ЦБ выступил против Visa и Mastercard. В Госдуме заявили о рисках для пользователей Аксаков: для россиян все более рискованно пользоваться картами Visa и Mastercard

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о росте рисков при использовании карт Visa и Mastercard, выпущенных в России. В беседе с 360.ru он рассказал, что международные платежные системы фактически прекратили полноценную работу в стране еще в 2022 году, а сами карты за это время устарели с точки зрения безопасности и качества обслуживания.

Почему Visa и Mastercard стали рискованным Аксаков отметил, что международные платежные системы больше не обновляют механизмы защиты для карт, ранее выпущенных российскими банками. «Сами платежки уже потеряли свое качество. Плюс системы безопасности, которые раньше действовали, уже потеряли свою эффективность, потому что время быстро меняется», — пояснил депутат. По его словам, отсутствие модернизации создает потенциальные угрозы для пользователей. «Выпущенные у нас карты достаточно давно уже не модернизировали с точки зрения безопасности и качества обслуживания граждан. Они не соответствуют сегодняшним требованиям. Поэтому, очевидно, возникают риски для пользователей этих карт», — подчеркнул Аксаков.

Директор департамента национальной платежной системы Банк России Алла Бакина заявила ТАСС, что карты Visa и Mastercard должны постепенно уходить с российского рынка, поскольку «не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали». По данным Центробанка, доля международных платежных систем в России сейчас составляет менее 17%. Что будет с заменой карт и платежами за рубежом Аксаков также отметил, что полностью устранить существующие риски можно только за счет отказа от дальнейшего использования устаревших карт. При этом, по его словам, для банков замена платежных инструментов не станет серьезной проблемой. «Банки постоянно выпускают платежные инструменты, карты „Мир“ и другие инструменты. Поэтому никаких проблем для банков нет. Скорее неудобства для граждан, поскольку надо идти и оформлять новый платежный инструмент», — сказал глава думского комитета. Комментируя возможное влияние на международные расчеты, депутат заявил, что ситуация практически не изменится, поскольку выпущенные в России карты Visa и Mastercard уже давно заблокированы для использования за рубежом. «Никак не скажется, поскольку эти карты все равно нельзя было использовать за рубежом», — отметил он.

В Госдуме исключили технологическое отставание России Кроме того, Аксаков отверг опасения о возможном технологическом отставании российского банковского сектора. По его словам, Национальная система платежных карт и платежная система «Мир» остаются одними из самых современных в мире. «НСПК (Национальная система платежных карт — прим. ред.) следит за всеми новациями международных платежных систем и сама предлагает разные варианты для улучшения качества обслуживания. Поэтому никаких рисков с точки зрения отставания нашей системы нет», — подчеркнул парламентарий. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как их обслуживает НСПК — оператор платежной системы «Мир». Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.