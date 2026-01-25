Реструктуризация против банкротства. Что и в какой ситуации выбрать

Однозначного ответа, что выгоднее, реструктуризация или банкротство, нет. Выбор зависит от конкретной ситуации: суммы долга, наличия активов, источников дохода и целей человека или компании.

Реструктуризация долгов выгодна в тех случаях, когда есть возможность восстановить платежеспособность. Это способ сохранить активы и бизнес, получив отсрочку или изменение условий выплат. В то же время процесс сопровождает жесткий контроль финансовых операций, так что все может затянуться на срок до трех лет.

Банкротство — более радикальный вариант. Его ключевое преимущество — относительно быстрый и законный способ списать долги и освободиться от обязательств. Основные минусы: потеря имущества (кроме неприкосновенного), ограничения на будущее и испорченная кредитная история.

Если сравнивать процедуры:

Реструктуризация предполагает восстановление платежеспособности по утвержденному судом плану. Имущество сохраняется, долги погашаются по графику, а после исполнения плана обязательства прекращаются.