28 мая 2025 16:45 Снижение ключевой ставки 6 июня возможно? Прогнозы экономистов Финансист Орлов предположил, что будет с ключевой ставкой в России к концу 2025 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Следующее заседание Центрального банка России состоится 6 июня, но эксперты делают прогнозы уже сейчас. Многие предсказывают снижение ключевой ставки. Однако если такое и случится, то понижение будет символическим — на 0,25-0,5 процентного пункта. Что будет с ключевой ставкой ЦБ 6 июня и к концу 2025 года — в материале 360.ru.

Ключевую ставку 6 июня понизят? Нет предпосылок для снижения ключевой ставки Банком России, высказалась в разговоре с 360.ru инвестиционный советник № 161 в реестре Банка России, финансовый консультант Юлия Хайдер. «По итогам мая медианная инфляция составила 13,4%, в то время как в апреле — 13,1%. Мы видим нарастание инфляционных ожиданий. Доля сбережений тоже растет. Если в апреле их имели 40% граждан, то в мае — 42%», — отметила Хайдер. В случае снижения увеличится количество свободных денег, а в условиях ограниченности товаров начнут расти цены, что подстегнет инфляцию. Пока Банк России не планирует этого допускать. В подкрепление этого довода появился пресс-релиз Банка России по итогам прошлого заседания. В нем указали, что ключевая ставка в 2025 году будет на уровне от 19,5% до 21,5%. «На текущий момент, мое убеждение, на ближайшем заседании она составит 21%», — подчеркнула Хайдер.

Фото: Российские рубли разного номинала / Медиасток.рф

Финансист, инвестор, эксперт по защите капитала Иван Орлов не согласился с коллегой и предположил, что снижение ключевой ставки все же возможно, но «осторожное». Он считает, что предпосылки для этого есть: снижение инфляции, укрепление рубля, падение инфляционных ожиданий людей и бизнеса. «Внешнеэкономическая обстановка стала чуть более предсказуемой, в особенности с Китаем и Турцией. Это создает пространство для символического шага в 0,25 процентного пункта, максимум 0,5», — отметил инвестор. Учитывая прошлогодний экстренный подъем показателя, снижать его будут крайне медленно. «Я предполагаю, что 6 июня ключевую ставку снизят до 20,5%. Шансы на более решительные действия пока низкие. Центральный банк будет держать паузу, пока не увидит стабильную динамику два-три месяца подряд», — объяснил финансист.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что будет со ставкой к концу 2025 года Главный экономист Т-Банка Софья Донец предположила, что к концу года ставку опустят до 15%. Насколько этот сценарий вероятен? Орлов отметил, что это возможно, но шансы низкие.

Чтобы к декабрю ставка упала до 15%, должны одновременно сойтись стабильные поступательные снижения инфляции и отсутствие новых санкционных волн и обвалов на сырьевых рынках. Иван Орлов

Также необходим сильный и стабильный рубль, спокойствие во внешней политике. При этом рынок труда остается перегретым, бюджет дефицитным, а давление на российскую валюту долгое время сохраняется. «Цены на продукты, стройматериалы растут, и это все мешает Центральному банку резко снижать ставку. Поэтому 15% к концу года — это очень оптимистичный сценарий, а более реалистичный прогноз — 16−17% или даже 18%, но при условии, что инфляция действительно пойдет вниз, а не начнет снова расти осенью, что очень часто бывает в это время года в России», — подытожил Орлов.