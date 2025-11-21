Новости вскружили голову и захотелось купить акции? Советы, как составить антикризисную стратегию

Российский фондовый рынок 18 ноября продемонстрировал заметный рост на фоне новостей, связанных с Украиной. Индекс Мосбиржи на 18:50 по московскому времени увеличился на 2,09%, достигнув отметки в 2563,07 пункта. Основной причиной такого подъема стали сообщения о планирующихся переговорах между делегациями США и Украины в Турции, а также участие посредника Стива Уиткоффа. Эти дипломатические сигналы были восприняты инвесторами как потенциальный шаг к деэскалации конфликта, что и вызвало оптимистичную реакцию рынка.

Однако важно отметить, что в то же время глобальные рынки демонстрировали противоположную динамику. Например, индекс Dow Jones снизился на 1,2%. Этот контраст подчеркивает локальный и сугубо новостной характер роста российских акций, который оказался изолирован от общемировых тенденций. Такой разрыв указывает на то, что движение рынка было скорее эмоциональной реакцией на конкретные геополитические события, нежели отражением фундаментальных изменений в экономике. Опыт прошлых лет показывает, что краткосрочные скачки, вызванные геополитическими новостями, часто не имеют под собой прочной основы и могут быстро смениться падением при появлении любого негативного сигнала.

Эйфория от потенциального прогресса на дипломатическом фронте способна создать иллюзию стабильности, однако реальные экономические вызовы и структурные проблемы требуют более глубокого и продолжительного решения.

В условиях подобной волатильности антикризисная стратегия для инвестора должна быть основана прежде всего на дисциплине и длительном периоде инвестиций — от двух до пяти лет, чтобы спокойно пережить кризис с рынком без резких решений. Ключевые элементы: диверсификация активов, фокус на качественные и ликвидные бумаги, а также сознательный отказ от импульсивных решений, даже когда кажется, что ситуация разрешается.

Сиюминутные движения рынка редко надежны как ориентир для долгосрочных вложений. Гораздо важнее анализировать устойчивые тенденции, а не кратковременную реакцию на инфоповоды. При поиске надежных направлений для капитала в текущей реальности потенциальными ориентирами могут выступать сектора, менее зависимые от конъюнктурных колебаний. В рамках антикризисной стратегии можно рассмотреть первичное размещение акций госкомпании «Дом.рф» на Мосбирже, бумаги допущены к торгам 20 ноября. Также стоит обратить внимание на компании сырьевого сектора с устойчивыми экспортными потоками, которые традиционно сохраняют стабильность даже в периоды неопределенности.

Перспективными могут быть активы в области импортозамещения, получившие мощный импульс к развитию в последние годы, особенно в сферах IT, машиностроения и сельского хозяйства.

В конечном счете сохранение хладнокровия, тщательный анализ и следование продуманной стратегии, а не сиюминутным новостям позволяют избежать рисков, связанных с неоправданной эйфорией, и обеспечивают более устойчивые результаты в долгосрочной перспективе. Диверсификация между этими и другими направлениями остается ключевым принципом разумного управления инвестициями в нестабильные времена. Автор статьи: Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО»