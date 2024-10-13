Сегодня 16:03 Снять ярмо доллара. Зачем БРИКС новая платежная система Блогер «Голос Мордора»: платежная система БРИКС станет ударом по доллару 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Журналисты Bloomberg узнали, что на предстоящем саммите БРИКС+ в Казани могут презентовать новую платежную систему, ничем не связанную с долларом. Появление такого финансового инструмента может серьезно повлиять на позиции американской валюты и изменить баланс в мировой денежной системе. Последствия и выгоду подобного шага в своей колонке для Telegram-канала 360.ru описал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Bloomberg публикует очень интересную новость в преддверии очередного саммита БРИКС+. Издание сообщает, что Россия представит на нем совершенно новую платежную систему, никак не связанную с долларом и США. Это будет некая электронная система, расчеты в которой станут производить с помощью токенов, условных денежных единиц. Издание не приводит подробностей, как будет точно работать такая система и как собираются рассчитывать курс токена.

В принципе, можно предположить, что данная новость есть плод фантазий журналистов некогда уважаемого делового издания, но все это может оказаться правдой. Причем более суровой для Запада, чем ее представил Bloomberg.

Потому что если такую систему и представят, она не может являться продуктом авторства только одной страны. В БРИКС+ так вообще дела не делаются, все предложения и решения тщательно прорабатывают на экспертном уровне представители всех стран объединения. Разговоры о создании платежной системы идут уже очень давно, и глупо было бы думать, что в этом направлении ничего не делается.

Фото: РИА «Новости»

Страны БРИКС+ мечтают выйти из-под долларового контроля, тем более что их экономика уже сейчас весит прилично больше экономики коллективного Запада. В то же время и с Западом им рвать отношения нельзя, так как их экономики во многом завязаны на торговлю с Европой и США.

И вот тут неплохо бы иметь параллельную финансовую систему, которая бы прилично ослабила зависимость от доллара, работая в параллельном режиме.

Главная опасность для доллара тут в том, что в этой валюте с экономическими гигантами БРИКС+ торгуют не только США, но и многие другие страны, которые точно предпочтут перейти на новую платформу. Разумеется, не сразу, постепенно. Но в любом случае это будет колоссальный удар по долларовой системе.

И есть еще одно неприятное известия для США в контексте этой новости — бороться с новой платежной системой Соединенным Штатам будет крайне сложно. Потому что вводить масштабные санкции против Китая или Индии — это даже не по ногам себе стрелять, а сразу в голову.

Конечно, можно ввести санкции против более мелких игроков, но ведь эта система может работать в закрытом от США режиме. Грубо говоря, ее работу можно будет просто засекретить, и в этом случае отследить все товарные и денежные потоки крайне сложно. В общем, ждем саммита БРИКС+, который может стать по-настоящему переломным. А если таковым не будет этот саммит, то такого момента ждать осталось не так долго. На это указывает очень многое.