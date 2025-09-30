Правительство запланировало дефицит бюджета на 2026-2028 годы. Чем это хорошо для россиян?

На днях правительство России внесло в Госдуму законопроект о планировании федерального бюджета на 2026 год и плановые периоды 2027-2028 годов. По задумке властей, в следующем году дефицит госказны составит 3,786 триллиона рублей. Как его величина повлияет на инфляцию и экономику страны, каким он будет в последующие три года, когда ждать профицит, выяснил 360.ru.

Что предложило правительство России Согласно законопроекту, в 2027 году дефицит составит 3,186 триллиона рублей, в 2028-м — 3,514 триллиона. Доходы бюджета достигнут отметки: В 2026 году — 40,3 триллиона рублей;

В 2027-м — 42,9 триллиона;

В 2028-м — 45,9 триллиона. Расходы распределятся следующим образом: 2026 год — 44,1 триллиона;

2027-й — 46 триллионов;

2028-й — 49,4 триллиона рублей. Почему дефицит бюджета важен для экономики и обычных граждан Дефицит — это превышение расходов федерального бюджета над доходами. Как правило, доходы — это устойчивая часть казны. Она зависит от налоговых поступлений и результатов участников экономической деятельности. Зато вот у расходов есть свойство расширяться, рассказал 360.ru финансист Андрей Бархота.

Его коллега, финансист Александр Лосев, объяснил 360.ru, как в России планируют бюджет. Доходы государства складываются из налогов: от труда, ренты земли и доходного капитала. «Существуют госкомпании, которые платят дивиденды в бюджет, есть организации, которые находятся в госсобственности и тоже что-то производят, есть налоги, которые государство собирает с разных субъектов экономической деятельности и граждан: это и НДПИ, если мы говорим про нефтегазовые сборы, и налоги на прибыль физлиц, и НДС, и прибыль от приватизации», — объяснил эксперт. Расходы — это все статьи бюджета: начиная от здравоохранения и образования и заканчивая инфраструктурными и оборонными проектами. При планировании бюджета власти смотрят, что можно сократить, а что нельзя. Позже разницу между прибылью и расходами пытаются свести к минимуму. В такой момент может возникнуть обратная дефициту ситуация — профицит. Состояние достигается, когда доходов у страны больше, чем расходов. «Профицит тоже плох. Это значит, что в экономику можно влить больше денег и она в целом недоинвестирована», — отметил Лосев.

Слишком большой дефицит равно нехватка денег в государстве. Это означает, что Минфин не может управлять казной: расходы плохо контролируются, а доходы носят непостоянный и неустойчивый характер. Из-за этого дефицит может разрастаться. Чтобы его обуздать, бюджет финансируют внутренними и внешними источниками, например выпуском государственных долговых облигаций или привлечением инвесторов на рынке. Лосев успокоил: нынешний дефицит в России — очень хороший показатель, о котором даже не мечтает большинство европейских стран. Его возникновение — нормальное стечение обстоятельств в условиях сокращения доходов, а также замедления и охлаждения экономики. «В первом полугодии треть компаний ушла в убыток. С другой стороны, те задачи, которые стоят перед правительством, требуют от бюджета существенных затрат, поэтому возникает дефицит», — отметил финансист.

Почему правительство предложило именно такой бюджет Поскольку у нас сейчас нет инвесторов-нерезидентов, проблема дефицита стоит более остро, объяснил Бархота. Если дефицит бюджета не удастся закрыть за счет внутренних инвесторов и источников, придется расширять налогооблагаемую базу, то есть повышать налоговые ставки и перечень налогов. Это крайне болезненная и непопулярная мера. В нынешнем году прибыль можно было увеличить за счет заимствований из других стран, однако процентные ставки стали очень высокими и затраты казны просто перенеслись бы на 2026-й и далее. Потому этого постарались избежать и пойти на компромисс — повысить налог на добавленную стоимость. «К сожалению, нагрузка на граждан из-за роста НДС возрастает. Это, наверное, главный минус наличия дефицита бюджета», — отметил Лосев. Доходы стараются повысить и за счет приватизации: в этом и следующем годах она может принести до 300 миллиардов рублей за 12 месяцев, отметил Бархота. Это небольшая доля, тем не менее она станет еще одним шагом к сокращению дефицита.

Как такой дефицит бюджета повлияет на инфляцию Инфляция в России сейчас — хитрый механизм, на который влияет множество факторов. Повышение НДС повлечет за собой рост цен в магазинах, а это разгонит инфляцию, объяснил Лосев. «Как нам сказали, значимые товары НДС останутся льготными и на прежнем уровне. Это означает, что часть набора потребительской корзины не изменит своей стоимости», — добавил финансист. Спасет ли экспорт дефицит бюджета 2026-2028 годов Экспорт — часть прибыли государства. Сейчас Россия убавляет цены на газ для восточных стран, что снижает прибыль, однако если бы этого не делали, то вообще бы ничего не заработали, объяснил Лосев. По мнению финансиста, очень хорошо, что большую часть экспорта составляют уже не нефтегазовые продажи, а это 74% дохода за счет других секторов. «Когда мы говорим, что нефтегазовая зависимость снизилась, на самом деле не снизилась. Просто она в большей степени замаскировалась в потребительском и смежных секторах. Например, железобетонные контракты: производство нефти, газа, древесины, металлов», — дополнил коллегу Бархота.

Кроме того, бюджет страны пополняется за счет валютных операций и продажи зерна за рубеж. Когда в России ждать профицит бюджета Профицит будет возможен, когда экономика перестроится: пройдут модернизация и реиндустриализация, отметил Лосев. Кроме того, могут случиться какие-то геополитические события, которые не будут связаны с Россией, и тогда велика вероятность роста цен на нефть, что принесет дополнительную поддержку от нефтегазового сектора. «Вариантов достаточно много, и зачастую наш бюджет был профицитным. Поэтому вероятность восстановления этого профицита, или по крайней мере баланса, очень высока. Надо просто пережить эту фазу падения и охлаждения», — заявил Лосев. Бархота заверил: ждать профицита в России нужно не ранее 2030 года. Однако его все равно нельзя считать признаком успеха: удачный бюджет должен быть стабильным и управляемым.