Исследование РССП показало, что отечественные компании стали менее открытыми, но внимательнее к цифровым решениям

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) презентовали национальный доклад по корпоративному управлению. Авторы пришли к выводам, что российские компании стали менее открытыми, но повысили внимание к цифровым решениям.

В Kept подсчитали: доля иностранных директоров упала в семь раз (до 2%), а независимых — до 34%. Эксперты фиксируют дефицит компетенций в антикризисном управлении и кибербезопасности.

67% заявили, что совет директоров не может реально влиять на бизнес компании.

По данным исследования «Сколково» в 2024 году (опрос членов советов директоров):

локомотивы роста: «Норникель» приведен как пример комплексного подхода (цифровизация, экология, программа «Цифровой инвестор» для 70 тысяч сотрудников).

возвратное движение: регуляторы (ЦБ, биржа) мягко возвращают рынок к стандартам прозрачности с середины 2023 года;

Этот диалог будет продолжаться. Мы стремились проанализировать современные тенденции в области корпоративного управления у нас и на Западе и посмотреть, есть ли расхождения, что можно позаимствовать оттуда, что не стоит.

Авторы доклада настроены осторожно оптимистично. Корпоративное управление перестало быть уделом только крупного бизнеса — к нему подключаются средние ИТ- и фармкомпании, выходящие на биржу. Советы директоров эволюционируют от надзорных органов к созидающей силе, принимающей стратегические решения.

Отдельная глава документа посвящена анализу корпоративных практик «Норникеля».

«„Норникель“ всегда был флагманом корпоративного управления. Во многом это заслуга Владимира Потанина и менеджмента. В докладе, который мы презентовали, целый кейс посвятили глубокому изучению корпоративной культуры компании», — подчеркнул ответственный редактор доклада Сергей Поршаков.

«Норникель» оказался в эпицентре всех ключевых тенденций: цифровизация диктует переход к сетевым структурам и новой культуре труда, ESG-повестка требует формирования культуры ответственности и прозрачности, а сложность координации работы многочисленных сотрудников, разделенных географически и функционально, актуализирует вопросы вовлеченности персонала в процессы управления.

Национальный доклад по корпоративному управлению выпускается Национальным советом по корпоративному управлению с 2008 года и является крупнейшим российским исследованием в данной области. Доклад традиционно используется регуляторами, эмитентами, институциональными инвесторами и академическим сообществом как ориентир в практике и методологии корпоративного управления.