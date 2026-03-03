Сегодня 08:00 Россияне все чаще рефинансируют ипотеку: что это такое и когда выгодно на самом деле Брокер Ракута объяснил, когда выгодно рефинансировать ипотеку 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Деньги

Долги

Банки

Кредиты

Ипотека

Центробанк

Ключевая ставка

На фоне снижения ключевой ставки спрос на рефинансирование ипотеки в России резко взлетел. Когда можно получить выгоду от нового кредита и какие документы потребуются для одобрения займа — разбирался 360.ru.

Что такое рефинансирование Чаще всего рефинансирование касается ипотеки, однако гасить таким способом можно и другие кредиты. Главная цель процедуры — оптимизировать финансовую нагрузку и сократить переплаты. «Рефинансирование — это замена одного кредита другим. Обычно к нему прибегают в том случае, если можно получить кредит на более выгодных условиях. В свете того, что в России долгое время росла ключевая ставка, то кредиты, которые брали россияне с середины 2023-го по середину 2025-го были достаточно дорогими. Потом с учетом снижения ключевой ставки кредиты стали дешевле», — говорит эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

Поэтому те, у кого дорогая ипотека, хотят рефинансировать ее, то есть заменить более дорогой кредит на более дешевый. Естественно, что рефинансирование становится популярным. Очевидно, что спрос на него будет только увеличиваться, потому что ключевая ставка будет снижаться. Владимир Григорьев Эксперт в сфере финансов и банковского дела

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута также отмечает, что еще годом ранее ставки на рыночную ипотеку были 25-27%, но сейчас, хотя они все равно высокие — 19-20%, разница все равно стала очень существенная, а она влияет и на ежемесячный платеж, и на переплату банкам. «Поэтому рефинансирование однозначно будет актуальным, пока Центробанк снижает ключевую ставку», — соглашается специалист. Когда рефинансирование выгодно По мнению Ракуты, рефинансирование имеет смысл, когда разница между текущей и новой ставкой будет более 2%. Еще один момент, на который нужно обратить внимание, — дата оформления договора на ипотеку.

Фото: РИА «Новости»

Если заемщик уже погасил значительную часть кредита, идти на рефинансирование не стоит, объясняет Григорьев. Когда значительная часть займа уже погашена, смысла в этом особого нет, потому что структура платежей выстроена таким образом, что в начале большую часть платежа ежемесячно составляет процент, а потом уже гасится основная сумма долга. «Если вы находитесь в начальной фазе и у вас дорогой кредит, безусловно, это имеет смысл. Если вы уже платите достаточно долго, то смысла особого в этом нет, потому что вы уже заплатили банку большую часть процентов и платите ему основную сумму долга», — пояснил собеседник 360.ru.

Что нужно для одобрения рефинансирования Во время оформления рефинансирования кредита банки обращают внимание на несколько моментов. В первую очередь они оценивают общие показатели финансового состояния заемщика, то есть долговую нагрузку и кредитную историю. Большое значение будет иметь и сам объект недвижимости, на который берется кредит. Также для выдачи займа необходима вся кредитная документация и личные документы заемщика. «Если оформлялись дополнительные страховые полисы, это тоже имеет значение», — уточнил Григорьев.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, нужно учитывать, что не все банки рефинансируют выданную ими ипотеку, отмечает Ракута. Поэтому заемщикам придется обратиться в другую финансовую организацию и пойти на некоторые расходы: снова оформить новый оценочный альбом, что будет стоить порядка 5-10 тысяч рублей, а также страхование жизни и имущества. «Рефинансирование — это такая же ипотека, просто с возможностью снизить процент. Безусловно, дополнительные расходы есть. Тем не менее разница и выгода между текущей ставкой и той, на которую можно уйти, существенная», — подчеркнул брокер. Кроме того, количество рефинансирований не ограничивается законом. То есть если сейчас заемщик сделает рефинансирование, то через год — через полгода он может смело еще раз рефинансировать кредит. Главное — не допускать просрочек.

Фото: РИА «Новости»

В итоге при грамотном подходе рефинансирование полезно как заемщикам, так и кредиторам. Первые получают возможность улучшить условия погашения своих долгов, вторые ― получить дополнительную прибыль.

Риски рефинансирования

Чтобы понять, будет ли рефинансирование выгодным, можно провести специальные расчеты для конкретного случая. Для удобства многие банки имеют специальный калькулятор, в который заносятся сумма долга, ежемесячный взнос, срок рефинансирования и другие параметры. Есть у рефинансирования и подводные камни. Если подсчеты оказались неверными, это грозит большими тратами. Ее риск растет, если клиент банка решил прибегнуть к рефинансированию уже на позднем этапе.

Фото: РИА «Новости»

В этом случае может возникнуть ситуация, когда конечная переплата за взятые когда-то деньги не перекроется выгодой от рефинансирования даже при более привлекательной ставке кредитования. Если рефинансируется ипотека, то необходимо учитывать, что кредит является необеспеченным, пока новый кредитор не получит закладную от предыдущего банка. Важно также иметь в виду, что чем больше долг и срок кредитования, тем больше переплата и выше риск финансовых проблем.