«Уникальная картина». В Трампе увидели экономического помощника России

Резкое подорожание доллара до 100 рублей не является сезонным, но долго оно вряд ли продержится. Будущее валютного курса после Нового года будет зависеть от множества геополитических факторов, в том числе и от решений избранного президента США Дональда Трампа, рассказал 360.ru финансист Александр Лосев.

На экономику повлияет торговая война с Китаем

«Если действительно после Нового года Трамп начнет очень серьезную войну с Китаем, то Китай уже не сможет проводить такую антироссийскую политику в плане расчетов в юанях. И тогда мы снова будем иметь достаточно сбалансированную валюту», — объяснил эксперт.

По его словам, самой большой проблемой для рубля сейчас является дефицит предложения валюты. Возникла «уникальная картина»: вопреки правилам, рубль сейчас не укрепляется, несмотря на положительное сальдо торгового баланса России.

«Обычно валюта укрепляется. Любая валюта страны, у которой положительное сальдо. Но если у нас есть отток капитала, и если не продается валютная выручка, и курс формируется на бирже, исходя из ограниченного предложения валюты и спроса на валюту со стороны экспортеров, то мы видим эту уникальную картину», — подчеркнул финансист.

Сложилась уникальная ситуация

Лосев напомнил, что валюта слабеет, хотя Россия не имеет серьезного валютного долга и продает во внешний мир гораздо больше, чем покупает. На ситуацию повлияли и санкции со стороны Запада, отметил он.

«Отчасти она (ситуация — прим. ред.) возникла из-за санкций, потому что рассчитываться в долларах и евро проблематично, и многие крупные банки просто отключены от возможностей проводить расчеты и участвовать в биржевых торгах. Отчасти рынок стал небиржевой», — уточнил эксперт.

Серьезный удар по рублю нанес и Китай, который ограничил расчеты по юаню, чтобы не попасть под санкции и не потерять выход к американскому рынку. Если Трамп объявит экономическую войну КНР, это стабилизирует курс рубля, предположил специалист.

Ранее на фоне публикации результатов американских выборов обрушился курс евро. Он впервые с марта 2020 года снизился на 1,8% по сравнению с укрепившимся долларом. Переизбрание Трампа усилило опасения насчет введения импортных пошлин и приостановки одобрения новых энергетических проектов.