Курс рубля на внебиржевом рынке и по официальной установке Центробанка за первые рабочие недели января обновил полугодовые минимумы. На этой неделе финансовый регулятор вернулся к незначительному повышению курса доллара, зафиксировав его на уровне 76,5 рубля, что на 50 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Что стоит за сильным курсом национальной валюты и стоит ли ждать ослабления в ближайшей перспективе, узнал 360.ru.

Что укрепило рубль в начале года

За сильным курсом рубля стоит жесткая политика Банка России по ключевой ставке, заявил финансист Александр Лосев. По словам эксперта, это буквально аксиома для любого валютного рынка. «Если у вас процентные ставки по одной валюте намного выше, чем процентные ставки по другой, то эта валюта укрепляется», — пояснил он в беседе с 360.ru. Финансист отметил, что на крепкий рубль давит подавленный импорт, который снизил спрос на иностранную валюту. Население меньше тратит, а поставщики на этом фоне значительно сократили импорт.

«Третий аргумент в пользу укрепления рубля — санкции. В том числе в отношении „Лукойла“ и „Роснефти“. Это сделало доллары более токсичными и перевело большую часть расчетов в национальные валюты, в том числе в рублях и юанях», — добавил Лосев.

Фото: РИА «Новости»

Санкции против нефтяных компаний заставили их продавать свои активы, что также повлияло на рубль, продолжил эксперт. Если раньше за это отвечал Центробанк, который выбрасывал на рынок валюту и золото для компенсации сокращения валютных доходов, то теперь к этому присоединился и крупный бизнес. Кандидат экономических наук и эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев при этом отметил, что свой вклад в укрепление курса рубля внесло изменение структуры экспортных и импортных платежей. Большая часть поступающего в страну объема денег приходится на рубль, пояснил специалист, и это приводит к укреплению курса национальной валюты. «Еще один немаловажный фактор. Он действовал в течение всего прошлого года. Финансовый рынок положительно отреагировал на победу Дональда Трампа на президентских выборах», — подчеркнул Григорьев. Дальнейшее улучшение отношений между Россией и США, включая встречу президентов в Анкоридже, создало благоприятный геополитический фон, который оказал свое влияние на валютный курс.

Фото: White House

Какие условия для ослабления рубля существуют

Без снижения ключевой ставки Центрального банка ослабления рубля не произойдет, убежден Александр Лосев. Он не исключил, что национальная валюта укрепится до 70 рублей за доллар, если на февральских и мартовских заседаниях регулятор не объявит о ее понижении. «Это значит, что потребительская экономика продолжит сжиматься, а сила рубля из-за разницы процентов по ставке — укрепляться», — добавил Лосев. По оценке Владимира Григорьева, обрушения курса рубля в ближайшей перспективе ждать не стоит, но факторы для ослабления национальной валюты тем не менее остались. «В России сохраняется спрос на доллары со стороны как населения, так и бизнеса, я имею в виду импортеров. С другой стороны, экспортные поступления валюты в страну сократились из-за действия первичных и вторичных санкций», — пояснил он. Введенные ограничения, по его словам, не обрушили российскую экономику, но нанесли ущерб, который отразится на курсе рубля.