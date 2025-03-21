Сохранение ключевой ставки и будущие решения. О чем говорила глава ЦБ Набиуллина

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Инфляция все еще остается высокой, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров 21 марта 2025 года.

Ключевая ставка «Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Текущие темпы роста цен постепенно замедляются, и это во многом результат нашей жесткой денежно-кредитной политики», — заявила председатель Центробанка. На снижение инфляции повлияли улучшение настроений на рынках и укрепление рубля, однако ценовое давление остается высоким, отметила Набиуллина. «Это означает, что нам требуется в течение длительного времени сохранять жесткие денежно-кредитные условия. Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году», — сказала она.

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Высокая инфляция Инфляция в значительной степени отражает давление со стороны спроса, рассказала глава ЦБ. «При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются. И если услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, то по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений», — подчеркнула она. Инфляционные ожидания россиян в марте продолжили снижаться и опустились до 12,9%, что стало минимумом с сентября прошлого года. «Ускорилось снижение ценовых ожиданий предприятий. Вместе с тем уровни инфляционных ожиданий остаются повышенными, и это препятствует более ощутимому замедлению инфляции», — добавила Набиуллина.

Фото: Медиасток.рф

Замедление экономики В начале 2025 года экономическая активность немного замедлилась по сравнению с концом прошлого года, что соответствует февральскому прогнозу ЦБ.

При этом потребительская активность в январе оставалась высокой. Дополнительный импульс потреблению придал ускоренный рост зарплат в конце года. Эльвира Набиуллина глава ЦБ

Несмотря на напряженную ситуацию на рынке труда, появилось больше сигналов о снижении дефицита кадров. «На это указывают оперативные опросы предприятий. Кроме того, количество резюме на одну вакансию продолжает расти», — отметила председатель Банка России. Расходы бюджета В начале года расходы бюджета оказались повышенными. В Минфине объяснили, что это связано с опережающим финансированием расходов и авансированием контрактов. «При этом Минфин сохраняет намерение добиться нулевого структурного первичного дефицита по итогам 2025 года. Это предполагает постепенное замедление интенсивности исполнения расходов в последующие месяцы», — сказала Набиуллина.

Фото: Медиасток.рф

Будущие решения Сейчас финансовый сектор находится в зоне повышенной неопределенности, связанной в том числе с внешними условиями. «Мы видим, что на ожидания и настроения участников финансовых рынков влияет пересмотр их оценок в сторону возможного улучшения геополитической ситуации. Но наша политика строится на устойчивых тенденциях, фундаментальных факторах, твердых фактах и консервативном подходе к оценке рисков», — подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, сохранить этот подход важно для уверенного возвращения инфляции к 4% в 2026 году вне зависимости от сценария развития внешних условий. «По нашим оценкам, характер текущей инфляции требует длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. Если для возвращения инфляции к цели потребуется повышение ключевой ставки, мы будем готовы это сделать, хотя такая вероятность стала ниже», — заключила Набиуллина. Глава ЦБ — про мемы о себе По итогам заседания журналисты задали Набиуллиной вопрос о том, как она относится к мемам про себя. «Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — заявила глава Центробанка.

Речь шла о шутках на тему высокой ключевой ставки.