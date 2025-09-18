Россияне стали выделять детям больше денег на карманные расходы
ЮMoney: родители перешли на цифровой контроль детских трат
В России родители значительно увеличили карманные расходы детям и массово перешли на безналичные переводы — к таким выводам пришли аналитики финтех-компании ЮMoney по итогам опроса более 1200 пользователей из всех регионов страны.
Исследование выявило три ключевых тренда в финансовом поведении семей. Наблюдается заметный рост сумм, выделяемых детям, а также кардинальное изменение способов передачи денег и контроля над расходами.
Основные изменения в привычках семей:
- Переводы на банковскую карту стали основным способом выдачи денег (64% родителей против 41% год назад)
- Существенно выросли суммы: 41% семей дают детям до 1000 рублей в неделю (годом ранее — 27%)
- 35% родителей отслеживают траты через банковские приложения (вдвое больше, чем в 2024 году)
Три четверти опрошенных регулярно выделяют детям карманные деньги, причем большинство начинают это делать в семь-девять лет. Каждый четвертый ребенок получает первые финансы уже в пять-шесть лет.
Цифровизация детских финансов
Банковские карты практически сравнялись по популярности с наличными — их используют 64% семей. Копилки остаются лишь у 11% респондентов.
Родителям важен функционал карты — возможность контролировать траты, устанавливать лимиты, получать уведомления о покупках. А детям критически важен внешний вид карты, поэтому банки регулярно обновляют дизайны, предлагая решения с популярными персонажами и яркой графикой.
Андрей Ефимочкин
директор по розничным продуктам ЮMoney
Большинство родителей — 72% — уверены, что собственная карта нужна ребенку уже в начальной школе. Лишь 3% респондентов считают карты ненужными для детей.
На что дети тратят деньги
Детские траты остаются практически неизменными, но при этом все больше адаптируются к цифровому формату.
Владельцы детских карт чаще всего покупают:
- Сладости (61%)
- Газировку и снеки (по 37%)
- Игрушки (31%)
- Подарки друзьям (25%)
Наибольший оборот приходится на супермаркеты, кафе и магазины одежды. Развлечения показали рост по числу транзакций на 80%.
Новые подходы к контролю
По данным ЮMoney, только 36% родителей прибегают к устным расспросам о тратах (в 2024 году таких было около половины). В итоге треть семей активно используют банковские приложения для мониторинга расходов детей.
Исследование подтверждает, что ранний финансовый опыт помогает детям осваивать планирование бюджета. Данные показывают, что 31% детей старается растянуть полученную сумму на месяц, 28% — копит на крупные покупки, а 21% тратит все сразу. Такое распределение демонстрирует различные стратегии финансового поведения, формирующиеся с раннего возраста.