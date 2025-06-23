Сегодня 20:57 Подушка безопасности и альтернатива пенсии. Зачем участвовать в программе долгосрочных сбережений Финансист Орлов рассказал, кому выгодна программа долгосрочных сбережений 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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За первые полтора года своего существования программа долгосрочных сбережений показала значительный рост, достигнув отметки в пять миллионов заключенных договоров. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков на Петербургском международном экономическом форуме. О том, что это, кому выгодно заключить договор и через сколько начнут поступать первые выплаты — в материале 360.ru.

Что такое программа долгосрочных сбережений Это инструмент для формирования долгосрочных накоплений с финансовой поддержкой государства. По словам финансиста и эксперта по защите капитала Ивана Орлова, правительство разработало ПДС, чтобы помочь гражданам создать «подушку безопасности». Программа начала свою работу 1 января 2024 года и сейчас требует совершенствования. «Каждый договор предусматривает, что вне зависимости от возраста гражданина выплаты будут осуществляться не ранее наступления оснований для них. То есть, например, истекло 15 лет с даты вступления в программу либо женщине исполнилось 55 лет, а мужчине 60», — рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер. В 2026 году планируется, что участники внесут в программу долгосрочных сбережений 2,3 триллиона рублей, а к 2030-му не менее девяти миллионов граждан будут примут в ней участие.

Фото: Принятие законопроекта о льготах на проезд для пенсионеров Московского региона / Медиасток.рф

ПДС поможет накопить средства на что-то значимое, будь то учеба, машина или даже квартира. Условия программы долгосрочных сбережений: как стать участником Сейчас заключить договор можно уже с 18 лет и вплоть до 65. Негосударственный пенсионный фонд всегда устанавливает ежемесячный взнос. Для получения софинансирования нужно класть не менее двух тысяч рублей в год. Регистрация доступна через «Госуслуги», МФЦ или напрямую. Участие добровольно. «Чтобы получать бонусы от государства, то есть налоговые вычеты на взносы, следует заключить не более двух договоров. Три и больше документа лишают гражданина такой возможности. Освобождение от налога на доходы физических лиц при выплате по договору ПДС предусмотрено только в пределах 30 миллионов рублей», — заявила Хайдер. Важно наличие стабильного дохода.

Фото: Молодежный проект «Театральный поединок» 2025 в Дедовске округа Истра / Медиасток.рф

Как работает программа В первые три года участия государство добавляет к взносам граждан дополнительные финансы. Максимально 36 тысяч рублей раз в 12 месяцев в зависимости от суммы взносов. Если откладывать только минимальные две тысячи рублей, на многое рассчитывать не придется. Количество денег просто не дотянет до уровня инфляции.

Интересно Финансы, внесенные в ПДС, передаются в управление НПФ или другим управляющим компаниям, которые инвестируют их для получения дохода. Участник может выбрать фонд и стратегию. Финансы, внесенные в ПДС, передаются в управление НПФ или другим управляющим компаниям, которые инвестируют их для получения дохода. Участник может выбрать фонд и стратегию.

Средства в программе рассчитаны на накопление в течение минимум 15 лет или до достижения пенсионного возраста. Вывести деньги раньше можно только в исключительных обстоятельствах: при тяжелой болезни или потере кормильца. В первом случае обязательно наличие медицинских документов, подтверждающих диагноз и лечение. Иван Орлов обратил особое внимание на то, что накопления застрахованы государством через систему страхования, аналогичную банковским вкладам, что снижает риски потери финансов.

Фото: Центральный банк России в Москве / Медиасток.рф

Выплаты могут быть переданы по наследству. Специалист порекомендовал указать наследников в договоре для упрощения получения денег.

В случае смерти гражданина — участника ПДС, сформированные деньги передаются по наследству, но за исключением того случая, когда человек уже начал получать пожизненные выплаты. Это как с пенсиями. Юлия Хайдер

Средства замороженной накопительной пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений через личный кабинет на портале «Госуслуги» или напрямую в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), добавила эксперт. Перевод возможен двумя способами. Срочный. Проводится, если с последнего перевода прошло пять лет. В таком случае фиксируется накопленный доход и вся сумма переводится в ПДС.

Досрочный. Заявление подается в течение года, и финансы переводятся в НПФ до 31 марта следующего. Например, если делать это в 2025-м, то перевод завершится к 31 марта 2026 года.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Выплаты по ПДС Фонды производят разные виды выплат в зависимости от размера и регулярности взносов, уровня государственного софинансирования, эффективности инвестирования НПФ, использования налоговых вычетов и длительности участия в программе. Единовременная выплата. Вся накопленная сумма (взносы, государственное софинансирование, инвестиционный доход) выплачивается сразу.

Периодические выплаты. Накопления можно получать в виде регулярных платежей (например, ежемесячно или ежеквартально) в течение выбранного периода (не менее 10 лет).

Пожизненная пенсия. Возможность оформить накопления как дополнительную пенсию, выплачиваемую пожизненно (зависит от условий НПФ). «Подвох, о котором мало кто говорит, — управление средней доходностью средств негосударственными пенсионными фондами. За последние годы она составляла около 6-8% годовых. При этом аналогичные показатели наблюдали даже в период с 2002 по 2004 год во время высоких ставок», — отметила Юлия Хайдер. Примерную сумму накоплений можно рассчитать на сайте моифинансы.рф.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что такое негосударственные пенсионные фонды Негосударственный пенсионный фонд — организация, созданная для добровольного накопления и инвестирования пенсионных взносов граждан и работодателей с целью формирования дополнительной пенсии, помимо государственной страховой. НПФ действуют на основании лицензии, выданной Центробанком, что гарантирует их соответствие законодательным требованиям.

Интересно Участие в НПФ позволяет выбрать индивидуальную программу накопления, адаптированную под финансовые цели и сроки выхода на пенсию. Доходность инвестиций зависит от рыночных условий, и клиенты могут отслеживать результаты через личный кабинет на сайте фонда. Участие в НПФ позволяет выбрать индивидуальную программу накопления, адаптированную под финансовые цели и сроки выхода на пенсию. Доходность инвестиций зависит от рыночных условий, и клиенты могут отслеживать результаты через личный кабинет на сайте фонда.

Ознакомиться с реестром НПФ можно на сайте Банка России.

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кому выгодно участвовать в ПДС сейчас Иван Орлов порекомендовал вступать в программу людям 25-45 лет со стабильным доходом, чтобы создать финансовую подушку. Самозанятым и предпринимателям программа может стать альтернативой пенсионным схемам. По мнению финансового консультанта Хайдер, программа подойдет тем, кто не умеет откладывать средства на большие цели и долгий срок. Государственное софинансирование и налоговые вычеты мотивируют продолжать вносить деньги, а инвестиционный доход может увеличить итоговую сумму. Те, кто ищет защищенные инвестиции, найдут в ПДС свои преимущества: накопления застрахованы государством, что снижает риск потери, даже если фонд столкнется с финансовыми трудностями.

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Отзывы о программе долгосрочных сбережений Обесценивание рубля происходит гораздо быстрее, чем успевают развиваться любые программы. Потому пока что помощь от государства не дает заявленного эффекта. Однако ПДС — хорошая динамика, что подобные инициативы появляются, убежден Иван Орлов. Это призвано привить людям дисциплину, терпеливость и финансовую грамотность. Но программа долгосрочного сбережения не альтернатива депозиту. Она требует времени и понимания ограничений.