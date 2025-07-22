Опять на спад? Почему прогнозы по ключевой ставке в 18% могут стать реальностью

Инвестиционный советник Варфоломеев объяснил плюсы снижения ключевой ставки

Фото: РИА «Новости»

Очередное заседание совета директоров Банка России пройдет 25 июля. Эксперты склонны ожидать снижения ключевой ставки до 18%. Чем обусловлены такие прогнозы, насколько это возможно и как отразится на гражданах — в материале 360.ru.

Почему Центробанк может снизить ключевую ставку

Решение Центробанка снизить ключевую ставку до 18%, которое вполне может быть принято 25 июля 2025 года, вызвано замедлением роста цен, спадом экономической активности и влиянием мировых факторов.

Юлия Хайдер, инвестиционный советник, подчеркивает, что главное — устойчивое снижение инфляции. По данным Росстата, годовой рост цен замедлился с 9,9% в мае до 9,34% на 14 июля.

Также она отмечает сокращение портфеля потребительских кредитов на 0,4% в июне, что говорит об эффективности высоких ставок регулятора.

«После июньского снижения с 21% до 20% рынок ждет более решительного шага — до 18%. Это баланс между поддержкой экономики и осторожностью», — сообщила Юлия Хайдер.

Фото: РИА «Новости»

Сергей Варфоломеев, инвестиционный советник и партнер Российского экспортного центра, уточняет, что Центробанк ориентируется на устойчивый спад роста цен и снижение ожиданий граждан и бизнеса, которые, хоть и остаются высокими, постепенно падают. На мировые факторы тоже обращают внимание: высокие цены на нефть и газ увеличивают экспортные доходы, укрепляют рубль и удешевляют импорт.

Однако санкции нарушают поставки и усиливают давление на стоимость, что заставляет Банк России действовать аккуратно.

«ЦБ важен устойчивый спад инфляции. Регулятор не реагирует на краткосрочные колебания, ему нужен стабильный тренд», — поясняет Варфоломеев.

Регулятор учитывает и другие показатели:

Фото: РИА «Новости»

Как это повлияет на жизнь россиян

Снижение ставки до 18% изменит рынок кредитов и сбережений, а также отразится на жизни людей, особенно в сфере ипотеки.

Сергей Варфоломеев добавляет, что бизнес получит доступ к более дешевым кредитам, что поддержит новые проекты и расширение производства. Для населения это означает рост спроса на жилье и товары длительного пользования за счет доступных займов.

«Люди заметят рост интереса к ипотеке, но жилье может подорожать. Сейчас стоит зафиксировать высокие ставки по вкладам или вложиться в облигации федерального займа», — порекомендовала Юлия Хайдер.

Доходность вкладов снизится. Инвестиционный советник прогнозирует, что новые депозиты будут приносить 15–17%, и рекомендует не откладывать их открытие. Она предостерегает от комбинированных вкладов, где часть средств идет в долгосрочные программы с низкой доходностью и сроком до 15 лет. Гарантированная часть таких финансовых продуктов станет менее выгодной, а доход от инвестиционной части будет зависеть от фондового рынка, который может вырасти благодаря смягчению политики ЦБ.

«После снижения ставки банки урежут доходность депозитов, и люди начнут тратить или искать другие способы вложения, например, на бирже», — посчитал Сергей Варфоломеев.

Продовольственный магазин в ООО «Сергиевское» в Коломне
Фото: Продовольственный магазин в ООО «Сергиевское» в Коломне/Медиасток.рф

Что ощутят граждане:

Влияние инфляции на ключевую ставку

Снижение ставки до 18% тесно связано с замедлением роста цен, что остается ключевым ориентиром для финансового регулятора.

Рост цен замедлился до 9,34% на 14 июля, а эффект от повышения тарифов ЖКХ (в среднем на 11,9%) частично сглажен. Минэкономразвития ожидает, что к концу 2025 года инфляция составит 7,6%, а возможно, и ниже 7%, что приближается к цели Центробанка в 4%. Ожидания граждан по росту цен снизились до 15% в июле с 15,7% в июне — это минимум с осени 2024 года, добавила эксперт.

Сергей Варфоломеев подчеркнул, что Банк России смотрит на долгосрочный тренд, а не только на текущие данные. Регулятор действует осторожно, чтобы не подстегнуть ожидания по росту цен.

Фото: РИА «Новости»

«ЦБ нужен устойчивый спад роста цен к 4%. Только тогда регулятор продолжит смягчение», — пояснил Сергей Варфоломеев.

Как это скажется на курсе рубля

Снижение ставки может повлиять на рубль, но эффект будет разным в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Юлия Хайдер посчитала, что рубль может ослабнуть, так как его активы станут менее привлекательными для инвесторов. Однако сейчас рубль поддерживают налоговый период, стабильный экспорт и положительный торговый баланс.

«Рубль укреплялся за счет экспорта и налогов, но снижение ставки может его ослабить. Точный курс предсказать сложно», — отметила эксперт.

Сергей Варфоломеев уточнил, что в ближайшей перспективе рубль может потерять в цене, так как депозиты и облигации станут менее выгодными по сравнению с иностранными активами. Но в будущем, если смягчение политики поддержит экономический рост без скачка цен, рубль может укрепиться. Главное — баланс экспорта и импорта, а также движение капитала.

Фото: РИА «Новости»

«Краткосрочно рубль может ослабнуть из-за снижения ставок, но рост экономики в будущем его поддержит», — посчитал Сергей Варфоломеев.

Прогнозы до конца 2025 года

Аналитики сошлись во мнении, что снижение ставки до 18% 25 июля — вероятный шаг, за которым последует постепенное смягчение политики Банка России.

По прогнозам Хайдер, при сохранении текущего замедления роста цен ставка может упасть до 16% к декабрю 2025 года, но 14% маловероятны из-за осторожности ЦБ. Она также отмечает, что смягчение политики подстегнет инвестиции и для их поддержки обсуждается страхование средств на ИИС-3.

«Если рост цен стабильно пойдет к 4%, ставка может упасть до 14–16% к концу 2025 года. Надо следить за пресс-релизами регулятора», — порекомендовал Сергей Варфоломеев.

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