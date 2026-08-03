Остаток маткапитала наличными: как оформить выплату

Семьи могут получить остаток средств материнского капитала наличными в виде единовременной выплаты и использовать его на любые нужды. Как это сделать и какие есть нюансы, разобрался 360.ru.

Как и когда можно обналичить остаток маткапитала

Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не больше 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды, в том числе на подготовку к школе, рассказал ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить. Но только если остаток действительно меньше 10 тысяч», — добавил он.

При этом обналичить остаток, если он превышает указанную сумму, нельзя, так как это является нарушением.