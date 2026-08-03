Пенсионные баллы в 2026 году: сколько можно получить при средней зарплате
Юрист Матюшенков назвал обоснованным прогноз по пенсионным баллам в 2026 году
В 2026 году средняя зарплата позволяет сформировать четыре пенсионных балла, доходы россиян выросли на 14,28% — с 89 069 рублей до 101 784 рублей. 360.ru разобрался, как начисляется индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и насколько обоснован прогноз о росте зарплат.
Прогноз роста зарплат и пенсионных баллов в 2026 году
При зарплате в 114 тысяч рублей в 2026 году у работника сформируется 4,592 ИПК, рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«А при зарплате в 120 тысяч рублей — 4,834 ИПК», — уточнил он, отметив, что средняя зарплата в 2026 году продолжит расти и за текущий год достигнет от 114 до 120 тысяч рублей.
Прогноз о том, что средняя заработная плата в России в 2026 году позволит сформировать более четырех пенсионных баллов, представляется юридически и экономически обоснованным, если исходить из действующего механизма формирования страховой пенсии, рассказал 360.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков.
«Расчеты, согласно которым при заработной плате 114 тысяч рублей за год может быть сформировано около 4,592 ИПК, а при доходе 120 тысяч рублей — порядка 4,834 ИПК, соответствуют принципам, закрепленным в федеральном законе „О страховых пенсиях“», — отметил он.
Однако, по словам эксперта, необходимо учитывать, что это прогнозные показатели, основанные на предполагаемом уровне средней заработной платы и действующей методике расчета.
Как начисляются пенсионные баллы
Пенсионные баллы начисляются не за сам размер заработной платы, а за объем страховых взносов, уплаченных работодателем в систему обязательного пенсионного страхования, напомнил юрист.
Индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается исходя из соотношения суммы страховых взносов, начисленных за конкретного работника, и максимально возможной суммы взносов, определяемой с учетом установленной государством предельной базы для начисления страховых взносов.
Поэтому рост официальной зарплаты действительно увеличивает количество пенсионных баллов, но только до установленного законом предела.
«Именно этим объясняется прогноз о формировании 4,6-4,8 пенсионного балла при средней заработной плате 114-120 тысяч рублей в 2026 году. Вместе с тем законодательство устанавливает максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое может быть начислено за один календарный год. Иными словами, даже при значительно более высоком доходе дополнительные пенсионные баллы сверх установленного лимита не начисляются», — добавил Матюшенков.
При работе на условиях неполного рабочего времени применяется тот же принцип.
«Значение имеет не продолжительность рабочего дня или недели, а размер официального дохода, с которого уплачиваются страховые взносы. Соответственно, если заработная плата ниже средней, количество начисленных пенсионных баллов также будет меньше», — сказал специалист.
Как начисляются пенсионные баллы на нескольких работах
Если россиянин одновременно трудится на нескольких работах, учитывается совокупный официальный доход, рассказал Матюшенков.
«Все страховые взносы отражаются на индивидуальном лицевом счете, поэтому заработок по всем местам работы суммируется», — объяснил он.
У каких категорий россиян особые правила накопления баллов
Особые правила формирования пенсионных прав предусмотрены для отдельных категорий россиян, заявил юрист.
Законодательство предусматривает начисление пенсионных коэффициентов не только за периоды официальной работы, но и за некоторые социально значимые периоды, включая прохождение военной службы по призыву, уход за ребенком, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет.
При этом важно учитывать, что такие прогнозы могут меняться.
«На итоговое количество пенсионных баллов могут повлиять как экономические, так и законодательные факторы», — отметил Матюшенков.
К таким факторам относятся:
- изменение предельной базы для начисления страховых взносов;
- темпы роста средней заработной платы;
- индексация параметров пенсионной системы;
- изменение тарифов страховых взносов;
- возможная корректировка методики расчета индивидуального пенсионного коэффициента.
«Например, если предельная база будет увеличиваться быстрее, чем средняя заработная плата, количество пенсионных баллов, начисляемых за одинаковый уровень дохода, может оказаться ниже прогнозируемого», — подчеркнул юрист.
Что еще нужно знать о пенсионных баллах
Будущий размер страховой пенсии зависит не только от количества накопленных пенсионных баллов.
«Существенное значение имеют продолжительность страхового стажа, стоимость одного пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии, размер фиксированной выплаты, а также применение повышающих коэффициентов при более позднем обращении за назначением пенсии», — рассказал Матюшенков.
Он добавил, что действующее законодательство стимулирует более поздний выход на пенсию.
При отсрочке на один год повышающие коэффициенты применяются как к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов, так и к фиксированной выплате, а при более длительной отсрочке размер такого увеличения становится еще выше.
Эксперт сделал вывод, что прогноз о формировании 4,6-4,8 пенсионного балла при средней заработной плате 114-120 тысяч рублей в 2026 году соответствует действующей модели обязательного пенсионного страхования.
«Однако фактическое количество начисленных пенсионных коэффициентов для каждого гражданина будет зависеть от официального размера его заработной платы, суммы уплаченных страховых взносов, а также от тех изменений законодательства и экономических параметров, которые будут действовать в соответствующем расчетном периоде», — резюмировал юрист.