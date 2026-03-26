Прогрессивный НДФЛ увеличил вычеты. Как оформить возврат денег в 2026 году?

Переход к прогрессивной шкале налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) изменил правила налоговых вычетов. Теперь сумма возврата зависит от того, сколько человек зарабатывает и по какой ставке платит налог. Это означает, что часть россиян сможет вернуть себе больше денег, потраченных на лечение, обучение или покупку жилья. Как правильно оформить вычет, объяснил РБК .

Как менялась ставка НДФЛ

Изменения в системе НДФЛ начались в 2021 году, когда для доходов свыше пяти миллионов рублей ввели повышенную ставку 15% вместо базовых 13%. С 2025 года прогрессивную шкалу расширили, но в основном она затронула только людей с высокими доходами.

Для большинства россиян ставка осталась на уровне 13%, под которую попадают доходы до пяти миллионов рублей, а все, что они заработают больше этой суммы, облагается налогом в 15%.

Также в системе появились ставки от 20% до 22%, под которые подвели доходы от инвестиций и дивидендов по ценным бумагам и акциям.

До изменения налоговой системы для оформления вычета за расходы на лечение в 100 тысяч рублей налогоплательщики, зарабатывающие один миллион и 20 миллионов рублей, получали одинаковую сумму — 13 тысяч рублей.

Переход к прогрессивной шкале эту ситуацию изменил. Теперь зарабатывающие больше пяти миллионов рублей платят налог по двум ставкам и могут оформить большие выплаты.

К примеру, налогоплательщик за год заработал 20 миллионов рублей. Первые пять миллионов попадут под ставку в 13%, и сумма составит 650 тысяч рублей. Все, что выше лимита, пройдет по ставке 15%, или 2,25 миллиона рублей. Общая сумма НДФЛ составит 2,9 миллиона рублей, из которой можно вернуть вычет.