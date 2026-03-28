Рассрочку возьмут под контроль с 1 апреля. Как изменится популярный способ оплаты покупок Юрист Семеновский: закон о рассрочке обелит рынок и избавит от мошенников

Деньги

Штрафы

Банки

Законы

Правила

Россия

Кредиты

Магазины

Бизнес

Деньги

Центробанк

Маркетплейсы

Покупки

Цены

Воспринимавшаяся как хорошая альтернатива кредитам рассрочка с 1 апреля начнет действовать по-новому. Принятый еще летом прошлого года закон вступит в силу и запретит накладывать на потребителей скрытые штрафы и наценки за товары. Что такое рассрочка, чем она отличается от кредита и как новые правила помогут россиянам не попасть в долговую яму, разобрался 360.ru.

Как работает рассрочка?

Правило «покупай сейчас, плати потом» привлекло огромное количество клиентов на маркетплейсы и другие платформы по продаже товаров и услуг. Идея оплатить дорогостоящую покупку равными платежами в течение нескольких месяцев пользовалась большой популярностью.

В отличие от обычного кредита рассрочка действует только на ограниченное число товаров, имеет значительно меньший срок погашения, а также предусматривает первоначальный взнос. На этом отличия заканчиваются.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Но на практике рассрочка работает практически также как кредит, только с более жесткими условиями. Банк или другая финансовая организация оплачивают покупку, а клиент магазина потом частями возвращает им деньги. Формально такие программы часто позиционируются как беспроцентные, но обычно переплату скрывают в цене товара. Главный риск рассрочек заключается в достаточно больших штрафах и комиссиях за пропущенные платежи. Внимание на это в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой обратил юрист и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. «Большая часть граждан, беря рассрочки, не читала условия, которые содержатся в договорах, а они достаточно ростовщические. Конечная сумма переплаты кредита составляет 50, 60 или даже 70% это не считая штрафов и комиссионных сборов. Государство таким образом старается ограничить аппетиты подобного рода организаций», — заявил он.

То есть рассрочка хоть и выглядит удобной формой оплаты товара, но по факту остается тем же кредитным инструментом, на котором люди обжигаются и попадают в долговую яму, о которой даже не подозревают.

Что изменится для рассрочек с 1 апреля?

Законопроект о регулировании рассрочки президент России Владимир Путин подписал еще 31 июля 2025 года. Но в силу он вступит только в первый день второго месяца весны. Операторам рассрочек требовалось время, чтобы перестроить свой бизнес. Начиная с 1 апреля продавцы будут не вправе устанавливать разную стоимость товаров для покупателей, которые платят сразу или берту рассрочку. Скрытые проценты, штрафы, дополнительные комиссии и переплаты за предоставление услуги становятся незаконными. Сам срок погашения рассрочки ограничат шестью месяцами. Если покупатель набрал несколько рассрочек на общую сумму 50 тысяч рублей и более, информация о нем поступит в бюро кредитных историй. Кроме того, сами рассрочки смогут выдавать только те организации, которые попадут в специальный реестр Центрального банка. «Закон направлен на обеление серой зоны, в которой действовали мошеннические организации, предоставляющие рассрочки со скрытыми процентами. Внедрение реестров позволит покупателю понять, что он заключает договор не со вторым или третьим юридическим лицом, а конкретной организацией. Эта мера обеспечит безопасность, снижение комиссии и финансовую подушку безопасности для потребителя», — пояснил Семеновский.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Юрист добавил, что новый закон фактически подводит рассрочки к правилам выдачи микрокредитов и займов. Покупатели от этого только выиграют, потому что теперь они сразу поймут, какую сумму им придется отдать. Кроме того, это уберет с рынка недобросовестных посредников, которые оформляют рассрочки со скрытыми комиссиями.

Также Семеновский добавил, что передача данных в бюро кредитных историй полезна для банков, потому что они сразу поймут, какая долговая нагрузка лежит на вероятном заемщике. «Сокращение сроков погашения рассрочки создадут неудобства для добросовестных потребителей, которые платили в установленные сроки, для них такой способ покупки был выгоден. Но большая часть потребителей на этих рассрочках сильно обожглась», — добавил юрист. При этом он признал, что для дисциплинированных людей, которые всегда гасили рассрочку вовремя, новые правила станут не очень удобными, но для большинства это способ защиты. Тем, кто готов продолжить пользоваться рассрочками, нужно привыкнуть к тому, что срок погашения теперь составит полгода. Для тех, кто пропускал обязательные платежи, итоговая сумма сравняется с обычным кредитом. Поэтому в данном случае авторы закона сохранили баланс интересов и покупателей и организаций, которые предоставляют рассрочки.