Сегодня 20:00 Сто лет нефти и четыре триллиона инвестиций. Как устроен арктический проект «Восток Ойл» Россия начала отгрузку первой нефти проекта «Восток Ойл» через новый терминал Экономика

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Россия начала отгрузку первой нефти проекта «Восток Ойл» через новый терминал порта Бухта Север на Таймыре. Для освоения новой нефтегазовой провинции построили 790 километров магистрального нефтепровода, портовую инфраструктуру, буровые установки и энергетические объекты. Инвестиции уже достигли четырех триллионов рублей, а в перспективе поставки могут вырасти до 100 миллионов тонн нефти ежегодно. 360.ru собрал главное о масштабах одного из крупнейших проектов в российской Арктике.

Первая нефть «Восток Ойл» пошла в танкер Президент Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение начать отгрузку первой нефти проекта «Восток Ойл» в арктический танкер «Валентин Пикуль». До этого сырье по новому магистральному нефтепроводу поступило к терминалу Бухта Север на побережье Северного Ледовитого океана. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, находившийся непосредственно в порту, назвал произошедшее рождением новой российской нефтяной провинции. «Поздравляю Вас с днем рождения новой российской нефтяной провинции „Восток Ойл“, Владимир Владимирович. Все сотрудники „Роснефти“ и сотни наших поставщиков, подрядчиков, строителей, металлургов, транспортников, причастных к этому проекту, воодушевлены», — заявил Сечин. По его оценке, по масштабу событие сопоставимо с освоением западносибирской нефти в советское время.

Фото: пресс-служба Кремля

Семь миллиардов тонн нефти и тысячи скважин

«Восток Ойл» создают на Таймыре в Красноярском крае. Ресурсную базу проекта Сечин оценил более чем в семь миллиардов тонн высококачественной нефти с содержанием серы от 0,01 до 0,1%. Проект объединяет 66 месторождений. К настоящему времени в эксплуатацию ввели более двух тысяч скважин из 12 тысяч проектных. Для бурения разработали российские арктические станки «Таймыр» с закрытым тепловым контуром. Их оборудовали гидравлическими основаниями и отечественными системами верхнего привода. Такие установки позволяют бурить скважины протяженностью более шести километров. «Это новая нефтяная провинция мирового масштаба с ресурсной базой более семи миллиардов тонн высококачественной нефти с низким содержанием серы», — подчеркнул глава «Роснефти».

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Нефтепровод через Таймыр и под Енисеем

Одним из ключевых объектов проекта стал магистральный нефтепровод Ванкор — Пайяха — Бухта Север длиной 790 километров. Его проектная мощность составляет 100 миллионов тонн нефти ежегодно. Более половины трассы — 414 километров — построили в двухниточном исполнении. Еще одним сложным участком стал переход под Енисеем протяженностью шесть километров. Трубопровод проложили примерно на 50-метровой глубине с заглублением относительно речного дна до восьми метров. Для защиты терминала от арктических льдов возвели специальную дамбу. При ее строительстве установили более двух тысяч свай диаметром 2,5 метра, уходящих на глубину от 80 до 100 метров. Глубина у причальной стенки достигает 18 метров — благодаря этому порт способен принимать арктические танкеры дедвейтом до 120 тысяч тонн.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Тридцать миллионов тонн — только начало

Сейчас портовый комплекс включает нефтеналивной и два грузовых причала, причал портофлота и 14 резервуаров вместимостью по 30 тысяч тонн каждый. После полного развития проекта число резервуаров планируют довести до 102. Сечин сообщил, что уже во второй половине 2027 года «Восток Ойл» должен обеспечить поставки потребителям 30 миллионов тонн нефти. К 2030 году показатель планируют увеличить до 50 миллионов тонн, а в дальнейшем проект сможет выйти на 100 миллионов тонн ежегодно. «Дальнейшее развитие проекта позволит увеличить поставки на рынок до 100 миллионов тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры», — заявил Сечин. При этом ресурсная база рассчитана на гораздо более длительную эксплуатацию. «Жизненный цикл проекта рассчитан на столетия, а с доразведкой он может быть увеличен в разы», — отметил глава «Роснефти».

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Своя энергетика и огромная инфраструктура

Для «Восток Ойл» создают фактически отдельную энергетическую и транспортную систему. Мощность новой генерации должна достигнуть 3,5 гигаватт. В нее войдут 15 локальных энергорайонов, 16 электростанций и около девяти тысяч километров линий электропередачи. Отдельное направление — ветроэнергетика. Сейчас строится ветропарк мощностью 50 мегаватт, в дальнейшем ее рассчитывают увеличить до 200 мегаватт. Размах лопастей установок достигает 172 метров. Кроме того, строится авиатранспортный комплекс с новым аэропортом Северный и взлетно-посадочной полосой длиной 3,5 километра. На объектах проекта, по словам Сечина, сейчас работают более 50 тысяч человек, задействовано свыше 16,2 тысячи единиц специальной и транспортной техники. Для работников создали четыре промысловых городка с автономными системами жизнеобеспечения и медицинским обслуживанием. Всего таких комплексов должно появиться 15.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Четыре триллиона рублей инвестиций