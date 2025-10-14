Как сэкономить на накоплениях. В Думе предложили вариант для многодетных и участников СВО

В Думе предложили отменить НДФЛ на доход по вкладам многодетных и участников СВО

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили не облагать подоходным налогом средства в виде процентов по банковским вкладам для многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и их близких. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Не облагать подоходным налогом средства в виде процентов по банковским вкладам, полученные в 2025–2027 годах участниками специальной военной операции и военнослужащими, выполняющими задачи в приграничье, а также членами их семей, многодетными гражданами и пенсионерами», — указано в документе.

Авторы инициативы считают, что мера улучшит финансовое положение этих категорий граждан, снимет с них дополнительную налоговую нагрузку и повысит привлекательность банковских вкладов.

Законопроект был внесен в Государственную думу 14 октября 2025 года.