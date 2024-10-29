Сегодня 17:26 Россиян пугают проблемами с валютой. Что за слухи о старых долларах и чему стоит верить? 0 0 0 Фото: Unsplash Деньги

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После сообщений о возможных сложностях, с которыми могут столкнуться россияне при попытке расплатиться старыми долларами за границей, в Сети не утихают споры о том, как поступать в подобных ситуациях. Насколько в принципе может быть правомерным такой отказ, 360.ru обсудил с экономистом Александром Дудчаком и президентом Московской межбанковской валютной ассоциации Алексеем Мамонтовым.

По словам Алексея Мамонтова, обменный пункт коммерческого банка не праве не принимать купюры старого образца для обмена на национальную валюту. А вот отказать в обмене их на новые может легко. И тут никаких претензий к нему предъявить не получится. «Старые доллары не могут не принять, поскольку они находятся в обращении. ФРС как эмитент данной валюты не вводил ограничений по срокам на обращения старых купюр, соответственно, российские банки и не только они, должны оказывать услуги по обмену их на национальную валюту», — подчеркнул он в беседе с 360.ru. Также Мамонтов отметил, что предположения и слухи о том, что банки якобы не хотят принимать старые доллары, потому что новые банкноты лучше защищены от подделок, совершенно необоснованны.

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

«И старые, и новые банкноты защищены от этого. Но, конечно, в случае с новыми купюрами нельзя не учитывать те достижения которые происходят с технической точки зрения, то есть уровень защиты повышается, но это не значит что старые доллары не хотят принимать, потому что они менее защищены», — подчеркнул президент Московской межбанковской валютной ассоциации. При этом Мамонтов отметил, что для банка может быть затратно поддержание необходимых условий по определению подлинности и старых, и новых купюр. Если это так, продолжил он, кредитная организация может просто ввести дополнительную комиссию на такую услугу. Но ограничивать прием компания права не имеет, еще раз указал специалист.

Фото: РИА «Новости»

За границей, по словам эксперта, со старыми долларами у россиян не должно быть никаких проблем, в том числе и в США. Но тут, по его словам, много зависит еще от технических услуг и требований регуляторов к операциям такого рода со стороны коммерческих банков в том или ином государстве.

Интересно Старые и новые доллары США условно называют «белыми» и «синими». Первые были выпущены в период с 96-го по 2006 год. У них более светлый оттенок. Вторые выпускали, начиная с 2004 года. У них в дизайне используют голубые, пурпурные, красные, оранжевые и желтые цвета. Старые и новые доллары США условно называют «белыми» и «синими». Первые были выпущены в период с 96-го по 2006 год. У них более светлый оттенок. Вторые выпускали, начиная с 2004 года. У них в дизайне используют голубые, пурпурные, красные, оранжевые и желтые цвета.

«Если регулятор смотрит на это непредвзято, то банки должны эту услугу оказывать, если регулятору все равно, то банки стараются ее избегать. Но, на мой взгляд, справедливее, когда они просто повышают комиссию, если их затраты высоки», — указал Мамонтов.

При этом экономист и политолог Александр Дудчак выразил уверенность, что проблемы со старыми долларами вполне могут возникнуть в силу того, что посредникам, которые теперь нужны россиянам для диалога с западными банками, просто напросто «хочется новых купюр».

Фото: Freepik

«Это еще одно дополнительное ограничение. Ну и почему мы опять же говорим о долларах — от них никуда не деться „простому крестьянину“. Потому что с той ключевой ставкой ЦБ, что есть сейчас, несмотря на высокие ставки по депозитам все-таки некой гаванью для сбережений у простого человека остается валюта», — пояснил собеседник 360.ru. Причина этого простая, добавил Дудчак, и все дело в том, что люди опасаются того, что когда подойдет время для выплат по этим самым депозитам, тех, кто реально рассчитывает получить свой 21% годовых, будет ждать не самый приятный сюрприз.

Фото: РИА «Новости»

Именно из-за таких опасений и предрассудков вокруг банковских вкладов многие все еще отдают предпочтение хранению сбережений в валюте, добавил он. И в случае, если эта валюта — американские доллары старого образца, нужно помнить, что при желании эти деньги можно и обменять на рубли и использовать для расчетов за границей, просто при этом следует принимать во внимание, что в некоторых странах за это вводят дополнительные комиссии или меняют старые банкноты по менее выгодному курсу, чем обновленные.