теплых атмосферных фронтов, осадки продолжительные и достаточно сильные», — отметил Ильин. Контраст температур, постоянное изменение тенденций в атмосфере вызывают между воздушными массами образование атмосферных фронтов, что приводит к снегопадам. Резкие изменения давления на больших участках увеличивают силу ветра. Это тоже становится причиной метелей и ураганов, объяснил синоптик.

Фото: NOAA/Keystone Press Agency / Global Look Press

Зимний шторм на юге США — свидетельство глобального потепления? Пока в Америке южные штаты заносит диковинным для местных жителей снегом, в Москве и центральной части России наступила практически весна я январе. Асфальт сухой, как в апреле, а снеговых туч не видно даже на горизонте. Вместо этого ярко светит солнце. На северо-западе страны также довольно комфортная для середины зимы погода. Например, в Санкт-Петербурге смешные -6 градусов, а снег лежит только за городом. В Якутии также не по сезону «тепло» — всего -15 градусов. Обычно в это время года в республике температура колеблется от -28 до -50 градусов.

Ильин объяснил потепление в нашей стране. Он отметил, что теплую зиму в России нельзя считать свидетельством глобального потепления. Причина в другом — в регионах господствует теплый воздух с Атлантики. «У нас погода формируется за счет переносов воздушных масс с Атлантики, где воздух в этом сезоне хорошо прогрелся», — подчеркнул специалист. По мнению метеоролога, теплая погода в России еще какое-то время сохранится. «До конца января, скорее всего, не нужно ждать существенных морозов. На этой неделе в Москве ожидается похолодание, с выходных — снова потепление. На следующей неделе температура будет подниматься до +2 и даже +4 градусов, а в ночные часы минус будет исключением», — отметил Ильин. Примерно в середине первой декады февраля в столице столбик термометра может опуститься до 7-12 градусов мороза.