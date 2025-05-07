Стоп-слова для банков. За какие комментарии при переводах могут заблокировать счет

Юрист Матюшенков рассказал, какие документы нужны для разблокировки карты

Alexander Legky/Global Look Press
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Россиян предупредили, что из-за комментария при переводе денег другому физлицу могут заблокировать счет или карту. После этого банку придется доказывать онлайн или лично, что поступление законное. О каких сочетаниях слов идет речь, за что еще могут перекрыть доступ и как поступить, если это все же произошло, — в материале 360.ru.

Какие слова банк может посчитать подозрительными

Согласно федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банковские организации обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности.

Алгоритмы автоматизированных систем контроля, отслеживающих платежи, считывают в том числе комментарии к ним, рассказал 360.ru замдиректора АНО «Центр развития законодательства» кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

«Это не совсем стоп-слова, ведь основанием для прерывания перевода средств такое словосочетание не станет, но однозначно будет триггером для повышенного внимания банка к операции и платежным расчетам клиента в целом. Именно поэтому те, кто торгует в интернет-магазинах через личные карты, просят оставлять поле „Назначение платежа“ пустым», — отметил юрист.

Финансовая организация расценивает как подозрительные выражения все, что связано с нарушением закона.

Фото: Медиасток.рф

«Например, с продажей наркотических средств или оружия либо с тем, что можно отнести к предпринимательской деятельности. При этом система настроена так, что учитывает еще и сленговые выражения. Фразу „Спасибо за надежный ствол“ она промаркирует как потенциальную оплату за покупку огнестрельного оружия», — сообщил Матюшенков.

Примеры комментариев, которые банк не пропустит:

Фото: Медиасток.рф

Другие причины блокировки карты

Платежи, которые не соответствуют обычному финансовому поведению клиента или связаны с повышенными рисками, привлекают особое внимание со стороны банков. Блокировка счетов обычно происходит в следующих случаях:

Фото: Медиасток.рф
Фото: Медиасток.рф

Что делать, если карту заблокировали

При блокировке карты нужно связаться с банком. Можно позвонить по горячей линии или использовать приложение.

«Необходимо уточнить причину блокировки и порядок действий для разблокировки», — пояснил Матюшенков.

Если проблема не решается онлайн, следует посетить ближайшее отделение банка. С собой обязательно взять паспорт и документы, подтверждающие финансовую состоятельность.

Если банк заблокировал карту по федеральному закону № 115, требуется предоставить документы, подтверждающие доходы:

Фото: Медиасток.рф

Для подтверждения законности доходов могут потребовать следующие документы:

Для каждого случая требуются документы и пояснения.

Дмитрий Матюшенков

Если финансовая организация отказывается снимать блокировку, можно обжаловать ее решение в Банке России.

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