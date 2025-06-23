Подушка безопасности и альтернатива пенсии. Зачем участвовать в программе долгосрочных сбережений
Финансист Орлов рассказал, кому выгодна программа долгосрочных сбережений
За первые полтора года своего существования программа долгосрочных сбережений показала значительный рост, достигнув отметки в пять миллионов заключенных договоров. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков на Петербургском международном экономическом форуме. О том, что это, кому выгодно заключить договор и через сколько начнут поступать первые выплаты — в материале 360.ru.
Что такое программа долгосрочных сбережений
Это инструмент для формирования долгосрочных накоплений с финансовой поддержкой государства. По словам финансиста и эксперта по защите капитала Ивана Орлова, правительство разработало ПДС, чтобы помочь гражданам создать «подушку безопасности». Программа начала свою работу 1 января 2024 года и сейчас требует совершенствования.
«Каждый договор предусматривает, что вне зависимости от возраста гражданина выплаты будут осуществляться не ранее наступления оснований для них. То есть, например, истекло 15 лет с даты вступления в программу либо женщине исполнилось 55 лет, а мужчине 60», — рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.
В 2026 году планируется, что участники внесут в программу долгосрочных сбережений 2,3 триллиона рублей, а к 2030-му не менее девяти миллионов граждан будут примут в ней участие.
ПДС поможет накопить средства на что-то значимое, будь то учеба, машина или даже квартира.
Условия программы долгосрочных сбережений: как стать участником
Сейчас заключить договор можно уже с 18 лет и вплоть до 65. Негосударственный пенсионный фонд всегда устанавливает ежемесячный взнос. Для получения софинансирования нужно класть не менее двух тысяч рублей в год. Регистрация доступна через «Госуслуги», МФЦ или напрямую.
Участие добровольно.
«Чтобы получать бонусы от государства, то есть налоговые вычеты на взносы, следует заключить не более двух договоров. Три и больше документа лишают гражданина такой возможности. Освобождение от налога на доходы физических лиц при выплате по договору ПДС предусмотрено только в пределах 30 миллионов рублей», — заявила Хайдер.
Важно наличие стабильного дохода.
Как работает программа
В первые три года участия государство добавляет к взносам граждан дополнительные финансы. Максимально 36 тысяч рублей раз в 12 месяцев в зависимости от суммы взносов. Если откладывать только минимальные две тысячи рублей, на многое рассчитывать не придется. Количество денег просто не дотянет до уровня инфляции.
Интересно
Средства в программе рассчитаны на накопление в течение минимум 15 лет или до достижения пенсионного возраста. Вывести деньги раньше можно только в исключительных обстоятельствах: при тяжелой болезни или потере кормильца. В первом случае обязательно наличие медицинских документов, подтверждающих диагноз и лечение.
Иван Орлов обратил особое внимание на то, что накопления застрахованы государством через систему страхования, аналогичную банковским вкладам, что снижает риски потери финансов.
Выплаты могут быть переданы по наследству. Специалист порекомендовал указать наследников в договоре для упрощения получения денег.
В случае смерти гражданина — участника ПДС, сформированные деньги передаются по наследству, но за исключением того случая, когда человек уже начал получать пожизненные выплаты. Это как с пенсиями.
Юлия Хайдер
Средства замороженной накопительной пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений через личный кабинет на портале «Госуслуги» или напрямую в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), добавила эксперт.
Перевод возможен двумя способами.
- Срочный. Проводится, если с последнего перевода прошло пять лет. В таком случае фиксируется накопленный доход и вся сумма переводится в ПДС.
- Досрочный. Заявление подается в течение года, и финансы переводятся в НПФ до 31 марта следующего. Например, если делать это в 2025-м, то перевод завершится к 31 марта 2026 года.
Выплаты по ПДС
Фонды производят разные виды выплат в зависимости от размера и регулярности взносов, уровня государственного софинансирования, эффективности инвестирования НПФ, использования налоговых вычетов и длительности участия в программе.
- Единовременная выплата. Вся накопленная сумма (взносы, государственное софинансирование, инвестиционный доход) выплачивается сразу.
- Периодические выплаты. Накопления можно получать в виде регулярных платежей (например, ежемесячно или ежеквартально) в течение выбранного периода (не менее 10 лет).
- Пожизненная пенсия. Возможность оформить накопления как дополнительную пенсию, выплачиваемую пожизненно (зависит от условий НПФ).
«Подвох, о котором мало кто говорит, — управление средней доходностью средств негосударственными пенсионными фондами. За последние годы она составляла около 6-8% годовых. При этом аналогичные показатели наблюдали даже в период с 2002 по 2004 год во время высоких ставок», — отметила Юлия Хайдер.
Примерную сумму накоплений можно рассчитать на сайте моифинансы.рф.
Что такое негосударственные пенсионные фонды
Негосударственный пенсионный фонд — организация, созданная для добровольного накопления и инвестирования пенсионных взносов граждан и работодателей с целью формирования дополнительной пенсии, помимо государственной страховой. НПФ действуют на основании лицензии, выданной Центробанком, что гарантирует их соответствие законодательным требованиям.
Интересно
Ознакомиться с реестром НПФ можно на сайте Банка России.
Кому выгодно участвовать в ПДС сейчас
Иван Орлов порекомендовал вступать в программу людям 25-45 лет со стабильным доходом, чтобы создать финансовую подушку. Самозанятым и предпринимателям программа может стать альтернативой пенсионным схемам.
По мнению финансового консультанта Хайдер, программа подойдет тем, кто не умеет откладывать средства на большие цели и долгий срок. Государственное софинансирование и налоговые вычеты мотивируют продолжать вносить деньги, а инвестиционный доход может увеличить итоговую сумму.
Те, кто ищет защищенные инвестиции, найдут в ПДС свои преимущества: накопления застрахованы государством, что снижает риск потери, даже если фонд столкнется с финансовыми трудностями.
Отзывы о программе долгосрочных сбережений
Обесценивание рубля происходит гораздо быстрее, чем успевают развиваться любые программы. Потому пока что помощь от государства не дает заявленного эффекта. Однако ПДС — хорошая динамика, что подобные инициативы появляются, убежден Иван Орлов.
Это призвано привить людям дисциплину, терпеливость и финансовую грамотность. Но программа долгосрочного сбережения не альтернатива депозиту. Она требует времени и понимания ограничений.