Законопроект о запрете криптовалюты в России «по полочкам»: суть, последствия | 360°

Деньги 27 апреля 2024, 15:43 Табу на крипту. Как запрет виртуальной валюты повлияет на майнеров и инвесторов Аналитик Плотников объяснил, почему не стоит запрещать криптовалюту в России Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Госдуме вновь начали обсуждать запрет на обращение криптовалюты в России. Закон может заработать уже с 1 сентября. Насколько реально ввести такое ограничение, зачем это нужно и как нововведение повлияет на майнеров и инвесторов — в материале 360.ru.

Законопроект о запрете криптовалюты: о чем он

Документ внесли в Государственной думу еще в ноябре 2022 года. Его рассматривали весь 2023-й и начало 2024 года. Теперь парламентарии зафиксировали новую редакцию законопроекта.

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Авторами выступили Анатолий Аксаков, Сергей Алтухов, Сардана Авксентьева, Иван Бабич, Алексей Гордеев, Антон Горелкин, Джамаладин Гасанов, Владислав Даванков, Олег Димов, Андрей Луговой, Вячеслав Макаров, Ярослав Нилов, Владимир Плякин, Владимир Сенин, Аркадий Свистунов и Антон Ткачев.

Сейчас в России действует запрет на расчет любой криптовалютой. В новом законопроекте предлагают запретить обращение этого вида валюты.

Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Исключение сделают для майнинговых компаний, которым предложат зарегистрироваться в специальном реестре. Его будет регулировать Центробанк. Частные майнеры тоже смогут продолжать свою деятельность до установленного правительством лимита.

При этом введут практику отчетов перед уполномоченным органом. Реклама криптовалюты тоже попадет под запрет.

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Депутаты уже договорились об основных положениях законопроекта, рассказал 360.ru кандидат экономических наук, доцент и один из авторов проекта Анатолий Аксаков. По его словам, парламентарии осознают, что рынок криптовалюты существует, а инициатива поможет его урегулировать.

Законопроект установит экспериментальный режим расчетов криптовалютами вне России, напомнил Аксаков.

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«Внутри страны их нельзя использовать, потому что единственной расчетной единицей считается рубль. Но криптовалютой можно расплачиваться за импортные товары и услуги. Мы рассчитываем принять закон уже в весеннюю сессию, чтобы создать нормативно-правовую основу для этих инструментов», — уточнил депутат.

Основной причиной, почему народные избранники хотят запретить рекламу цифровых монет, он назвал тот факт, что криптовалюту покупают неопытные граждане. И часто они становятся жертвами мошенников.

Кто такие майнеры?

Майнинг (от английского mining — добыча полезных ископаемых) — производство криптовалюты с помощью специального оборудования. Тех, кто этим занимается, называют майнерами.

Платформа, на которой происходят вычисления с помощью видеокарт и асиков (ASIC), называется блокчейн. На ней майнят цепочки блоков, каждая имеет индивидуальный хеш.

Вычислить один блок в цепи означает найти его хеш. Это могут сделать только очень мощные компьютеры, которым предстоит сначала вычислить другие взаимосвязанные блоки.

Matt Hunt/Keystone Press Agency / Global Look Press

В мире майнинга существуют пулы — серверы, которые объединяют компьютеры-асики всех пользователей конкретного пула. Они нужны для более эффективного майнинга. Обычно за его работу взимается комиссия, зато доход с ним намного выше единичной майнинговой фермы — совокупности устройств (не только асиков), которые добывают цифровые монеты.

Сейчас существует 7,8 тысячи видов криптовалют. Самые известные — Bitcoin и Ethereum.

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Сколько нужно вложить денег, чтобы начать майнить?

Майнить можно и с помощью обычного ПК, однако заработок будет копеечным. Если хочется организовать пассивный доход, потребуется вложить в среднем от 100 до 300 тысяч рублей в мощное оборудование и организацию процесса.

Сколько зарабатывают майнеры?

Все зависит от мощности оборудования. Если майнить на ферме с 12 картами RTX 3070, то в месяц без учета расходов на электроэнергию получится примерно 1250 долларов. Если взять такое же количество карт более бюджетных моделей 1660S, то чистый доход в месяц составит чуть более 800 долларов.

По первому запросу в интернете можно найти информацию о зарплате майнеров в районе 400-600 долларов в месяц.

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Получится ли запретить криптовалюту в России и зачем это нужно

Очевидно, что запретить то, чего нет, трудно. Ведь фактически криптовалюта — это код, который можно зашифровать. Такой точки зрения придерживается аналитик компании «Золотой монетный дом» и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

«Это такая вещь, которую нельзя запретить. Биткоин — просто набор цифр. Его можно зашифровать через любую другую систему шифрования. Это то же самое, что ограничить установку на компьютере определенного ПО», — пояснил Голубовский.

По его словам, отказаться от криптовалюты было бы возможно, если бы государство контролировало интернет, как это происходит в Китае.

Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency / Global Look Press

Движение цифровых денег пытаются контролировать не только в России. Например, над тем же вопросом бьются в США, так как это дыра в их санкционной политике. Известно, что более половины ракет для СВО — американские, и Россия покупает их с помощью криптовалюты, отметил Голубовский.

«Мое отношение к криптовалюте всегда было следующим: надо запретить ее внутри страны. Ведь иногда криптовалютой оплачивают товары и услуги, соответственно, платежи проходят мимо бухгалтерии, чтобы не платить потом налоги», — уточнил эксперт.

Ограничение свободы майнеров может привести к тому, что они перестанут этим заниматься, предположил Голубовский.

«Нужно давать майнерам свободу. И не нужно им никакое регулирование. В сером рынке нет ничего плохого, когда он решает определенные задачи», — добавил эксперт.

Pogiba Aleksandra/news.ru / Global Look Press

Запрет криптовалюты в России — недальновидное решение, заявил мировой финансовый аналитик Андрей Плотников. В беседе с 360.ru он допустил, что государству было бы выгоднее взять движение цифровых монет под контроль и брать с него налоги.

«До принятия окончательного решения очень далеко. Еще нужно будет создавать нормативно-правовую рамку. Пока непонятно, будет это в рамках административного поля или уголовного», — уточнил Плотников.

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По его словам, сейчас в стране отсутствует система слежения за движением цифровой валюты, ведь немногие инвесторы прикрепляют российские банковские карты напрямую к криптобиржам. Также возникнут проблемы с регулированием майнинг-пулов и «криптобарыг».

«Это большой вопрос, и я бы не торопился с выводами», — заключил аналитик.

По данным Angara Security, к началу 2024 года число владельцев криптоактивов в России увеличилось вдвое по сравнению с 2022-м — до 34 миллионов человек, или 29% от взрослого населения страны.