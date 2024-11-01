Сегодня 18:44 Еще чуть-чуть, и 60. Почему бензин дорожает и что будет в 2025 году Преподаватель Митрахович рассказал, что будет с ценами на 95-й бензин в 2025-м 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Аналитики предупредили о росте цен на бензин в России. Уже в ноябре Аи-95 будут продавать в диапазоне 58,9−59,4 рубля за литр. Причем, по мнению экспертов, снижения стоимости можно не ждать. В чем причины подорожания и что будет с ценами на бензин в конце 2024-го — начале 2025 года, разбирался 360.ru.

Что влияет на стоимость бензина в России На розничную стоимость бензина в России влияют три основных фактора, рассказал 360.ru заместитель гендиректора Институт национальной энергетики Александр Фролов. В порядке убывания по значимости их можно распределить так: Налоги;

Договоренности властей с нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен на АЗС в пределах инфляции;

Оптовые цены, которые диктуют биржевые котировки.

Интересно По данным Росстата, с 22 по 28 октября 2024 года бензин марки АИ-92 подорожал на 10 копеек — до 53,77 рубля за литр. Цена АИ-95 увеличилась на семь копеек — до 59,02 рубля за литр. Стоимость АИ-98 и выше выросла на 28 копеек — до 80,26 рубля за литр. Рост цен зафиксировали в 74 субъекте Российской Федерации, больше всего в Якутии (плюс 4,1%). Небольшое снижение стоимости зарегистрировали в Подмосковье и Калужской области — минус 0,1%. По данным Росстата, с 22 по 28 октября 2024 года бензин марки АИ-92 подорожал на 10 копеек — до 53,77 рубля за литр. Цена АИ-95 увеличилась на семь копеек — до 59,02 рубля за литр. Стоимость АИ-98 и выше выросла на 28 копеек — до 80,26 рубля за литр. Рост цен зафиксировали в 74 субъекте Российской Федерации, больше всего в Якутии (плюс 4,1%). Небольшое снижение стоимости зарегистрировали в Подмосковье и Калужской области — минус 0,1%.

«Сейчас многие могут сказать: как же так? На рынке цены снижаются, а на АЗС они только растут. Дело в том, что котировки напрямую не отражают изменения на розничном рынке. Ведь цены в рознице тоже не увеличиваются, когда на бирже происходит подъем», — объяснил эксперт. Он уточнил, что если бы биржевые котировки напрямую влияли не только на оптовые цены, но и на розничные, то бензин в августе стоил бы примерно на 10 рублей дороже, чем в реальности.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович убежден, что на цены любого бензина влияет в первую очередь инфляция. «Кроме того, у нефтяных компаний есть экспортная альтернатива. Они могут продавать нефтепродукты или нефть за пределами России. Там такие товары стоят дороже. И даже если компаниям запретят экспорт бензина, они будут продавать сырую нефть», — отметил эксперт. Также, по словам Митраховича, на стоимости топлива сказываются растущие налоги, которые уплачивают нефтяные компании. В итоге бизнес компенсирует большие расходы за счет повышения цен.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Что будет с ценами на АИ-95 в конце 2024-го — начале 2025 года «Скорее всего, правительству удастся сдержать рост цен в пределах уровня официальной инфляции», — сказал Митрахович. Тем не менее в отдельные месяцы подорожание бензина в рознице может опережать инфляцию.

Думаю, прогнозы аналитиков на осень актуальны. Станислав Митрахович

Фролов согласился с коллегой. По его мнению, прогнозы на стоимость АИ-95 на ноябрь вполне реальны. Однако необходимо разобраться, о каком виде 95-го бензина идет речь: обычном или премиальном.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Дело в том, что Росстат озвучивает цены всего 95-го бензина, без указания вида. Статистику собирают с 1700 автозаправочных станций. Какой конкретно 95-й бензин учитывают в статистике, не уточняется. В целом прогноз выглядит вполне логичным. Если сейчас 95-й бензин стоит в среднем дороже 59 рублей за литр, то с чего вдруг в ноябре или декабре розничные цены станут ниже? Предпосылок к этому я не вижу», — заметил Фролов. Тем не менее, по словам собеседника 360.ru, есть один фактор, который может вселить надежду на понижение цен.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Это резкое повышение цен в рознице у некоторых независимых сетей, которое произошло в сентябре из-за скачка закупочных цен. В августе–сентябре дизельным топливом торговали в минус, из-за чего компании подняли цену на пять рублей от среднерыночной. Повышение отразилось в статистике, пусть и не как доминирующий фактор», — рассказал специалист. Можно предположить, что по мере того, как ситуация на бирже будет возвращаться к норме, сетевые АЗС, как и в прошлом году, начнут снижать стоимость «ординарного» АИ-95 до средних показателей. Но даже если это произойдет, откат будет небольшим, подытожил Фролов.