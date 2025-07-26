Рубль на распутье. Кому выгодно новое решение ЦБ по ставке, а кто останется в проигрыше?

Банк России во второй раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз сразу на два процентных пункта, до 18%. Сбербанк уже отреагировал на решение ЦБ, снизив ставки по ипотеке, потребительским кредитам и, в том числе, по вкладам. О последствиях этого шага для обычных потребителей в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Андрей Бархота напомнил, что предыдущее значение ключевой ставки было рекордно высоким. Он подчеркнул, что 20% — это крайне неудобный уровень для экономики.

Это очень неудобно. С одной стороны, вкладчики, то есть граждане, у кого избыток денежных средств, фиксировали повышенную доходность. С другой стороны, те, у кого дефицит денежных средств, и они собирались брать кредиты, для них кредитные ставки находились вблизи отметки 30%.

Финансист объяснил влияние высокой ставки на кредитный рынок. По его словам, заемные средства стали практически недоступны для многих категорий заемщиков.

Безусловно, при таких ставках спрос на кредит был близок к нулю. И это касалось разных типов кредитов, как для физических, так и для юридических лиц. Поэтому понижение ставки – это всегда хорошая новость. Она повышает доступность кредитных механизмов.

Эксперт поддержал осторожный подход Центробанка. Он предупредил, что слишком резкое снижение могло бы привести к негативным последствиям.

«Осторожное поведение Банка России — это очень знаковая история, потому что надо понимать, что если бы это снижение было более резким, то, возможный очень сильный прирост кредитования повредил бы в текущей ситуации, потому что разбалансировал бы и потребительский рынок, впрыснув в экономику дополнительную покупательную способность. Что сейчас опасно, потому что мы еще находимся в состоянии экономически болезненного состояния», — подчеркнул он.

Что будет с вкладами

Что касается вкладов, Бархота ожидает умеренного снижения ставок. По его прогнозам, уменьшение составит около одного процентного пункта.