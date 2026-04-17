Сегодня 16:37 С доходом, но без налогов: как хотят проверять безналичные переводы россиян? Экономист Корнеев: отследить тех, кто не платит налоги, довольно легко

Если на банковские карты россиян ни с того ни с сего накапает в год более 2,4 миллиона рублей, налоговая со следующего отчетного периода может получить право проверить эти начисления. Кто окажется в центре внимания и чем оно оправдано, разбирался 360.ru.

Как хотят отслеживать безналичные переводы Начиная с 2027 года, Федеральная налоговая служба может получить право узнавать от Центрального банка России данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Это произойдет в случае принятия законопроекта, который правительство внесло в Госдуму в конце марта, сообщили «Известия». Под контроль ФНС попадут около 10 миллионов россиян, которые сдают квартиры, оказывают услуги или торгуют, но при этом не оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Отслеживать будут безналичные доходы, которые превысят два миллиона 400 тысяч рублей в год. Эксперты утверждают, что количество таких хитрецов достигает в среднем 21% от общего количества работающих граждан страны. Также обратят внимание и на тех, кто совмещает неоформленный должным образом приработок с постоянной официальной работой.

Безработные с доходами Новые меры контроля выглядят оправданно. Порядка 15 миллионов россиян действительно официально нигде не работают, рассказал 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев. Такие люди декларацию о доходах не сдают и налоги со своих доходов не платят, а доходы имеют. Поэтому есть достаточно обоснованные предположения, что такие «безработные» зарабатывают неофициально. Обычно они очень часто получают оплату на личные банковские карты от множества разных лиц, уточнил экономист.

Отслеживание неслучайно начнется только с тех, чей доход превысит 2,4 миллиона рублей. Эта сумма — граница для оборота по доходам самозанятых. Те, кто превышает такой порог — уже даже не самозанятые, а как минимум индивидуальные предприниматели. Валерий Корнеев

Тот, кто оказывает какие-то постоянные услуги, например, работает парикмахером или стилистом, получает в течение дня от разных физических лиц примерно одинаковые суммы на карту, отметил экономист. Поэтому легко вычислить, что он занимается какой-то коммерческой деятельностью, но при этом как ИП не регистрируется и отчетность не сдает. «Государство хочет понять: эти 15 миллионов человек действительно никаких доходов не получают или получают, но при этом никаких налогов не платят? У нас социальная сфера на налоги существует, и они пользуются медициной, образованием, транспортом, всякими льготными условиями и так далее. Но при этом налогов не хотят платить», — сказал Корнеев.

Последствия контроля за финансами Многие эксперты уверены, что усиление контроля заставит часть россиян выйти из тени и официально оформить статус предпринимателя или самозанятого. Однако есть и те, кто полагает: в массе своей инициатива приведет к тому, что люди начнут искать и, что важно, находить лазейки. Например, где только возможно, расчеты просто переведут в «живые» деньги. Особенно это коснется сферы услуг, начиная от умельцев типа «муж на час» и заканчивая мастерицами «салонов красоты» на дому. По расчетам, при таких условиях в течение года спрос на наличные может вырасти на два-три триллиона рублей.

Клиент настаивает на безналичной оплате? И тут есть варианты. Самый простой: продиктовать номер карты родственников и надежных знакомых. Чем больше народа — тем лучше, ведь такое распределение финансов не даст превысить «безнадзорный лимит». Останется только снять деньги и передать надличные. Хорошим примером народной смекалки стала Турция, которую под угрозами санкций заставили отказаться от обслуживания кары «Мир». Курортные торговцы просто завели друзей в России и щедро предлагают российским покупателям делать переводы в рублях на российские же карты. Скопленные деньги посредники потом меняют на валюту и привозят туркам.