Сегодня 16:46 Открыть соцвклад и заработать. Все плюсы и подводные камни нового банковского продукта Финансист Орлов рассказал, как можно заработать на социальном вкладе в 2025 году 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С 1 июля 2025 года граждане, которые получают поддержку государства, смогут хранить сбережения на социальных вкладах. Банковский продукт будет иметь определенные условия: привязку к ключевой ставке и ограничение по сумме. Что это такое, кто сможет воспользоваться услугой, как и в каких кредитно-финансовых организациях его можно открыть, преимущества и недостатки нововведения и есть ли шанс на нем заработать, выяснил 360.ru.

Что такое социальные вклады Социальный вклад или счет — это сберегательный продукт, который смогут открыть люди, получающие поддержку государства. Документ об утверждении нововведения на днях подписал президент России Владимир Путин. Другие параметры: Сумма вложений — не более 50 тысяч рублей;

Оформление через портал «Госуслуги»;

Ставка вклада — не менее максимальной ставки в конкретном банке, за исключением продуктов сроком до одного месяца;

Ставка счета — не менее половины ключевой ставки;

Срок — не превышает год, пролонгация возможна;

Снятие и пополнение — без потери процентов и комиссий;

Начисление процентов — ежемесячно на остаток с отправлением на отдельный счет;

Переводы до 20 тысяч рублей — без комиссии. Открытие и обслуживание — бесплатные.

Интересно В декабре 2024 года ЦБ заявил, что средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 кредитно-финансовых организаций России во второй декаде декабря составила 22,28% годовых. В декабре 2024 года ЦБ заявил, что средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 кредитно-финансовых организаций России во второй декаде декабря составила 22,28% годовых.

Инструмент для накоплений можно оформить только в рублях. Счет привяжут к платежной карте, ее открытие и обслуживание будут бесплатными. Гражданин сможет одновременно иметь обе услуги. Однако наличие двух счетов или вкладов недопустимо.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как открыть социальный вклад Для этого россиянин должен числиться в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. По данным Росстата, в 2023 году там было порядка 80 тысяч человек.

Интересно Оформить новый продукт можно через сайт «Госуслуги». Оформить новый продукт можно через сайт «Госуслуги».

Алгоритм действий: Заявитель подает заявку на открытие счета; Банк через портал госуслуг проверяет право гражданина на нее; Затем кредитно-финансовая организация направляет клиенту электронный договор. Она не сможет отказать, если россиянин получает соцподдержку государства; Заявитель подписывает документ усиленной квалифицированной, усиленной неквалифицированной или простой электронной подписью; После этого шага и открытия вклада/счета его можно пополнять. Бумагу подписывают на год. В случае продолжения получения помощи от государства договор автоматически продлится, только если льготник не захочет его расторгнуть.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В каких банках можно открыть социальный вклад с 1 июля 2025 года С начала второго месяца лета новый финансовый продукт станет доступен в системно значимых банках: ЮниКредит Банк;

Газпромбанк;

Совкомбанк;

ВТБ;

Альфа-банк;

«Сбер»;

Московский кредитный банк;

«Открытие»;

Росбанк;

Т-Банк;

Промсвязьбанк;

Райффайзенбанк;

Россельхозбанк. Остальные кредитно-финансовые организации смогут предоставлять услугу с 1 января 2027 года.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Плюсы и минусы соцвкладов Преимущества Главный плюс этого банковского продукта — рыночная ставка, рассказал 360.ru финансист, инвестор и эксперт по защите капитала Иван Орлов. «Она будет на уровне максимальных ставок банка. Это примерно 18−22%, то есть повышенная ставка по меркам безрисковых продуктов. Привязка к максимальным процентам делает инструмент значительно доходнее большинства других», — объяснил эксперт. Недостатки Главный минус — ограничение по сумме. «Она слишком мала, чтобы стать значимым финансовым инструментом накоплений. Даже при 22% доход составит всего лишь 11 тысяч рублей в год», — отметил Орлов. Кроме того, доступ к услуге предоставляется только льготным категориям граждан и попасть под критерии непросто.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Еще одним неочевидным минусом может стать степень синхронизации баз данных различных госструктур. Если банки потеряют доступ к реестру или человек по ошибке не попадет в него, то инструмент будет недоступен, хоть и временно. Также не предусмотрели капитализацию процентов, что делает продукт неудобным для хранения сбережений и накопления. Получается, что соцвклад или счет — вовсе не про заработок или накопления. В поддержку такого тезиса высказался экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. «Дополнительные более высокие проценты — это разговоры в пользу бедных. Банки пользуются ситуацией, чтобы пиариться. Рассказы про то, что высокая ключевая ставка дает возможность людям в условиях инфляции заработать деньги, положив их на депозит, ни о чем», — подчеркнул разговоре с 360.ru Корнеев. По мнению финансиста, от высокой ставки ЦБ выигрывают обеспеченные люди, то есть те, кто способен положить деньги на вклад под большой процент. Остальные становятся еще беднее. Нововведение никак не поправит сложившееся положение.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как заработать с помощью социального вклада в 2025 году Есть стратегии, которые позволят получать доход от финансового инструмента. Орлов предложил положить максимальную сумму в 50 тысяч рублей на год и ждать начисления процентов. «Это будет тактической частью инвестиционного портфеля. Деньги даже под 22% в год принесут доход 11 тысяч рублей. Все-таки выше официальной инфляции», — отметил финансист. Риски минимальные, так как сбережения будут застрахованными. Льготник вряд ли обгонит реальную инфляцию, однако средства все же обесценятся гораздо медленнее. Кроме того, можно создать каскад из таких соцвкладов, если в семье несколько получателей поддержки.

Это пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды. Им можно разместить от 100 до 200 тысяч рублей под 22%, что уже даст доход в 30-40 тысяч рублей в год при минимальных рисках. Это будет похоже на вложение в облигации с госгарантией. Иван Орлов

Тем самым граждане создадут небольшую низкорисковую подушку безопасности. Помимо этого, доход можно использовать для оплаты счетов и других нужд.