Еще чуть-чуть, и 60. Почему бензин дорожает и что будет в 2025 году
Преподаватель Митрахович рассказал, что будет с ценами на 95-й бензин в 2025-м
Аналитики предупредили о росте цен на бензин в России. Уже в ноябре Аи-95 будут продавать в диапазоне 58,9−59,4 рубля за литр. Причем, по мнению экспертов, снижения стоимости можно не ждать. В чем причины подорожания и что будет с ценами на бензин в конце 2024-го — начале 2025 года, разбирался 360.ru.
Что влияет на стоимость бензина в России
На розничную стоимость бензина в России влияют три основных фактора, рассказал 360.ru заместитель гендиректора Институт национальной энергетики Александр Фролов.
В порядке убывания по значимости их можно распределить так:
- Налоги;
- Договоренности властей с нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен на АЗС в пределах инфляции;
- Оптовые цены, которые диктуют биржевые котировки.
Интересно
«Сейчас многие могут сказать: как же так? На рынке цены снижаются, а на АЗС они только растут. Дело в том, что котировки напрямую не отражают изменения на розничном рынке. Ведь цены в рознице тоже не увеличиваются, когда на бирже происходит подъем», — объяснил эксперт.
Он уточнил, что если бы биржевые котировки напрямую влияли не только на оптовые цены, но и на розничные, то бензин в августе стоил бы примерно на 10 рублей дороже, чем в реальности.
Ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович убежден, что на цены любого бензина влияет в первую очередь инфляция.
«Кроме того, у нефтяных компаний есть экспортная альтернатива. Они могут продавать нефтепродукты или нефть за пределами России. Там такие товары стоят дороже. И даже если компаниям запретят экспорт бензина, они будут продавать сырую нефть», — отметил эксперт.
Также, по словам Митраховича, на стоимости топлива сказываются растущие налоги, которые уплачивают нефтяные компании. В итоге бизнес компенсирует большие расходы за счет повышения цен.
Что будет с ценами на АИ-95 в конце 2024-го — начале 2025 года
«Скорее всего, правительству удастся сдержать рост цен в пределах уровня официальной инфляции», — сказал Митрахович.
Тем не менее в отдельные месяцы подорожание бензина в рознице может опережать инфляцию.
Думаю, прогнозы аналитиков на осень актуальны.
Станислав Митрахович
Фролов согласился с коллегой. По его мнению, прогнозы на стоимость АИ-95 на ноябрь вполне реальны. Однако необходимо разобраться, о каком виде 95-го бензина идет речь: обычном или премиальном.
«Дело в том, что Росстат озвучивает цены всего 95-го бензина, без указания вида. Статистику собирают с 1700 автозаправочных станций. Какой конкретно 95-й бензин учитывают в статистике, не уточняется. В целом прогноз выглядит вполне логичным. Если сейчас 95-й бензин стоит в среднем дороже 59 рублей за литр, то с чего вдруг в ноябре или декабре розничные цены станут ниже? Предпосылок к этому я не вижу», — заметил Фролов.
Тем не менее, по словам собеседника 360.ru, есть один фактор, который может вселить надежду на понижение цен.
«Это резкое повышение цен в рознице у некоторых независимых сетей, которое произошло в сентябре из-за скачка закупочных цен. В августе–сентябре дизельным топливом торговали в минус, из-за чего компании подняли цену на пять рублей от среднерыночной. Повышение отразилось в статистике, пусть и не как доминирующий фактор», — рассказал специалист.
Можно предположить, что по мере того, как ситуация на бирже будет возвращаться к норме, сетевые АЗС, как и в прошлом году, начнут снижать стоимость «ординарного» АИ-95 до средних показателей. Но даже если это произойдет, откат будет небольшим, подытожил Фролов.