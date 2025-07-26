Рубль на распутье. Кому выгодно новое решение ЦБ по ставке, а кто останется в проигрыше?
Экономист Бархота: после снижения ставки ЦБ доходность вкладов составит 16-17%
Банк России во второй раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз сразу на два процентных пункта, до 18%. Сбербанк уже отреагировал на решение ЦБ, снизив ставки по ипотеке, потребительским кредитам и, в том числе, по вкладам. О последствиях этого шага для обычных потребителей в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
Рекордно неудобная ставка
Андрей Бархота напомнил, что предыдущее значение ключевой ставки было рекордно высоким. Он подчеркнул, что 20% — это крайне неудобный уровень для экономики.
Это очень неудобно. С одной стороны, вкладчики, то есть граждане, у кого избыток денежных средств, фиксировали повышенную доходность. С другой стороны, те, у кого дефицит денежных средств, и они собирались брать кредиты, для них кредитные ставки находились вблизи отметки 30%.
Андрей Бархота
эксперт финансового рынка
Кредиты станут доступнее
Финансист объяснил влияние высокой ставки на кредитный рынок. По его словам, заемные средства стали практически недоступны для многих категорий заемщиков.
Безусловно, при таких ставках спрос на кредит был близок к нулю. И это касалось разных типов кредитов, как для физических, так и для юридических лиц. Поэтому понижение ставки – это всегда хорошая новость. Она повышает доступность кредитных механизмов.
Андрей Бархота
Эксперт поддержал осторожный подход Центробанка. Он предупредил, что слишком резкое снижение могло бы привести к негативным последствиям.
«Осторожное поведение Банка России — это очень знаковая история, потому что надо понимать, что если бы это снижение было более резким, то, возможный очень сильный прирост кредитования повредил бы в текущей ситуации, потому что разбалансировал бы и потребительский рынок, впрыснув в экономику дополнительную покупательную способность. Что сейчас опасно, потому что мы еще находимся в состоянии экономически болезненного состояния», — подчеркнул он.
Что будет с вкладами
Что касается вкладов, Бархота ожидает умеренного снижения ставок. По его прогнозам, уменьшение составит около одного процентного пункта.
Сейчас, после снижения ключевой ставки, скорее всего, ставки по вкладам тоже снизятся, но не на два процентных пункта. Скорее всего, снижение составит порядка 1%.
Андрей Бархота
Финансист отметил, что даже после снижения ставки по вкладам останутся привлекательными. Он напомнил, что в новых условиях доходность в 16-17% выглядит достаточно щедро.