Сегодня 12:02 В России предложили ввести налог для жителей больших городов. В чем смысл идеи? Экономист Кульбака назвал бессмысленным налог для жителей больших городов 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Деньги

Налоги

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести дополнительный налог для жителей городов-миллионников и субъектов-доноров. Идея направлена на улучшение жизни в сельской местности и небольших населенных пунктах. Подробности — в материале 360.ru.

Налог для жителей мегаполисов: суть идеи Инициатива предполагает введение дополнительного налога на жителей крупных городов в размере 3-5%, рассказал «Абзацу» юрист, председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, средства планируется направлять в периферийные районы для их развития и обеспечения достойного уровня жизни населения по всей России. «Данный налог может быть реализован в форме целевого сбора, средства от которого будут направляться на финансирование программ развития периферийных районов», — отметил общественник. Дополнительный налог затронет жителей 23 регионов.

Фото: Медиасток.рф

Мнение экономиста о налоге для жителей больших городов Дополнительный налог для жителей мегаполисов — это полный бред, заявил в беседе 360.ru экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «На самом деле, основная проблема заключается в том, что это попытка заменить и исправить кривым путем существующую в России систему налогообложения, когда деньги забираются из регионов. Это один момент», — сказал эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Второй момент заключается в том, что в России уже сейчас примерно треть населения живет в миллионниках или агломерациях. «И ситуация будет развиваться в эту сторону, потому что другого варианта для развития страны нет. Если государство не сможет обеспечить нормальную транспортную доступность для удаленных регионов, то люди оттуда будут уезжать в любом случае. Если государство не сможет обеспечить нормальную медицину в тех регионах, то люди оттуда будут уезжать. У нас чудовищная дифференциация по доходам между регионами», — подчеркнул Кульбака. Для России подойдет вариант Канады, когда население сосредоточено там, где лучше, качественнее и удобнее жить, а вся остальная территория — это полуосваиваемые регионы, где люди работают вахтовым методом.

Это нормальная ситуация. Люди вправе жить там, где им хорошо, и ничего плохого в этом нет. Николай Кульбака экономист

По мнению экономиста, такой налоговый сбор никто не введет. «Это совершенно бессмысленная популистская идея, которую даже никто рассматривать не будет. Я подозреваю, что она не дойдет даже до законопроекта в Думе», — заключил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Как помочь развитию сельской местности России Единственный вариант помочь развитию удаленных территорий в России — это создание хорошей, качественной транспортной инфраструктуры. «Автомобильные дороги — это доступность, тогда люди могут выбирать жить там, добираясь до каких-то более крупных городов», — объяснил Кульбака. Он предложил представить ситуацию, когда человек живет в 500 километрах от крупного города.

Фото: Медиасток.рф

«Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, значит, будет два варианта: либо вы проживете очень недолго и умрете, либо вы будете перебираться в крупный город, где медицинская помощь под боком», — заявил экономист. Населению нужно предоставить возможность мобильности по стране, тогда люди сами переедут туда, где уровень жизни лучше и зарплаты выше.

Урбанизация — нормальный процесс, естественный для человеческого общества, он идет во всех странах мира. А возвращаться к каким-то условным истокам, к пейзанской жизни, это можно, но при условии, что у тебя в 30 километрах крупный город, автомобиль и хорошая дорога. Николай Кульбака экономист

Кульбака напомнил, что существует обратный урбанизации процесс — субурбанизация, когда люди селятся вокруг крупных городов в домах с приусадебным участком. «Но для этого нужен нормальный рынок земли, которого в России тоже нет. Здесь очень сложная комплексная проблема, которая заключается в том, что нужно выстраивать нормальный рынок земли, нужно демонополизировать строительную отрасль и нужно строить дороги. Тогда все эти проблемы будут решены», — резюмировал экономист.