29 мая 2025 16:18 Возможность начать заново. Россиянам рассказали о плюсах и последствиях процедуры банкротства 0 0 0 Деньги

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Сейчас банкротство является единственным способом официально списать с себя все долги и кредиты. Об этом 360.ru заявила исполнительный директор компании «КредитаНет» Дарья Княжева. Она подробно рассказала о процедуре и развеяла самые распространенные мифы вокруг нее.

Число случаев банкротства в стране растет, и это подтверждают статистические данные. В период с января по март 2025 года Федресурс зафиксировал более 120 тысяч судебных банкротств граждан, что почти на 35% больше прошлогодних показателей. «Люди начали доверять этой процедуре, потому что заработало сарафанное радио. Более миллиона граждан в России прошли процедуру банкротства с 2015 года», — отметила собеседница 360.ru. По ее словам, число банкротов увеличивается, потому что уровень безработицы в стране очень низкий, и работодателям бывает сложно найти замену уволенным сотрудникам. Также на ситуации сказывается высокий уровень инфляции: рост цен приводит к рефинансированию через кредитные организации. «Люди это делают, не понимая, что рефинансируя свой старый кредит, они берут новый под более высокий процент. И получается, что новыми кредитами они перекрывают старые, но загоняют себя в еще большие долги», — пояснила исполнительный директор компании «КредитаНет» Дарья Княжева.

Самые популярные мифы Многие люди до сих пор считают, что банкротство ставит крест на жизни и карьере, хотя на деле это не так. На мнение сильно влияет огромное количество дезинформации в Сети. Кредитным организациям невыгодно сообщать клиентам о том, что банкротство может выручить и избавить от долгов. Специалист подчеркнула, что банкротство не представляет опасности для тех, кто добросовестно платил по своим кредитам и действительно пытался справиться с этими обязательствами. «Развеять мифы, естественно, мы стараемся. Это наша работа, потому что банкротство — это действительно законный способ все с себя списать», — сообщила она. Княжева уточнила, что большинство мифов касаются вопросов имущества — некоторые считают, что его нельзя будет оформить на себя. «Это, естественно, не так», — объяснила собеседница 360.ru. Второй по популярности миф касается работы. «Многие пишут о том, что нельзя работать в процедуре банкротства и получать официальный заработок. Это тоже не так: работать можно и даже нужно», — подчеркнула эксперт. Также люди боятся становиться банкротами, потому что они якобы не смогут выехать за границу. Княжева предположила, что в этом случае банкротство путают с исполнительным производством. На деле после оформления этой процедуры можно путешествовать и уезжать к родственникам, а выезд за границу не закрывается.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha / www.globallookpress.com

Как стать банкротом По словам собеседницы 360.ru, стать банкротом самостоятельно невероятно сложно. «Банкротством занимаются не только юристы, но и арбитражный управляющий, которого назначает суд. И, безусловно, если человек никогда в жизни не сталкивался с судами, то пройти ее самостоятельно попросту невозможно», — добавила эксперт. Когда человек обращается за помощью к специалистам, то те сначала анализируют, подходит ли клиент под процедуру банкротства. После этого идет сбор документов, составляется заявление, которое затем подается в арбитражный суд. «Когда суд принимает это заявление и назначает дату заседания, мы понимаем, когда вас признают банкротом. И на первом заседании, если всех документов достаточно, мы получаем решение суда, в котором гражданин признается неплатежеспособным и банкротом», — объяснила специалист. По словам исполнительного директора компании «КредитаНет», после этого происходит самое интересное — либо начинается процедура реструктуризации долга, либо процедура реализации имущества. Самого имущества при этом может и не быть. «Эта процедура длится шесть месяцев. Иногда четыре, иногда восемь, все зависит от суда. Но в среднем мы говорим о сроке в шесть месяцев. И в течение этих шести месяцев к работе подключается арбитражный управляющий, которого назначает суд», — рассказала эксперт. Назначенный судом специалист проводит анализ сделок и финансового положения будущего банкрота, после чего составляет отчет, по которому суд и принимает решение о списании долгов.

Фото: РИА «Новости»

Последствия банкротства Княжева уточнила, что после прохождения процедуры с банкрота списывают все долги, и ему больше не нужно волноваться о том, где взять деньги на следующий платеж. По ее мнению, если клиент хочет начать процедуру банкротства, то к этому важно морально подготовиться. «Потому что всю работу делаем мы, делают юристы, а человеку нужно принять. Да, это действительно сложная интимная процедура, кто-то не хочет об этом говорить. И в принципе об этом никто не узнает», — подчеркнула собеседница 360.ru. После прохождения процедуры банкрот законно избавится от долгов и сможет тратить весь свой доход на себя, а не на кредиты. Есть у банкротства и последствия. Например, необходимо в течении пяти лет предупреждать об этом банк при взятии новых кредитов. «В течение 10 лет вы не можете руководить банком или другой финансовой организацией. В течение 10 лет вы не можете управлять страховой компанией, ну и не можете баллотироваться на пост президента», — добавила исполнительный директор компании «КредитаНет».

Также она назвала отличия рефинансирования от банкротства. По ее словам, первое — это по факту выплата кредита, но на других условиях. Банки в этом случае увеличивают процент или сумму кредита. Банкротство же является законным освобождением от долгов. Стоимость банкротства при обращении в специализированную организацию «КредитаНет» начинается от 12 тысяч рублей в месяц. Вместо того, чтобы платить по 20-30 тысяч рублей на протяжении 5-10 лет по кредитам клиент платит на протяжении полугода, 10 месяцев, либо 12 месяцев компании, которая помогает ему избавиться от долгов.

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