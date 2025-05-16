Сегодня 16:27 Рубль, подъем! Ожидать ли укрепления национальной валюты к началу лета? Экономист Адамидов рассказал, что будет с курсом доллара в начале лета 2025 года 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Деньги

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Официальный курс доллара 16 мая установили на уровне 80,31 рубля. Эксперты предполагают, что при определенных условиях американская валюта может рухнуть до 76 рублей уже на следующей неделе. Насколько прогноз реален и что случится с баксом в конце весны — начале лета 2025 года, выяснил 360.ru.

Доллар стоит 76 рублей — миф или будущая реальность? За неделю ничего кардинального в финансовом мире не случится, отметил в разговоре с 360.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. Стоимость валюты зависит от общей экономики. На нее влияют конъюнктурные колебания, которые случаются, например, после продажи экспортных товаров, перевода денег в рубли для уплаты налогов. Эти факторы нельзя назвать определяющими.

За неделю состояние экономики никак не изменится, равно как и финансовая ситуация Соединенных Штатов. Ждать резкого укрепления национальной валюты, на мой взгляд, не нужно. Михаил Беляев

Сейчас прогноз курсов — дело неблагодарное. Ведь их определяет Центральный банк, который опирается на данные внебиржевых сделок, а они спекулятивны. «Там может произойти все что угодно, в том числе без опоры на реальные финансовые события. Это в чистом виде эмоции, и предсказать их крайне сложно», — указал эксперт.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

В утверждении стоимости вечнозеленого присутствует и доля творчества сотрудников ЦБ, считает Беляев. Это превращает любые прогнозы в гадание на кофейной гуще. Не стоит забывать и о том, что слабый целковый необходим российскому бюджету. Страна продает ресурсы, в частности нефть, за доллары, а социальные выплаты производит в рублях. Чем дороже американская валюта, тем больше рублей поступит в казну, соответственно, будет больше денег на нужды населения. «Курс в 75 рублей обрушит бюджет Российской Федерации. В случае санкций к началу июня национальная валюта может дополнительно укрепиться, поэтому прогноз считаю чем-то фантастическим», — отметил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Что дальше будет с долларом Стоимость доллара будет зависеть от многих факторов: от психологического состояния игроков рынка до вмешательства госструктур, таких как Минфин и Центробанк, рассказал 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При этом решение выносят коллективно, из-за чего возрастает вероятность утечки информации. Сведениями пользуются спекулянты и трейдеры, которые оперируют миллионами и зарабатывают на внутреннем валютном рынке. «Поэтому разговоры о том, что курс будет укрепляться или падать, не имеют никакого смысла», — отметил эксперт. Сейчас настал период нестабильности, и Центробанк пытается предотвратить ситуацию 2022 года, когда доллар торговался по 120-130 рублей. Если пустить все на самотек, валюта может просесть и до 50, чего и опасается ЦБ. «Я думаю, что постараются, как минимум до конца этого процесса, держать бакс на текущих уровнях — в пределах 80−85 рублей, может быть, 80-90», — рассказал 360.ru независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

После санкций объем внешней торговли России может сильно снизиться, что вызовет перекос платежного баланса и обеспечит условия для сильнейшего укрепления целкового, рассказал Бархота. Этому же поспособствует заключение инвестиционных соглашений с США. Но, скорее всего, их воплотят в жизнь не ранее августа. Так что национальную валюту будет штормить в пределах от трех до шести недель, предположил финансовый эксперт. «В ближайшее время возможен диапазон 75−82 рубля за доллар, но к середине лета он может вернуться к 80−85. К осени вероятно ослабление, предположительно, до уровня не менее 92−95 рублей за бакс», — спрогнозировал Бархота.