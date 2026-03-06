Временно, но приятно: сколько Россия заработает на ситуации в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции 28 февраля перекрыл Ормузский пролив для торговых и военных судов. Из-за этого многие страны рискуют остаться без нефти, которую закупают в Персидском заливе. Как долго это может продлиться и сколько Россия заработает на конфликте?

Рост цен на нефть

Снижение поставок закономерно повлияло на цены на нефть. Сорт Brent к 5 марта вырос в цене на 15%, достигнув 84 долларов за баррель. Но будет ли дальнейший рост — разбирался РБК.

Главный аналитик Совкомбанка Егор Объедков полагает, что у ведущих импортеров нефти из региона есть некоторый запас, однако хватит ли его — зависит от продолжительности конфликта. Если бои затянутся на две недели и более, начнется дефицит.

«И это станет второй волной роста котировок — уже выше 95 долларов за баррель», — подчеркнул он.

Но с ним не согласился независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его мнению, ценовой импульс наложился на профицит нефтяного рынка и уже выдыхается, поэтому ждать подорожания до 100 долларов и выше не стоит.