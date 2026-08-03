Остаток маткапитала наличными: как оформить выплату
Юрист Пронина: остаток маткапитала свыше 10 тыс. руб нельзя получить наличными
Семьи могут получить остаток средств материнского капитала наличными в виде единовременной выплаты и использовать его на любые нужды. Как это сделать и какие есть нюансы, разобрался 360.ru.
Как и когда можно обналичить остаток маткапитала
Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не больше 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды, в том числе на подготовку к школе, рассказал ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
«Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить. Но только если остаток действительно меньше 10 тысяч», — добавил он.
При этом обналичить остаток, если он превышает указанную сумму, нельзя, так как это является нарушением.
Как получить остаток материнского капитала
Чтобы получить остаток маткапитала, необходимо подать заявление через «Госуслуги», в Социальный фонд России или МФЦ, рассказала 360.ru старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве Марина Пронина.
«В заявлении указываются реквизиты карты „МИР“, на которые будут перечислены средства. Срок рассмотрения заявления составляет до пяти дней», — отметила она.
При этом дополнительных требований на получение единовременной выплаты не предусмотрено, об этом свидетельствует постановление правительства от 11.09.2024 № 1249.
Однако отказ можно получить, если неверно указаны реквизиты или сумма больше 10 тысяч рублей.
Облагается ли остаток маткапитала налогом
По словам Прониной, остаток маткапитала не облагается налогом.
«Сам по себе материнский капитал — это государственная субсидия, а не доход в налоговом смысле. В Налоговом кодексе (пункт 34 статьи 217) прямо предусмотрено освобождение от НДФЛ средств, полученных в рамках дополнительных мер поддержки семей с детьми — то есть маткапитала (и федерального, и регионального)», — объяснила специалист.
Что делать, если сумма превышает 10 тысяч рублей
Согласно статье 11.3 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», остаток средств маткапитала не должен превышать 10 тысяч рублей.
«Это значит, что частичное получение не предусмотрено, как не предусмотрено получение чуть большей суммы», — заключила Пронина.
Куда можно направить средства маткапитала
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка, но с 1 января 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.
В 2026-м размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго — 234 тысячи. Если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тысячи рублей.
Сейчас материнский капитал можно направить на покупку жилья, в том числе взаем, погашение ипотечных кредитов, оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери или получать деньги в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.