23 июня 2026 19:36 Топ‑10 ошибок при оформлении кредита: что нужно знать, чтобы не попасть в долговую яму Экономист Чирков перечислил ошибки при оформлении кредитов 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Деньги

Кредиты

Тема кредитов требует внимательности — одна ошибка может заметно усложнить жизнь. 360.ru составил топ-10 самых распространенных ловушек и выяснил, как их избежать.

Топ-10 ошибок при оформлении кредита 1. Нерациональное использование заемных средств — брать кредит на импульсивные покупки, «статусные» вещи или мероприятия, которые не принесут долгосрочной выгоды. Заемные деньги стоит брать, только если цель оправданна: поможет заработать, решит острую проблему или даст ощутимый эффект, перекрывающий срок погашения. 2. Неверная оценка финансовых возможностей — не учесть все ежемесячные траты (коммуналка, питание, транспорт, другие кредиты) и не оставить запас на непредвиденные расходы. Комфортно, когда платежи по кредиту не превышают 30–40% от дохода. Если ближе к 50% и выше — риск просрочек резко растет. 3. Поверхностное изучение договора — подписывать документ, не вникнув в детали из-за сложного языка или спешки. В договоре могут быть скрытые комиссии, условия по страховке, штрафы за просрочку или нюансы досрочного погашения. Лучше изучить текст заранее, при необходимости проконсультироваться с независимым специалистом.

Фото: РИА «Новости»

4. Фокус только на процентной ставке: считать, что низкая ставка — гарантия выгоды, и игнорировать другие расходы, такие как комиссии за обслуживание счета, СМС-информирование, платные допуслуги. Иногда рекламируемая низкая ставка действует не весь срок или применяется только к части долга. Рассчитайте итоговую переплату с помощью кредитного калькулятора. 5. Погоня за низким ежемесячным платежом в ущерб общей стоимости — соглашаться на сильно увеличенный срок кредита, чтобы снизить ежемесячную нагрузку. В итоге переплата по процентам получается значительно больше. 6. Игнорирование дополнительных комиссий и навязываемых услуг. Часто банки включают в договор платные опции (например, страхование жизни), от которых по закону можно отказаться. Внимательно читайте раздел с дополнительными услугами и оценивайте их необходимость. 7. Невнимательное отношение к условиям досрочного погашения. Не изучить, как в договоре прописано досрочное погашение: есть ли мораторий, комиссия, как пересчитываются проценты. Иногда при аннуитете в конце срока досрочное погашение почти не дает экономии.

Фото: РИА «Новости»

8. Оформление нескольких кредитов одновременно. Накопление долговой нагрузки усложняет обслуживание: растут обязательные платежи, выше риск просрочки по одному из займов. Если нужна еще одна сумма, стоит рассмотреть рефинансирование — объединение долгов в один кредит на более выгодных условиях. 9. Пропуск платежей или невнимательное отношение к графику. Даже небольшая просрочка ведет к штрафам и пеням, которые увеличивают долг, а регулярные нарушения серьезно портят кредитную историю. Следует планировать взносы заранее, и учитывайте, что в праздничные дни банки могут не работать. 10. Не закрыть счет после полного погашения. После того как кредит закрыт, важно официально закрыть связанный счет и отключить платные услуги (годовое обслуживание, СМС-информирование), иначе банк продолжит начислять комиссии. 11. Небольшой совет напоследок: перед подачей заявки проверьте свою кредитную историю — иногда в ней есть ошибки (например, зафиксирована просрочка, которой не было) и их исправление повысит шансы на одобрение и лучшие условия.

Фото: РИА «Новости»

Заемщики действительно совершают часто большое количество ошибок, рассказал 360.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Наверное, иногда переоценивают свои силы и не в состоянии в тех или иных случаях обслуживать кредит. И если попадает человек в такую ситуацию, это чревато штрафными санкциями, дополнительными расходами», — сказал он. Иногда россияне берут потребительский кредит вместо того, чтобы взять автокредит или ипотеку, просто потому что это легче. Но за это приходится платить большие проценты, что приводит к переплате.

Невнимательное чтение договора, конечно, может повлиять на положение заемщиков, потому что мелкий шрифт — это часто как раз те условия, которые могут ключевым образом отразиться на благосостоянии. Финансовые организации иногда более мелким шрифтом маскируют то, что наименее выгодно для заемщика.

Завышение дохода — слишком рискованная стратегия. Банк оценивает заемщика на возможности по оплате, но о корректной оценке не может быть речи. «В некоторых случаях такие ситуации заканчиваются не очень хорошо. Просто заемщик не может обслуживать кредит», — предупредил Чирков.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, нужно предусматривать изменения своего дохода и рассчитывать на разное развитие ситуации.

Если говорить о финансировании реструктуризации, то это, в принципе, нормальная история, особенно когда действующие процентные ставки ниже.

Как грамотно рассчитать доход для оформления кредита От расчета дохода напрямую зависит, какую сумму одобрят и не станет ли кредит финансовой нагрузкой. Для этого нужно собрать все подтвержденные доходы — банк учитывает только те поступления, которые можно документально подтвердить. В расчет идут: официальная зарплата после вычета НДФЛ;

пенсия;

доход от совместительства (при наличии договора);

регулярные пособия: единое пособие на детей, выплаты из материнского капитала, компенсации ЖКУ — если они приходят стабильно и имеют цифровой след в СФР или ФНС;

доход от сдачи имущества в аренду при наличии договора;

для самозанятых — справка из приложения «Мой налог»;

для ИП — налоговая отчетность (декларации, КУДиР). При этом разовые выплаты банк вряд ли засчитает. Не стоит полагаться и на «серые» доходы — если часть зарплаты неофициальная, банк ее не увидит и при расчете возьмет только подтвержденную часть. Чтобы получить среднемесячный показатель, нужно сложить все подтвержденные доходы за период и разделить на 12.

Фото: РИА «Новости»

Если кредит оформляется с созаемщиком, официальные доходы суммируются. При этом банк может распределять платеж между заемщиками пропорционально их долям в общем доходе. Просто знать доход мало — нужно понять, сколько денег реально останется после всех обязательных трат. Из рассчитанного среднемесячного дохода нужно вычесть: коммунальные платежи;

алименты;

платежи по другим действующим кредитам и кредитным картам (иногда банки закладывают небольшой процент от лимита карты даже при отсутствии текущего долга);

расходы на иждивенцев (дети, пожилые родственники);

другие стабильные обязательства.

Фото: РИА «Новости»

То, что останется после вычетов, — это сумма, которую теоретически можно направить на новый кредит. Затем необходимо оценить показатель долговой нагрузки (ПДН). Это ключевая метрика, которую обязаны рассчитывать все банки. Формула простая: ПДН = (Сумма всех ежемесячных кредитных платежей / Среднемесячный подтвержденный доход) × 100%. ПДН до 30–40% — комфортный уровень, когда останется запас на жизнь и непредвиденные расходы.

ПДН до 50% — банк может одобрить, но риск выше.

ПДН выше 50% — серьезный сигнал для банка о повышенном риске, вероятность одобрения снижается. С января 2024 года банки обязаны уведомлять заемщика, если ПДН превышает 50%. Даже если цифры в порядке, нужно определить, хватит ли остатка после всех платежей на формирование финансовой подушки и учтены ли возможные риски. После расчетов нужно подставить цифры в кредитный калькулятор и посмотреть, какой ежемесячный платеж получится при разных суммах и сроках. Если ПДН высокий, лучше заранее подумать, как его снизить: закрыть часть долгов или привлечь созаемщика с хорошим доходом.