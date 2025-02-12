Сегодня 14:05 Ставки по банковским вкладам снизились. Почему рано закрывать депозиты? Финансовый эксперт Бархота: снижение ставок по вкладам вызвано коррекцией 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

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Российские банки с начала года приступили к снижению ставок по вкладам. В основном под сокращение подпала доходность депозитов сроком в три и шесть месяцев — снижение составило от 0,08 до 0,3 процентных пункта. Решение кредитных учреждений стало коррекцией, связанной с неопределенностью размера ключевой ставки, возникшей в конце 2024-го. И дальнейшее снижение доходности депозитов, скорее всего, продолжится.

Какие банки начали снижать ставки по вкладам? О снижении процентных ставок по вкладам физических лиц на 0,08 — 03% в 14 крупнейших банках России по объему депозитов сообщил ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Финуслуги». Аналитики заявили, что основное снижение ставок по депозитам произошло в январе, когда условия по начислению процентов снизили сразу 12 банков. В феврале тренд продолжился и в основном коснулся вкладов сроками на три, шесть и 12 месяцев. РИА «Новости» отметило, что в преддверии заседания совета директоров Центробанка по утверждению ключевой ставки кредитные учреждения после незначительного снижения ставок по вкладам прекратили их пересмотр. Максимальная ставка вклада на шесть месяцев в ВТБ составила 22,6%, Альфа-банк предложил клиентам 23% при открытии вклада «Альфа-вклад для новых денег» на девять месяцев. Сбербанк сохранил максимальную ставку на уровне 22,5% для клиентов с премиальной подпиской. Т-Банк не менял ставки по вкладам с конце декабря и сохранил 19,78% для вклада на 24 месяца. Газпромбанк предложил клиентам 25% за вклад сроком на 181 день. Россельхозбанк оставил ставки в 22,5% для депозитов сроком на три и шесть месяцев.

Фото: РИА «Новости»

Почему российские банки начали снижать ставки по вкладам? Незначительное снижение ставок по вкладам связано с коррекцией, вызванной паникой банков в ноябре и декабре прошлого года из-за неопределенности с ключевой ставкой. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он напомнил, что в октябре Центробанк увеличил ключевую ставку до рекордных 21%. Крупнейшие банки перестраховались и повысили среднюю ставку по вкладам. В итоге депозиты по доходности опередили облигации федерального займа, что редкость для банковского рынка.

После последнего заседания совета директоров ЦБ и сохранения ключевой ставки на прежнем уровне кредитные учреждения скорректировали доходность депозитов.

Сейчас консенсус-прогноз сводится к тому, что мы находимся вблизи плато уровня ключевой ставки. В оптимистичном сценарии она останется на уровне в 21%, в пессимистичном вырасти до 23 -25%. Из-за этого банки корректируют ставки по вкладам, оставляя высокие проценты по коротким срокам и снижая по длинным. Андрей Бархота эксперт финансового рынка

Финансовый эксперт допустил, что эта ситуация сохранится в ближайшей перспективе. Он напомнил, что Банк России призвал руководителей кредитных учреждений не вводить клиентов в заблуждение и указывать настоящий, а не рекламный размер процентной ставки. «Банки с удовольствием восприняли эту инициативу. Поэтому то, что началось понижение, также можно расценивать как более корректное информирование потребителей финансового сектора», — добавил Бархота.

Фото: РИА «Новости»

Когда лучше открыть вклад, если ставки по депозитам начали снижаться? Начавшееся снижение ставок по вкладам продолжится, спрогнозировал Бархота. Он пояснил, что к июлю этого года ожидает уменьшение доходности по депозитам на 1-1,5% годовых. «Банки начнут ориентироваться не на ключевую ставку, которая может просто застыть на уровне в 21% на длительный период, а на собственную экономику, объем депозитов и спрос на кредиты. В этих случаях они смогут в одностороннем порядке корректировать ставки по вкладам», — заметил эксперт финансового рынка.

Бархота подчеркнул, что сейчас еще есть шанс открыть вклад под выгодный процент. Но для этого нужно учитывать свои финансовые возможности и иметь в виду, какая часть доходов нужна сейчас, а какую можно отложить на срок от года до двух лет.

Вкладчики сейчас ориентируются на более длинные депозиты с высокой доходностью. Поэтому положить деньги под более высокую ставку лучше на один год. Эта возможность сохраняется, несмотря на коррекцию. Андрей Бархота

Эксперт добавил, что также нужно внимательно изучить условия вклада. У длинных депозитов, которые не предусматривают пополнения или снятия, высокие процентные ставки останутся без изменений. Банки могут в одностороннем порядке пересмотреть условия накопительных счетов, которые можно пополнять и с которых можно снимать любые суммы. «У них может произойти резкое снижение доходности. Но при этом владелец свободно распоряжается деньгами. Часть вкладчиков готовы на такие условия. Им проще иметь такой кошелек, чем строгую привязку к вкладу без возможности снятия без потерь», — рассказал Бархота. Он добавил, что альтернатив долгосрочным вкладам, которые бы гарантировали хорошую доходность без рисков, сейчас нет. При этом статистика Банка России свидетельствует, что годовые темпы роста вкладов остановились на уровне 28% и прекратили расти. Это означает, что депозиты вышли на пик своей привлекательности и дальнейшего повышения ставок банки проводить не станут. Но возможность открыть вклад под высокий процент пока сохраняется.