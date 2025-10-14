Как сэкономить на накоплениях. В Думе предложили вариант для многодетных и участников СВО
В Думе предложили отменить НДФЛ на доход по вкладам многодетных и участников СВО
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили не облагать подоходным налогом средства в виде процентов по банковским вкладам для многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и их близких. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
«Не облагать подоходным налогом средства в виде процентов по банковским вкладам, полученные в 2025–2027 годах участниками специальной военной операции и военнослужащими, выполняющими задачи в приграничье, а также членами их семей, многодетными гражданами и пенсионерами», — указано в документе.
Авторы инициативы считают, что мера улучшит финансовое положение этих категорий граждан, снимет с них дополнительную налоговую нагрузку и повысит привлекательность банковских вкладов.
Законопроект был внесен в Государственную думу 14 октября 2025 года.
Многие многодетные семьи, решившие купить квартиру, кладут деньги в банк, чтобы подкопить еще немного. При действующих нормах им придется платить НДФЛ со всех накопленных процентов, а это немаленькая сумма, которую люди могли бы потратить на ремонт или покупку более просторного, а значит, и более дорогого варианта жилья.
Сергей Леонов
заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе, председатель комитета Госдумы по охране здоровья
Участники специальной военной операции и те, кто выполняет задачи в прилегающих районах, получают от государства достойное денежное довольствие. Многие бойцы отправляют эти средства своим родителям, женам и детям. Некоторые копят деньги на крупные покупки: автомобиль или новую квартиру.
ЛДПР считает несправедливым, что военнослужащим приходится платить НДФЛ с накоплений. Поэтому депутаты предлагают освободить от этого налога участников специальной военной операции, многодетных семей и пенсионеров. Это позволит им сохранить больше средств и станет дополнительным знаком внимания со стороны государства.
Сегодня ставка налога на банковские вклады составляет 13%, если доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Если доход выше, то ставка увеличивается до 15%. В 2021–2022 годах доходы с вкладов не облагались налогом по указу президента России. Однако затем льготу отменили для всех граждан, включая социально уязвимые группы.