Сегодня 01:39 Условия IT-ипотеки изменят до конца года. Кто сохранит право на льготный кредит Аналитик Плотников: продления IT-ипотеки на 2025 год можно не ждать 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

Банки

Кредиты

Ипотека

Льготная ипотека

ВТБ второй раз после запуска приостановил выдачу IT-ипотеки после исчерпания выделенного лимита. Заявки на оформление льготных займов на покупку жилья прекратили принимать с понедельника, 17 июня. В пресс-службе банка заявили, что возобновят выдачу кредитов IT-специалистам после решения правительства о дальнейшем финансировании. Но рассчитанную до конца 2024 года программу ждут изменения. В кабмине рассматривают повышение минимального порога уровня зарплат заемщиков, а также исключение из IT-ипотеки Москвы и Петербурга. По оценке опрошенных 360.ru экспертов, любые изменения в программе сильно ударят прежде всего по застройщикам, но охладят перегретый рынок.

Исчерпанный лимит

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов действует в России с июля 2022 года и завершится 31 декабря 2024 года. По действующим условиям, получить заем на покупку жилья по ставке 5% годовых и первоначальном взносе 15% от общей стоимости жилья могут сотрудники IT- компаний, аккредитованных в Минцифры. Максимальный размер кредита для жителей городов-миллионников — 18 миллионов рублей, для остальных регионов — девять миллионов. Разницу между льготной и ключевой ставкой Центрального банка правительство покрывало из бюджета. Кроме того, для получения кредита на покупку жилья есть ограничение по возрасту и уровню зарплат. Программа рассчитана на сотрудников IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам старше 35 необходимо подтверждать минимальный порог заработной платы, который составляет от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от региона. Первоначальный размер кредитного лимита, выделенный правительством, составлял 500 миллиардов рублей. В январе 2024 года заявки на IT-ипотеку прекратили принимать ПСБ-банк, МТС Банк», РНКБ и Банк Санкт-Петербург, так как выделенные кабмином деньги кончились.

К началу февраля о прекращении выдачи льготных кредитов IT-специалистам объявил Сбербанк. ВТБ продержался до апреля.

Фото: РИА «Новости»

После этого правительство дополнительно выделило еще 200 миллиардов рублей. Средства между банками распределил «ДОМ.РФ» на основе поданных заявок. На этот раз первым к финишу кредитного лимита пришел ВТБ. «Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе», — заявили в пресс-службе банка. В организации подчеркнули, что за все время работы выдали по IT-ипотеке кредиты 15,9 тысячи клиентов на сумму в 154,5 миллиарда рублей.

Как будет работать IT-ипотека дальше?

Правительство рассматривает возможность изменения условий выдачи IT-ипотеки. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщила газета «Ведомости». Собеседники журналистов пояснили, что речь идет о повышении порога минимального уровня зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга.

Представитель пресс-службы курирующего IT-отрасль вице-премьера Дмитрия Городенко заявил, что окончательный вариант решения о продлении льготной ипотеки для специалистов Минцифры и Минфина представят до 20 июня.

Фото: РИА «Новости»

По данным Минцифры, всего программой воспользовались более 70 тысяч специалистов, которые оформили кредиты на 630 миллиардов рублей. При этом спрос на льготные займы по итогам прошлого года вырос более чем на 50% от прогноза. В конце мая заместитель директора департамента по развитию IT-отрасли Минцифры Алексей Дорожко заявил, что министерство намерено увеличить кредитный лимит на льготные ипотеки для сотрудников IT-компаний еще на 300 миллиардов рублей.

Шансы IT-ипотеки продление до конца 2024 года

Покрывать разницу между ставкой льготной ипотеки и ставкой рефинансирования для государства стало слишком дорого. Поэтому правительство начнет постепенно сворачивать программу льготной IT-ипотеки. Об этом в комментарии 360.ru заявил финансовый аналитик Андрей Плотников.

Он добавил, что выплаты банкам разницы между ставками могут вырасти еще больше, если на заседании в июле Центробанк пойдет на повышение ключевой ставки до 17 или 18%.

Лимиты, которые выделены на каждый крупный банк по IT-ипотеке и по другим видам государственной поддержки, не резиновые. Они уже сокращаются и новые квоты вряд ли будут раздавать. По крайней мере, в этом году. Андрей Плотников Финансовый аналитик

Финансовый аналитик добавил, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и президент России Владимир Путин уже неоднократно указывали на то, что на ипотечном рынке сформировался большой пузырь, а цены на жилье сильно выросли. Поэтому не исключено, что большую часть программ по льготным займам прекратят на несколько лет, чтобы стабилизировать ситуацию.

Возможно, что при верстке нового федерального государственного бюджета на следующий год ряд льготных ипотек продлят и выделят новые квоты. Но что они будут большие я бы не надеялся. Уже сейчас ставки по ипотеке в России дорогие и они станут расти еще сильнее. Получить кредит тяжело уже сейчас и ситуация только усугубится. Андрей Плотников Финансовый аналитик

Перегретый рынок недвижимости с высокими процентными ставками по ипотеке с инвестиционной точки зрения сделал невыгодной даже льготную семейную ипотеку. Таким мнением с 360.ru поделился инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что льготным категориям заемщиков лучше подождать охлаждения рынка, которое приведет к снижению цен на рынке новостроек. Но эта ситуация ударит по девелоперам. «Если спрос на жилье упадет из-за высоких ставок, застройщикам может потребоваться скорректировать цены, чтобы привлечь покупателей. С другой стороны в результате инфляции вырастет себестоимость строительства и проценты по эскроу счетам. Это будет давить на застройщиков», — заявил Варфоломеев.

Досрочное окончание IT-ипотеки для Москвы и Санкт-Петербурга

Комментируя возможное исключение из программы IT-ипотеки Москвы и Санкт-Петербург инвестиционный советник Сергей Варфоломеев заявил, что это станет еще одним рычагом давления на застройщиков для снижения цен. «Исключение крупных городов и изменение условий ипотеки могут оказать значительное влияние на рынок недвижимости, в том числе на цены на квартиры и поведение застройщиков», — заявил собеседник. Он не исключил, что сама инициатива преследует цель дать регионам стимул к развитию и снизить концентрацию IT-специалистов в столице. Но здесь все зависит от реакции рынка, который может задать вопросы о равных возможностях для всех.

Кандидат экономических наук и инвестор Светлана Петрова согласилась с мнением, что ограничение выдачи кредитов на покупку жилья IT-специалистам в крупнейших мегаполисах России поможет развитию глубинки.

Россия сейчас делает регион на восток, где ее территория не особо развита, поэтому продолжение высасывания специалистов оттуда в Москву и Санкт-Петербург — это неправильно. Светлана Петрова Кандидат экономических наук и инвестор

Петрова заявила, что не ждет дефицита специалистов на IT-рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Компании могут найти новых сотрудников из других городов. При этом сохранение там льготных займов сделает столичные зарплаты еще более привлекательными. Эксперт добавила, что снижения цен на новостройки не ждет. Она напомнила, что сейчас девелоперы полностью зависят от эскроу-счетов, где аккумулируются средства дольщиков. Застройщику приходится договариваться с банком, предоставляя ему огромное количество документов, включая обоснование цены. Поэтому при снижении стоимости квартир кредитная организация просто потребует вернуть разницу. «Кроме того, у застройщиков нет возможности снизить цены. В стране инфляция, которую мы все на себе ощущаем. Цены на строительные материалы, как и зарплаты сотрудников растут. Поэтому девелоперы просто физически не имеют возможности уменьшить цены на квадратный метр», — подытожила Петрова.