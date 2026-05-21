Исследование РССП показало, что отечественные компании стали менее открытыми, но внимательнее к цифровым решениям
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) презентовали национальный доклад по корпоративному управлению. Авторы пришли к выводам, что российские компании стали менее открытыми, но повысили внимание к цифровым решениям.
Цифры и факты: регресс
По данным исследования «Сколково» в 2024 году (опрос членов советов директоров):
- 67% отметили снижение прозрачности в 2022–2023 годах;
- 38% зафиксировали сокращение числа независимых директоров;
- 67% заявили, что совет директоров не может реально влиять на бизнес компании.
В Kept подсчитали: доля иностранных директоров упала в семь раз (до 2%), а независимых — до 34%. Эксперты фиксируют дефицит компетенций в антикризисном управлении и кибербезопасности.
Позитивные сдвиги
- цифровизация: удаленные собрания акционеров, блокчейн-голосование (45% компаний усилили этот процесс);
- возвратное движение: регуляторы (ЦБ, биржа) мягко возвращают рынок к стандартам прозрачности с середины 2023 года;
- локомотивы роста: «Норникель» приведен как пример комплексного подхода (цифровизация, экология, программа «Цифровой инвестор» для 70 тысяч сотрудников).
Этот диалог будет продолжаться. Мы стремились проанализировать современные тенденции в области корпоративного управления у нас и на Западе и посмотреть, есть ли расхождения, что можно позаимствовать оттуда, что не стоит.
Андрей Бугров
первый заместитель председателя комитета РСПП по корпоративным отношениям
Прогноз
Авторы доклада настроены осторожно оптимистично. Корпоративное управление перестало быть уделом только крупного бизнеса — к нему подключаются средние ИТ- и фармкомпании, выходящие на биржу. Советы директоров эволюционируют от надзорных органов к созидающей силе, принимающей стратегические решения.
Отдельная глава документа посвящена анализу корпоративных практик «Норникеля».
«„Норникель“ всегда был флагманом корпоративного управления. Во многом это заслуга Владимира Потанина и менеджмента. В докладе, который мы презентовали, целый кейс посвятили глубокому изучению корпоративной культуры компании», — подчеркнул ответственный редактор доклада Сергей Поршаков.
«Норникель» оказался в эпицентре всех ключевых тенденций: цифровизация диктует переход к сетевым структурам и новой культуре труда, ESG-повестка требует формирования культуры ответственности и прозрачности, а сложность координации работы многочисленных сотрудников, разделенных географически и функционально, актуализирует вопросы вовлеченности персонала в процессы управления.
Национальный доклад по корпоративному управлению выпускается Национальным советом по корпоративному управлению с 2008 года и является крупнейшим российским исследованием в данной области. Доклад традиционно используется регуляторами, эмитентами, институциональными инвесторами и академическим сообществом как ориентир в практике и методологии корпоративного управления.