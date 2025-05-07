Стоп-слова для банков. За какие комментарии при переводах могут заблокировать счет

Россиян предупредили, что из-за комментария при переводе денег другому физлицу могут заблокировать счет или карту. После этого банку придется доказывать онлайн или лично, что поступление законное. О каких сочетаниях слов идет речь, за что еще могут перекрыть доступ и как поступить, если это все же произошло, — в материале 360.ru.

Какие слова банк может посчитать подозрительными

Согласно федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банковские организации обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности.

Алгоритмы автоматизированных систем контроля, отслеживающих платежи, считывают в том числе комментарии к ним, рассказал 360.ru замдиректора АНО «Центр развития законодательства» кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

«Это не совсем стоп-слова, ведь основанием для прерывания перевода средств такое словосочетание не станет, но однозначно будет триггером для повышенного внимания банка к операции и платежным расчетам клиента в целом. Именно поэтому те, кто торгует в интернет-магазинах через личные карты, просят оставлять поле „Назначение платежа“ пустым», — отметил юрист.

Финансовая организация расценивает как подозрительные выражения все, что связано с нарушением закона.