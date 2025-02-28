Ставки по кредитам могут вырасти из-за разрешения жертвам мошенников не платить долги

Россияне, которые оформили кредит под давлением мошенников, смогут не выплачивать долг с 1 сентября. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как это повлияет на кредитные ставки, рассказал в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Это может привести к тому, что ставки по кредитам вырастут: банки будут вынуждены дополнительно закладывать резервы для выявления мошеннических схем», — отметил он.

Бархота напомнил, что мошенники удерживают жертву «на узкой психологической связи» и фактически оформляют на нее фиктивный кредит.

«Если будет доказано, что человека вынудили взять заем угрозами, то такой кредит обслуживаться не будет. Следствие должно подтвердить мошеннические действия», — уточнил собеседник 360.ru.

Но он не исключил другой вариант, когда мошенники вынуждают жертву совершить какую-то доходную операцию и требуют для этого оформить кредит.