Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

В ФАС предложили нескольким торговым сетям ограничить цены на электронику и бытовую технику. Скорее всего, ведомство надеется защитить таким образом игроков офлайн-рынка и поддержать продажи. Такое предположение на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко высказал независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

Он подчеркнул, что пока что какие-либо выводы или прогнозы делать сложно — история все еще в движении.

«Мы сейчас имеем, с одной стороны, ситуацию на рынке товаров, где игроки онлайн успешнее в ценовом предложении, чем офлайн. И здесь, по большому счету, непонятно, почему [торговые] сети объединяются для того, чтобы снизить цены по рекомендации ФАС», — сказал Анфиногенов.

Выгода для торговых сетей

С другой стороны, заметил собеседник 360.ru, российский бизнес живет в условиях свободного рынка. И считается, что задирающие цены игроки выбиваются из конъюнктуры и заведомо проигрывают продающим по оптимальной цене и большими объемами.