Золото стало главным защитным активом. Что напугало инвесторов на мировом рынке?

Угрожающие мировой финансовой системе тарифные войны президента США Дональда Трампа подстегнули цены на золото. Драгоценный металл начали скупать центральные банки многих стран, а также частные инвесторы. Об этом 360.ru рассказал финансист Александр Лосев.

Защитный актив для инвесторов и ЦБ

Возросшие риски деглобализации и дефрагментации мировой финансовой системы на фоне угроз президента США Дональда Трампа повысить тарифы для всех стран мира и отсутствие итоговой торговой сделки с Китаем заставили игроков перекладываться в защитные активы. Если еще недавно в этой роли выступали казначейские обязательства США, то теперь ее играет золото. Владельцы американских ценных бумаг начали массовую продажу из-за возникших угроз, что привело к снижению цен.

Золото — это актив-убежище. Центральные банки многих стран понимают, что в случае, если будут какие-то проблемы в финансах или расчетах, можно использовать золотовалютные резервы для балансировки при отрицательном сальдо торгового баланса и стабильности валютных рынков. Александр Лосев финансист

Экономист добавил, что драгоценный металл — единственный универсальный инструмент финансовых регуляторов, который они могут заложить для получения кредита или открыть СПО-премии для обмена валюты. «После повышения интереса центральных банков к золоту скупать металл начали инвесторы. Для них это тоже защитный актив, потому что альтернатив на рынке не так много», — добавил собеседник 360.ru. Лосев добавил, что у золота только два недостатка: отсутствие процентного дохода и необходимы места для хранения. Но в случае дестабилизации мировой валютной системы это единственный актив, который станут принимать все игроки.

Фото: РИА «Новости»

Как формируются цены на золото?

Стоимость золота диктует рыночный закон спроса и предложения. Если какой-то актив ограничен, но на него высокий спрос, то растет и цена, пояснил Лосев. Экономист напомнил, что в свое время Федеральная система США отказалась от привязки доллара к золоту, потому что общемировые запасы драгоценного металла оказались недостаточными для обеспечения расчетов в глобальной торговле. Поэтому сегодня центральные банки могут использовать свои золотые запасы для решения проблем дисбаланса импорта и экспорта. «Если у какой-то страны сальдо торгового баланса с другой страной минус десять миллиардов долларов, то запасы золота его покроют, но не всю торговлю. Но если есть спрос, а предложения недостаточно, значит, актив растет», — добавил Лосев.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт подчеркнул, что на этой неделе цены на золото начали снижаться, что стало свидетельством того, что покупатели зафиксировали прибыль и начали искать подешевевшие активы.

«Купившие золото инвесторы использовали его в качестве аккумулятора средств для будущих покупок. Когда они увидели, что акции, облигации или другие активы начали терять в цене, то начали продажу драгоценного металла, увеличив предложение и снизив стоимость», — пояснил экономист. Он отметил, что просадка цен на золото носит кратковременный характер, потому что это единственный актив, защищающий от геополитической нестабильности.