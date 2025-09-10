Рубль рухнул на фоне доллара и евро. Пора закрывать невалютные вклады?

Аналитик Беляев рассказал о причинах высокого курса доллара в сентябре 2025 года

Что будет с долларом и евро до конца 2025 года?

Почему рубль несколько месяцев до этого был стабильным?

Почему в сентябре 2025 года растут доллар и евро?

Впервые с конца марта Центробанк поднял курс доллара выше 83 рублей, а на иностранных биржах валюта выросла уже до 87 рублей. Евро превысил 98 рублей — в последний раз такого значения он достигал в середине февраля. Чем обусловлен их рост, почему снова нестабилен рубль, что будет с долларом и евро к концу 2025 года? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Почему в сентябре 2025 года растут доллар и евро?

Отвечает финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев У нас очень низкие темпы роста российской экономики — где-то 1,5%, даже двух нет. А инфляция все еще находится на достаточно высоком уровне — около 8%, бытовая — еще выше. При таких показателях национальная валюта стабильной быть не может. Все остальные факторы — продажа валютной выручки, события во внешнеторговой сфере, конъюнктурные причины — не имеют отношения к фундаментальным, которые обусловливают понижение курса национальной валюты. Рубль обречен на неизбежное снижение курса по отношению к более стабильным доллару и евро.

Фото: Доллары США в банке из-под варенья / Медиасток.рф

Отвечает вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер Курс доллара по отношению к рублю никогда не растет по одной причине. Как правило, их несколько. Основная — это рост спроса на валюту. Ее стало меньше после июльской отмены правил обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Тогда продажи составили шесть миллиардов рублей, что можно считать минимумом за последние 3,5 года. Параллельно с этим вырос спрос на валюту внутри страны. В мае и июне ее купили на 19 миллиардов рублей, в июле — на 26 миллиардов, в августе — на 33 миллиарда.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com