22 мая 2024 12:18 Свыше 270 предприятий представили Москву на международной выставке «Металлобработка-2024» 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Деньги

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Производители лазеров, автоматизированных систем, редукторов и станков приняли участие в выставке «Металлообработка-2024». К ней присоединились более тысячи предприятий, в том числе 270 из столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Среди ключевых задач, которые стоят перед промышленностью России и Москвы в частности, — развитие станкостроения. От темпов роста отрасли напрямую зависит технологическая независимость страны и обеспеченность заводов оборудованием», — сказал он. Международная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — «Металлообработка-2024» открылась в ЦВК «Экспоцентр». В ней приняли участие более тысячи компаний из 13 стран. Москву представили 270 предприятий, в том числе свыше 50 производителей станков.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Компания «Лассард» присоединилась к отраслевой выставке четвертый раз. Она представила свои новинки, а именно труборез, компактный лазерный станок для сварки и комплекс для работы с толстыми листовыми материалами, например латунью, медью, нержавеющей и черной сталью. Другое московское предприятие, TECHNORED, привезло на выставку свои ноу-хау — промышленного робота для сварки с досягаемостью 3000 миллиметров, кобота c уровнем водонепроницаемости, адаптивное электромеханическое захватное устройство для промроботов. Компания презентовала первый в России коллаборативный манипулятор с грузоподъемностью 27 килограммов.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

«Интеллектуальные Робот Системы» показали оборудование для металлообрабатывающей промышленности и сварочных производств. Компания выставила роботизированный комплекс для изготовления форм высокоточного литья, галтовочную и шлифовальную технику, инновационные сварочные столы. Гости оценили работу пяти инновационных аппаратов лазерной сварки. Компания-интегратор по аддитивным технологиям госкорпорации «Росатом» показала серийный 3D-принтер, который работает по технологии селективного лазерного сплавления. Этот прибор стал первым в истории атомной отрасли. Благодаря технологии избирательного лазерного плавления он способен с повышенной точностью создавать изделия из металлопорошковых композиций. Прототип многоосевой системы управления движением с высокоточными планетарными редукторами показали на стенде «НТЦ Приводная Техника». Компания выставила также механические приводы, преобразователи частоты, линейные направляющие и другое оборудование из своего ассортимента.