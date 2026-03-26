Прогрессивный НДФЛ увеличил вычеты. Как оформить возврат денег в 2026 году?
Переход к прогрессивной шкале налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) изменил правила налоговых вычетов. Теперь сумма возврата зависит от того, сколько человек зарабатывает и по какой ставке платит налог. Это означает, что часть россиян сможет вернуть себе больше денег, потраченных на лечение, обучение или покупку жилья. Как правильно оформить вычет, объяснил РБК.
Как менялась ставка НДФЛ
Изменения в системе НДФЛ начались в 2021 году, когда для доходов свыше пяти миллионов рублей ввели повышенную ставку 15% вместо базовых 13%. С 2025 года прогрессивную шкалу расширили, но в основном она затронула только людей с высокими доходами.
Для большинства россиян ставка осталась на уровне 13%, под которую попадают доходы до пяти миллионов рублей, а все, что они заработают больше этой суммы, облагается налогом в 15%.
Также в системе появились ставки от 20% до 22%, под которые подвели доходы от инвестиций и дивидендов по ценным бумагам и акциям.
До изменения налоговой системы для оформления вычета за расходы на лечение в 100 тысяч рублей налогоплательщики, зарабатывающие один миллион и 20 миллионов рублей, получали одинаковую сумму — 13 тысяч рублей.
Переход к прогрессивной шкале эту ситуацию изменил. Теперь зарабатывающие больше пяти миллионов рублей платят налог по двум ставкам и могут оформить большие выплаты.
К примеру, налогоплательщик за год заработал 20 миллионов рублей. Первые пять миллионов попадут под ставку в 13%, и сумма составит 650 тысяч рублей. Все, что выше лимита, пройдет по ставке 15%, или 2,25 миллиона рублей. Общая сумма НДФЛ составит 2,9 миллиона рублей, из которой можно вернуть вычет.
Кто имеет право на вычет
Право на оформление вычета имеют налоговые резиденты России, которые находятся в стране не менее 183 дней в календарном году. У них есть доход, с которого они уже оплатили или только готовятся оплатить НДФЛ.
При этом они не используют специальные налоговые режимы, которые освобождают от уплаты налога на доходы физических лиц.
Из каких трат можно вернуть налоговые вычеты?
Налоговые вычеты можно разделить на три категории.
- Социальные, когда плательщик намерен возместить часть расходов на лечение, обучение, фитнес или благотворительность.
- Имущественные налоговые вычеты связаны с покупкой (лимит — два миллиона рублей на простое приобретение или три миллиона рублей, если речь об ипотеке) или строительством жилья, а также с продажей имущества.
- Инвестиционные вычеты могут работать по двум моделям: либо как возврат ранее уплаченного НДФЛ, либо как освобождение от налога на доходы от инвестиций. Вычеты на долгосрочные сбережения предполагают возврат части налога с доходов, которые гражданин уже заплатил.
Что необходимо для оформления налогового вычета?
Подтвердить право на получение налогового вычета необходимо документами. Речь идет о договорах с медицинскими центрами, образовательными учреждениями, продавцами недвижимости. Лучше всего сохранить все чеки, квитанции и платежные поручения.
Для получения вычета за обучение ребенка потребуется также свидетельство о рождении, а при оформлении вычета за покупку квартиры — кредитный договор с графиками платежей.
Налоговый вычет можно получить реальными деньгами либо использовать его для уменьшения своего дохода, попадающего под налогообложение.
Как подать документы для оформления налогового вычета?
Самый простой и надежный способ — подача декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по окончании года. К заявке необходимо приложить все подтверждающие документы.
При этом действующее законодательство позволяет получить вычеты за три прошлых года.
То есть если налогоплательщик оплатил дорогое лечение в 2023 году, то он может прописать это в декларации, приложив подтверждающие документы.
Если ждать конца года не хочется, а вычет необходим, то можно действовать через своего налогового агента. Это может быть работодатель.
Но в этом случае речь идет не о получении реальных денег, а о прекращении удержания НДФЛ из зарплаты до конца текущего года. Это обеспечит существенную прибавку.
Также есть упрощенный порядок оформления вычета через личный кабинет на сайте ФНС. Налоговая инспекция сама сформирует заявление на основании полученных данных от банков, медицинских клиник и других контрагентов. Этот метод спорный, потому что если вы планируете подать заявление по нескольким видам вычетов, то это может привести к искажению данных.
Что делать после подачи декларации?
После подачи заявления на возвращение вычетов налоговая инспекция начнет проверку, которая занимает не менее трех месяцев. За это время ведомство может направить вопросы или уточнения, на которые необходимо оперативно ответить.
После одобрения средства придут на единый налоговый счет — это своего рода виртуальный кошелек, где учитываются все налоговые обязательства россиян.
Вывести оттуда деньги можно специальным заявлением о переплате с указанием реквизитов банковского счета. Его можно подать сразу вместе с декларацией через личный кабинет или лично в налоговой инспекции.