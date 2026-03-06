Временно, но приятно: сколько Россия заработает на ситуации в Ормузском проливе
РБК: ситуация в Ормузском проливе принесет России выгоду только временно
Корпус стражей Исламской революции 28 февраля перекрыл Ормузский пролив для торговых и военных судов. Из-за этого многие страны рискуют остаться без нефти, которую закупают в Персидском заливе. Как долго это может продлиться и сколько Россия заработает на конфликте?
Рост цен на нефть
Снижение поставок закономерно повлияло на цены на нефть. Сорт Brent к 5 марта вырос в цене на 15%, достигнув 84 долларов за баррель. Но будет ли дальнейший рост — разбирался РБК.
Главный аналитик Совкомбанка Егор Объедков полагает, что у ведущих импортеров нефти из региона есть некоторый запас, однако хватит ли его — зависит от продолжительности конфликта. Если бои затянутся на две недели и более, начнется дефицит.
«И это станет второй волной роста котировок — уже выше 95 долларов за баррель», — подчеркнул он.
Но с ним не согласился независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его мнению, ценовой импульс наложился на профицит нефтяного рынка и уже выдыхается, поэтому ждать подорожания до 100 долларов и выше не стоит.
Выгода для России
Мировой рост цен не может не влиять и на российскую нефть. Сейчас баррель Urals стоит 53 доллара при средней цене в последние месяцы в 40. При этом бюджет России на 2026 год верстался из расчета в 59 долларов за баррель при курсе американской валюты в 92,2 рубля.
Объедков обратил внимание: даже если нестабильность на рынке продлится всего пару месяцев, Россия сможет дополнительно заработать до 500 миллиардов рублей.
«Это существенно на фоне прогнозов нефтегазовых доходов в районе шести-семи триллионов за весь год», — добавил он.
Родионов считает, что в список основных рынков сбыта вернется Индия, которая из-за санкций со стороны США снижала уровень закупок. При этом настоящих доходов российским нефтяным компаниям ждать не стоит, пока не завершится специальная военная операция.
Фактор Китая
Эксперты сошлись во мнении: для России происходящее — временное окно возможностей. Но как долго оно будет открыто, никто пока не знает. Меньше всего в долгом конфликте, не считая его прямых участников, заинтересован Китай, заявил Родионов.
«Китай должен включиться и доказать свою способность урегулировать конфликты в критических для себя регионах», — добавил он.
Однако Объедков констатировал, что даже после завершения боевых действий некоторое время суда не будут ходить через Ормузский пролив в прежнем режиме.
«Фактор риска, вероятно, останется в цене какое-то время», — резюмировал он.
Тем временем Министерство финансов США временно разрешило Индии покупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море.