23 мая 2026 00:01 Заработок на страхе: как фирмы по банкротству загоняют должников в ловушку Адвокат Кузбасова: рынок банкротных фирм очистит ужесточение ответственности

Процедура личного банкротства для некоторых россиян стала последней надеждой выбраться из долговой ямы. Вместе с ростом желающих списать кредиты появился рынок сомнительных посредников, которые обещают «гарантированное избавление от долгов» и забирают у людей последние деньги, зарабатывая на их страхе.

Раздолжнителей выгонят из «банкротного эльдорадо»

В банковской сфере недобросовестных посредников, предлагающих помочь в оформлении банкротства, называют раздолжнителями. Об этом в комментарии газете «Ведомости» заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Алексей Чирков. Он подчеркнул, что борьбу с ними регулятор ведет в рамках рабочей группы, куда вошли долговые консультанты, правозащитные организации и представители ЦБ. Основная задача сейчас заключается в создании практики, чтобы люди понимали, к каким посредникам обращаться не стоит, чтобы не потерять время и деньги.

Раздолжнителями мы называем недобросовестных посредников, которые берут непропорционально много денег и либо исчезают, либо не создают никакой потребительской ценности для человека, которые пытаются не решить проблему, а фактически создать новую, наживаясь на чужой беде. Алексей Чирков

Начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов заявил, что из собственного опыта и практики своих коллег может сказать, что до 40% инициаторов процедуры банкротства сталкиваются с недобросовестными посредниками.

По его словам, ситуация начала улучшаться благодаря реализации трех принципов: усиление внимания к процедурам банкротства со стороны банков, усиление ответственности посредников и обеление рынка. «Банкротный эльдорадо для посредников, думаю, закончился — там уже таких денег нет и не будет», — сказал Акимов. Он добавил, что идею Центробанка о создании реестра банкротных консультантов уже начали обсуждать на рынке, а представители таких компаний разделились на «черных» и «белых». Одни сохранили старую практику, а другие внедрили стандарты работы с должниками.

Банкротство граждан должно быть таким, как задумывалось изначально: тихой гаванью, где должник может переждать финансовый шторм, а не пиратской бухтой, где он прячет свои сокровища — деньги, квартиры, переписанные на родственников под влиянием недобросовестных советчиков. Евгений Акимов

Банки начали бороться с недобросовестными раздолжнителями еще в 2024 году, когда вместе с Центробанком и Генеральной прокуратурой обсуждали запрет рекламы подобных услуг. Инициатива переросла в поправку, которая запретила банкротным консультантам в любом виде обещать клиентам возможность полного освобождения от погашения долгов.

Как не попасть на «черного консультанта»

Недобросовестные кредитные консультанты для привлечения клиентов дают нереализуемые обещания в виде «списания 100% долгов», сохранения имущества и решения вопроса через своего управляющего. Об этом в комментарии 360.ru предупредила юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кузбасова. Она пояснила, что инициированная процедура банкротства не всегда дает гарантированный результат, потому что решение по ней выносит суд: он принимает во внимание и добросовестность должника, и принадлежащее ему имущество, и происхождение долгов.

Частые схемы — взять с клиента аванс и исчезнуть, выдать обычную консультацию за «господдержку», посоветовать переписать имущество на родственников или набрать новых кредитов перед процедурой. Самое опасное, что последствия таких советов несет прежде всего сам должник. Наталья Кузбасова

Если подавший на банкротство по совету «помощника» скрыл имущество, дал ложные показания или искусственно создал неплатежеспособность, то долги с него никто не спишет. А в отдельных случаях, подчеркнула юрист, все может закончиться административной или даже уголовной ответственностью.

Адвокат и член Банкротного клуба Москвы Екатерина Аличееваа в беседе с 360.ru привела еще более страшный пример. «В ситуации, когда гражданин может избежать банкротства, просто договориться с кредиторами или пройти бесплатную процедуру внесудебного банкротства (при сумме долгов до одного миллиона рублей), недобросовестные компании навязывают банкротство через суд с целью наживы», — поделилась она. Аличеева подтвердила, что ответственность за все нарушения процедуры банкротства по совету недобросовестного консультанта лежит на должнике. Выход у него только один: при помощи правоохранителей или любым другим способом придется доказать, что он действовал под чужим влиянием. Суд это может учесть при рассмотрении дела.

Отвечая на вопрос про обеление рынка, эксперты нашли разные подходы. Юрист Кузбасова заявила, что необходимо усилить ответственность за противозаконные советы о сокрытии имущества, переписывание активов на родных или погашение старых долгов новыми кредитами. «Рынок станет чище, когда клиент будет выбирать не по громким обещаниям, а по понятной репутации, квалификации и честному разбору рисков», — сказала она. Адвокат Аличеева добавила, что изменение в законодательстве о рекламе услуг по банкротству граждан уже стало первым шагом со стороны государства. Но также необходимо просвещать общество, чтобы люди обращались только к проверенным юристам, адвокатам и фирмам, которые специализируются на сопровождении процедур банкротства.