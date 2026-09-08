Потанин рассказал о партнерстве с БелАЗом
Владимир Потанин: вместе с БелАЗом мы намерены осуществить технологическую мечту
Горно-металлургическая компания «Норникель» и белорусский производитель БелАЗ расширяют партнерство: 7 сентября в Жодине подписали соглашение о создании совместного предприятия. В центре внимания — беспилотные системы, экологические решения и техника, не уступающая мировым аналогам по характеристикам.
Подписи на документе поставили президент «Норникеля» Владимир Потанин и гендиректор БелАЗа Сергей Лесин.
«Мы обсудили, что нужны новинки и интересные для рынка предложения, которые пока не освоены другими производителями. И у БелАЗа такие наработки есть. А у „Норникеля“ есть желание, силы и компетенции их испытывать для подготовки к последующему тиражированию. Объединяя усилия двух лидеров в своих отраслях, мы намерены осуществить технологическую мечту об эффективном и безопасном производстве», — подчеркнул Потанин.
Сейчас в норильских рудниках проходят обкатку шесть шахтных самосвалов МоАЗ-75851 и первая ПДМ МоАЗ-4076. Параллельно идут заводские испытания 45-тонного самосвала БелАЗ-75855 и погрузчика грузоподъемностью 17,2 тонны (БелАЗ-79550). «Норникель» не только тестирует технику, но и помогает доводить ее до лучших мировых стандартов, а также развивает собственные мощности по восстановлению машин в Красноярском крае.
«Там недалеко уже и до безлюдной шахты, и многое, что сейчас звучит немного идеалистически, в результате нашего сотрудничества приблизится и станет возможным», — добавил Потанин.
На 2027 год запланированы опытно-промышленные испытания карьерных самосвалов на аккумуляторах, а аккумуляторная ПДМ уже проходит заводские тесты. В разработке находится оборудование на водороде и электричестве, включая машины для перевозки людей и грузов.
Отдельное направление — изучение использования палладия в катализаторах для водородных установок прямо на борту техники.
«Обе компании стремятся к повышению внутренней эффективности. И наше объединение направлено на то, чтобы техника работала в тяжелых условиях подземных выработок и показывала высокую производительность, надежность и низкие расходы», — сказал генеральный директор БелАЗа Сергей Лесин.
Новое предприятие займется не только серийным выпуском подземных машин, но и их обслуживанием — для этого планируют организовать ремонтную базу полного цикла.
«На первом этапе мы рассматриваем создание ремонтных мощностей, для того чтобы машины можно было восстанавливать и давать им вторую жизнь», — добавил руководитель БелАЗа.
Потанин обратил внимание на то, что компетенции по разработке, внедрению и производству горной техники находятся на заводе.
«Поэтому мы ожидаем, что здесь будут делать технику под наш заказ, а ремонты, в том числе капитальные, целесообразно приблизить к месту использования техники», — подчеркнул он.
Реализация проекта закрывает внутренний спрос на подземную технику, снижает санкционные риски и укрепляет технологический суверенитет.