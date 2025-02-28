Ставки по кредитам могут вырасти из-за разрешения жертвам мошенников не платить долги
Эксперт финрынка Бархота спрогнозировал рост ставок по кредитам из-за мошенников
Россияне, которые оформили кредит под давлением мошенников, смогут не выплачивать долг с 1 сентября. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как это повлияет на кредитные ставки, рассказал в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
«Это может привести к тому, что ставки по кредитам вырастут: банки будут вынуждены дополнительно закладывать резервы для выявления мошеннических схем», — отметил он.
Бархота напомнил, что мошенники удерживают жертву «на узкой психологической связи» и фактически оформляют на нее фиктивный кредит.
«Если будет доказано, что человека вынудили взять заем угрозами, то такой кредит обслуживаться не будет. Следствие должно подтвердить мошеннические действия», — уточнил собеседник 360.ru.
Но он не исключил другой вариант, когда мошенники вынуждают жертву совершить какую-то доходную операцию и требуют для этого оформить кредит.
В данном случае нет угроз ни жизни, ни здоровью. Наоборот, здесь чувствуется финансовый интерес со стороны жертвы, ее осведомленность достаточно высокая.
Андрей Бархота
эксперт финансового рынка
Бархота обратил внимание, что финансовые организации сейчас будут рассматривать возможность резервирования ссуд, которые имеют повешенный коэффициент риска в результате возможных мошеннических действий. В качестве примера он привел заемщиков, которые оформляют кредит впервые.
Эксперт напомнил о действующей схеме нивелирования кредитных мошенничеств.
«Жертва продолжает оплачивать кредит, пока ведутся следственные действия. В ходе расследования полиция должна установить виновных, которые возместят ущерб. Такая практика сейчас действует», — пояснил он.
По мнению Бархоты, злоупотреблений в этой сфере нельзя исключить, а похожие ситуации можно наблюдать в рамках семейного права.
«Когда супруги обвиняют друг друга в мошенничестве и доказывают, что в основе брака — желание завладеть имуществом. Здесь мы можем увидеть то же самое. С другой стороны, надеюсь, что теперь будет отработан определенный набор маркеров, которые укажут, что это злоупотребления. Например, когда заемщик взял кредит с корыстной целью. Именно из-за наличия злоупотреблений сейчас нет однозначного признания фиктивных кредитов», — резюмировал собеседник 360.ru.