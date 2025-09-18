Россияне стали выделять детям больше денег на карманные расходы

В России родители значительно увеличили карманные расходы детям и массово перешли на безналичные переводы — к таким выводам пришли аналитики финтех-компании ЮMoney по итогам опроса более 1200 пользователей из всех регионов страны.

Исследование выявило три ключевых тренда в финансовом поведении семей. Наблюдается заметный рост сумм, выделяемых детям, а также кардинальное изменение способов передачи денег и контроля над расходами.

Основные изменения в привычках семей:

Переводы на банковскую карту стали основным способом выдачи денег (64% родителей против 41% год назад)

Существенно выросли суммы: 41% семей дают детям до 1000 рублей в неделю (годом ранее — 27%)

35% родителей отслеживают траты через банковские приложения (вдвое больше, чем в 2024 году)

Три четверти опрошенных регулярно выделяют детям карманные деньги, причем большинство начинают это делать в семь-девять лет. Каждый четвертый ребенок получает первые финансы уже в пять-шесть лет.

Цифровизация детских финансов

Банковские карты практически сравнялись по популярности с наличными — их используют 64% семей. Копилки остаются лишь у 11% респондентов.