Рубль рухнул на фоне доллара и евро. Пора закрывать невалютные вклады?
Аналитик Беляев рассказал о причинах высокого курса доллара в сентябре 2025 года
Впервые с конца марта Центробанк поднял курс доллара выше 83 рублей, а на иностранных биржах валюта выросла уже до 87 рублей. Евро превысил 98 рублей — в последний раз такого значения он достигал в середине февраля. Чем обусловлен их рост, почему снова нестабилен рубль, что будет с долларом и евро к концу 2025 года? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.
Почему в сентябре 2025 года растут доллар и евро?
Отвечает финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев
У нас очень низкие темпы роста российской экономики — где-то 1,5%, даже двух нет. А инфляция все еще находится на достаточно высоком уровне — около 8%, бытовая — еще выше. При таких показателях национальная валюта стабильной быть не может.
Все остальные факторы — продажа валютной выручки, события во внешнеторговой сфере, конъюнктурные причины — не имеют отношения к фундаментальным, которые обусловливают понижение курса национальной валюты.
Рубль обречен на неизбежное снижение курса по отношению к более стабильным доллару и евро.
Отвечает вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер
Курс доллара по отношению к рублю никогда не растет по одной причине. Как правило, их несколько.
Основная — это рост спроса на валюту. Ее стало меньше после июльской отмены правил обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Тогда продажи составили шесть миллиардов рублей, что можно считать минимумом за последние 3,5 года.
Параллельно с этим вырос спрос на валюту внутри страны. В мае и июне ее купили на 19 миллиардов рублей, в июле — на 26 миллиардов, в августе — на 33 миллиарда.
Компании, которые занимаются импортом, ввиду того, что ожидается снижение ключевой ставки и хранение денежных средств в рублевых активах нецелесообразно, перекладываются в валюту, тем самым формируя спрос на нее при низком предложении.
Другие участники рынка подключаются к покупкам. Это приводит к тому, что валюты становится еще меньше, а спрос еще выше — и цена взлетает.
Пиковое значение превысило 87 рублей, но в течение ближайшей недели или двух курс доллара все равно вернется к значению 81-82 рубля.
Почему рубль несколько месяцев до этого был стабильным?
Отвечает Михаил Беляев
Центральный банк достаточно искусственно принимал решение о курсе рубля, ссылаясь на то, что опирается на рынок Forex, который в чистом виде спекулятивный. Это позволяло ему в графическом виде определять достаточно высокий и стабильный курс рубля по отношению к иностранным валютам.
В сентябре этот период закончился. Экономика не допускает слишком произвольного отношения к ней.
Фундаментальные факторы все-таки сработали, перешли определенную границу. Теперь ЦБ вынужден признать их действие и определять более реалистичные курсы рубля по отношению к иностранным валютам.
Что делать держателям иностранной валюты?
Отвечает Михаил Беляев
Если кто-то собирается ехать за рубеж с крупными суммами денег, которыми располагает в данный момент, то лучше приобрести валюту сейчас.
Если речь идет о небольших суммах, которые люди приобретают для сбережений, то есть когда валюта не очень нужна, я бы обратил внимание на краткосрочные вложения в банк. Даже под сниженные проценты доходность будет достаточно высокой. Это лучше, чем надеяться на слабый по отношению к доллару рубль. Он обесценится, но не так быстро.
Отвечает Юлия Хайдер
Физлица, видя резкий рост валюты, как правило, бегут в обменники покупать ее. Однако геополитических причин делать это сейчас по высокому курсу нет.
Если человек планирует отпуск, ему лучше приобретать доллары или евро в течение определенного периода, например месяца или недели. Тогда он получит иностранные деньги по среднему курсу.
Интересно
На Восточно-экономическом форуме обозначили, что в стране большой дефицит бюджета и было бы логично, чтобы курс доллара стремился к 90 рублям.
Интересно
Что будет с долларом и евро до конца 2025 года?
Отвечает Михаил Беляев
В обозримом будущем можем столкнуться с постепенным, не ступенчатым спадом курса рубля по отношению к доллару и евро.
Отвечает Юлия Хайдер
При одновременном снижении стоимости нефти, наличии дефицита бюджета, росте спроса на валюту курс доллара будет стремиться к 87-90 рублям к концу 2025 года.
Аналитики прогнозируют доллар 96-100 рублей в 2026 году.