Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок
Аналитик Анфиногенов: идея ФАС по ценам на электронику поддержит офлайн-рынок
В ФАС предложили нескольким торговым сетям ограничить цены на электронику и бытовую технику. Скорее всего, ведомство надеется защитить таким образом игроков офлайн-рынка и поддержать продажи. Такое предположение на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко высказал независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
Он подчеркнул, что пока что какие-либо выводы или прогнозы делать сложно — история все еще в движении.
«Мы сейчас имеем, с одной стороны, ситуацию на рынке товаров, где игроки онлайн успешнее в ценовом предложении, чем офлайн. И здесь, по большому счету, непонятно, почему [торговые] сети объединяются для того, чтобы снизить цены по рекомендации ФАС», — сказал Анфиногенов.
Выгода для торговых сетей
С другой стороны, заметил собеседник 360.ru, российский бизнес живет в условиях свободного рынка. И считается, что задирающие цены игроки выбиваются из конъюнктуры и заведомо проигрывают продающим по оптимальной цене и большими объемами.
Поэтому государственное регулирование такого рода — пока не очень хороший симптом, с одной стороны. Потому что розничная цена складывается из цены самого прибора, то есть отпускной от производителя, плюс та наценка, которую, в принципе, желает получить в качестве коммерческой составляющей сама сеть.
Александр Анфиногенов
независимый эксперт FMCG рынка
Если эту прибыль урежут, непонятно, обратил внимание Анфиногенов, что сеть получает взамен — трафик, лояльность или что-то еще.
«Если государство вводит монополию на какие-то важные товары, то начинать, наверное, нужно не с электроники, а, скорее, с продуктов питания, что было бы понятным. А пока то, что мы сейчас знаем, что сейчас все обсуждаем, похоже на такой популизм, хайп со стороны офлайн-игроков этого сегмента рынка», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Сезон отложенного спроса
Анфиногенов напомнил, что близится высокий сезон — период отпусков подходит к концу, все возвращаются домой.
Конец августа — начало сентября всегда сопровождается каким-то дополнительным, отложенным спросом тех товаров, которые [люди] не покупали, собирая деньги на отпуск. Затащить людей в офлайн-залы, чтобы им что-то предложить, не менее интересное по цене, чем онлайн — очевидно, с этим связана инициатива. Потому что по-другому ее объяснить пока невозможно.
Александр Анфиногенов
С конца сентября, добавил аналитик, начнется рыночный провал: потребители совершат запланированные покупки. Следующий всплеск спроса начнется ближе к новогодним праздникам, примерно с конца ноября.
Добровольно ограничить цены на бытовую технику и электронику согласились «М.Видео» и «Ситилинк», сообщили «Ведомости». DNS, которая также получила предложение ФАС, пока не дала ответ на инициативу.
В антимонопольной службе полагают, что подобная практика лишь повышает доступность товаров, востребованных у населения.