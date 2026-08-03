Пенсионные баллы в 2026 году: сколько можно получить при средней зарплате

Юрист Матюшенков назвал обоснованным прогноз по пенсионным баллам в 2026 году

В 2026 году средняя зарплата позволяет сформировать четыре пенсионных балла, доходы россиян выросли на 14,28% — с 89 069 рублей до 101 784 рублей. 360.ru разобрался, как начисляется индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и насколько обоснован прогноз о росте зарплат.

Прогноз роста зарплат и пенсионных баллов в 2026 году

При зарплате в 114 тысяч рублей в 2026 году у работника сформируется 4,592 ИПК, рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«А при зарплате в 120 тысяч рублей — 4,834 ИПК», — уточнил он, отметив, что средняя зарплата в 2026 году продолжит расти и за текущий год достигнет от 114 до 120 тысяч рублей.

Прогноз о том, что средняя заработная плата в России в 2026 году позволит сформировать более четырех пенсионных баллов, представляется юридически и экономически обоснованным, если исходить из действующего механизма формирования страховой пенсии, рассказал 360.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков.

«Расчеты, согласно которым при заработной плате 114 тысяч рублей за год может быть сформировано около 4,592 ИПК, а при доходе 120 тысяч рублей — порядка 4,834 ИПК, соответствуют принципам, закрепленным в федеральном законе „О страховых пенсиях“», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, необходимо учитывать, что это прогнозные показатели, основанные на предполагаемом уровне средней заработной платы и действующей методике расчета.