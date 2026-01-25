Реструктуризация против банкротства. Что и в какой ситуации выбрать
Акционер Остудин: важно трезво оценить перспективы на три года вперед
Однозначного ответа, что выгоднее, реструктуризация или банкротство, нет. Выбор зависит от конкретной ситуации: суммы долга, наличия активов, источников дохода и целей человека или компании.
Реструктуризация долгов выгодна в тех случаях, когда есть возможность восстановить платежеспособность. Это способ сохранить активы и бизнес, получив отсрочку или изменение условий выплат. В то же время процесс сопровождает жесткий контроль финансовых операций, так что все может затянуться на срок до трех лет.
Банкротство — более радикальный вариант. Его ключевое преимущество — относительно быстрый и законный способ списать долги и освободиться от обязательств. Основные минусы: потеря имущества (кроме неприкосновенного), ограничения на будущее и испорченная кредитная история.
Если сравнивать процедуры:
Реструктуризация предполагает восстановление платежеспособности по утвержденному судом плану. Имущество сохраняется, долги погашаются по графику, а после исполнения плана обязательства прекращаются.
Банкротство (реализация имущества ) предполагает продажу имущества должника (за исключением неприкосновенного) и списание оставшихся долгов после расчетов с кредиторами. Процедура обычно занимает 6-10 месяцев.
Реструктуризация целесообразна, если:
- у компании есть «здоровое» ядро бизнеса и перспективы выхода из кризиса;
- долги не критически превышают активы;
- есть стабильный доход и имущество, которое важно сохранить;
- кредиторы готовы идти на переговоры.
Банкротство оправдано, когда:
- бизнес нежизнеспособен или доходов объективно не хватает даже на минимальные выплаты;
- долги существенно превышают активы;
- основное имущество относится к неприкосновенному;
- цель — законно списать долги и начать с чистого листа.
Ключевые факторы при выборе стратегии: наличие ликвидного имущества, причины возникновения долгов, реальная возможность восстановить платежеспособность и позиция основных кредиторов. Для учредителей и руководителей также важно учитывать риск субсидиарной ответственности: при наличии нарушений банкротство не освобождает от личных обязательств.
Что делать на практике
Принятие решения по выбору между реструктуризацией и банкротством начинается с финансовой картины: необходимо зафиксировать все обязательства, активы, источники доходов и текущие расходы. Далее важно трезво оценить перспективы на горизонте ближайших трех лет как для бизнеса, так и для личных финансов.
Следующий шаг — профессиональная юридическая оценка. Именно на этом этапе становится понятно, возможна ли реструктуризация, какие риски существуют, в том числе связанные с субсидиарной ответственностью, и какие сценарии в принципе доступны в рамках закона.
Если ситуация позволяет, имеет смысл попытаться договориться с кредиторами до запуска формальных процедур, например об отсрочке или изменении условий обязательств. Окончательное решение должно приниматься на основе конкретных цифр и правовой оценки, а не под давлением эмоций или обстоятельств.
Автор публикации: акционер Астро-Волга Банк и эксперт по управлению многопрофильными активами Ярослав Остудин