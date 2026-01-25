Реструктуризация против банкротства. Что и в какой ситуации выбрать

Акционер Остудин: важно трезво оценить перспективы на три года вперед

Nikolay Titov/Global Look Press
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Однозначного ответа, что выгоднее, реструктуризация или банкротство, нет. Выбор зависит от конкретной ситуации: суммы долга, наличия активов, источников дохода и целей человека или компании.

Реструктуризация долгов выгодна в тех случаях, когда есть возможность восстановить платежеспособность. Это способ сохранить активы и бизнес, получив отсрочку или изменение условий выплат. В то же время процесс сопровождает жесткий контроль финансовых операций, так что все может затянуться на срок до трех лет.

Банкротство — более радикальный вариант. Его ключевое преимущество — относительно быстрый и законный способ списать долги и освободиться от обязательств. Основные минусы: потеря имущества (кроме неприкосновенного), ограничения на будущее и испорченная кредитная история.

Если сравнивать процедуры:

Реструктуризация предполагает восстановление платежеспособности по утвержденному судом плану. Имущество сохраняется, долги погашаются по графику, а после исполнения плана обязательства прекращаются.

Photoagency Interpress/Russian Look
Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

Банкротство (реализация имущества ) предполагает продажу имущества должника (за исключением неприкосновенного) и списание оставшихся долгов после расчетов с кредиторами. Процедура обычно занимает 6-10 месяцев.

Реструктуризация целесообразна, если:

Банкротство оправдано, когда:

Фото: РИА «Новости»

Ключевые факторы при выборе стратегии: наличие ликвидного имущества, причины возникновения долгов, реальная возможность восстановить платежеспособность и позиция основных кредиторов. Для учредителей и руководителей также важно учитывать риск субсидиарной ответственности: при наличии нарушений банкротство не освобождает от личных обязательств.

Что делать на практике

Принятие решения по выбору между реструктуризацией и банкротством начинается с финансовой картины: необходимо зафиксировать все обязательства, активы, источники доходов и текущие расходы. Далее важно трезво оценить перспективы на горизонте ближайших трех лет как для бизнеса, так и для личных финансов.

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Следующий шаг — профессиональная юридическая оценка. Именно на этом этапе становится понятно, возможна ли реструктуризация, какие риски существуют, в том числе связанные с субсидиарной ответственностью, и какие сценарии в принципе доступны в рамках закона.

Если ситуация позволяет, имеет смысл попытаться договориться с кредиторами до запуска формальных процедур, например об отсрочке или изменении условий обязательств. Окончательное решение должно приниматься на основе конкретных цифр и правовой оценки, а не под давлением эмоций или обстоятельств.

Автор публикации: акционер Астро-Волга Банк и эксперт по управлению многопрофильными активами Ярослав Остудин

