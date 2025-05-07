Стоп-слова для банков. За какие комментарии при переводах могут заблокировать счет
Юрист Матюшенков рассказал, какие документы нужны для разблокировки карты
Россиян предупредили, что из-за комментария при переводе денег другому физлицу могут заблокировать счет или карту. После этого банку придется доказывать онлайн или лично, что поступление законное. О каких сочетаниях слов идет речь, за что еще могут перекрыть доступ и как поступить, если это все же произошло, — в материале 360.ru.
Какие слова банк может посчитать подозрительными
Согласно федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банковские организации обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности.
Алгоритмы автоматизированных систем контроля, отслеживающих платежи, считывают в том числе комментарии к ним, рассказал 360.ru замдиректора АНО «Центр развития законодательства» кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.
«Это не совсем стоп-слова, ведь основанием для прерывания перевода средств такое словосочетание не станет, но однозначно будет триггером для повышенного внимания банка к операции и платежным расчетам клиента в целом. Именно поэтому те, кто торгует в интернет-магазинах через личные карты, просят оставлять поле „Назначение платежа“ пустым», — отметил юрист.
Финансовая организация расценивает как подозрительные выражения все, что связано с нарушением закона.
«Например, с продажей наркотических средств или оружия либо с тем, что можно отнести к предпринимательской деятельности. При этом система настроена так, что учитывает еще и сленговые выражения. Фразу „Спасибо за надежный ствол“ она промаркирует как потенциальную оплату за покупку огнестрельного оружия», — сообщил Матюшенков.
Примеры комментариев, которые банк не пропустит:
- «за травку»;
- «взятка»;
- «откат»;
- «оружие»;
- «взрывчатка»;
- «оплата за ремонт», «оплата по договору»;
- «аренда квартиры», «оплата аренды», «за квартиру», «арендная плата»;
- «возврат долга»;
- «спасибо за помощь».
Другие причины блокировки карты
Платежи, которые не соответствуют обычному финансовому поведению клиента или связаны с повышенными рисками, привлекают особое внимание со стороны банков. Блокировка счетов обычно происходит в следующих случаях:
- Частые переводы от разных людей. Если на карту регулярно поступают средства от множества различных отправителей, организация может заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность;
- Необычно крупные суммы. Если размер перевода обычно составляет 5-10 тысяч рублей, а затем клиент отправляет сумму в несколько миллионов без видимой причины, это вызовет вопросы;
- Частые переводы за границу. Особенно если ранее человек не осуществлял подобные операции;
- Подозрительные счета. Банки часто блокируют переводы, если обнаруживают, что получатель связан с офшорными зонами, нелегальными компаниями или участвует в финансовых махинациях;
- Счет получателя находится в реестре подозрительных операций. В реестре Центробанка, в котором хранится информация о клиентах, участвующих в незаконных действиях, могут быть лица, связанные с подозрительными переводами;
- Судимость или участие в мошенничестве получателя. Если ранее его замечали в преступной деятельности, это также может стать основанием для блокировки;
- Клиент трижды неправильно ввел ПИН-код от банковской карты.
Что делать, если карту заблокировали
При блокировке карты нужно связаться с банком. Можно позвонить по горячей линии или использовать приложение.
«Необходимо уточнить причину блокировки и порядок действий для разблокировки», — пояснил Матюшенков.
Если проблема не решается онлайн, следует посетить ближайшее отделение банка. С собой обязательно взять паспорт и документы, подтверждающие финансовую состоятельность.
Если банк заблокировал карту по федеральному закону № 115, требуется предоставить документы, подтверждающие доходы:
- справку о доходах и налоги (бывшая 2-НДФЛ);
- налоговую декларацию 3-НДФЛ;
- заверенные выписки по счетам из других банков;
Для подтверждения законности доходов могут потребовать следующие документы:
- если требуется заверить зарплату, командировочные расходы, подотчетные средства: трудовая книжка, трудовой договор, приказ о приеме на работу, командировочные документы;
- доходы от юрлиц/физлиц по договору: договор, акт приема-передачи, акт оказания услуг, накладные, квитанции, выписка по счету в стороннем банке;
- дивиденды: решение о выплате дивидендов, выписка из реестра акционеров, документы по уплате НДФЛ;
- доходы от ИП: выписка по счету ИП, документы по уплате налогов;
- прочие поступления от физлиц: пояснения и подтверждающие документы, ссылки на контент;
- поступления от криптовалюты: адрес биржи, скриншот профиля, история транзакций, отчет о прибылях и убытках.
Для каждого случая требуются документы и пояснения.
Дмитрий Матюшенков
Если финансовая организация отказывается снимать блокировку, можно обжаловать ее решение в Банке России.