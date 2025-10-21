ОФЗ простыми словами: как работают облигации и кому они подходят

Россиянам посоветовали хранить деньги в облигациях федерального займа, или ОФЗ, а также золоте. А вот от иностранной валюты Минфин рекомендует отказаться — слишком уж она непостоянная. Что такое ОФЗ, стоит ли в них вкладываться в 2026 году и куда еще можно направить деньги, чтобы их сохранить и приумножить, выяснил 360.ru.

Что такое ОФЗ Облигация федерального займа, или ОФЗ, — это долговая ценная бумага, которую выпустило Министерство финансов России. Покупая ОФЗ, инвестор фактически дает в долг государству, получая взамен проценты в виде купонов и возврата номинальной стоимости облигации по истечении ее срока.

Интересно Представим, что Василий купил ОФЗ со сроком до 1 января 2027 года за 900 рублей с номинальной стоимостью 1000 рублей. Каждые полгода он получает купон в размере 60 рублей. В начале 2027 года должен получить 1000 рублей. Таким образом его доход составит 100 рублей, то есть 10%, а также сумму всех купонов. Представим, что Василий купил ОФЗ со сроком до 1 января 2027 года за 900 рублей с номинальной стоимостью 1000 рублей. Каждые полгода он получает купон в размере 60 рублей. В начале 2027 года должен получить 1000 рублей. Таким образом его доход составит 100 рублей, то есть 10%, а также сумму всех купонов.

Другие особенности ОФЗ: обычно номинальная стоимость всех облигаций федерального займа составляет 1000 рублей;

инвесторы могут приобрести ОФЗ на фондовом рынке: Московской или Санкт-Петербургской бирже;

Фото: РИА «Новости»

величина купона известна при покупке облигации. Ее определяет ставка купона;

государство несет полную ответственность за возврат долга. Это означает, что Минфин обязуется вернуть номинальную стоимость облигации в дату погашения, которая также известна заранее;

фактическая стоимость ОФЗ на фондовом рынке может меняться: если инвестор не хочет ждать даты погашения, он вправе продать ОФЗ другому инвестору по рыночной цене. Она может колебаться, то есть быть выше или ниже номинала;

при покупке ОФЗ у другого инвестора придется заплатить не только рыночную стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Впоследствии он компенсируется следующей выплатой купона. С помощью ОФЗ государство привлекает деньги банков, управляющих компаний и физических лиц для своих нужд — например, покрытия дефицита федерального бюджета, погашения государственных долговых обязательств или финансирования важных проектов.

Фото: Vladimir Baranov / www.globallookpress.com

Какие гарантии дает государство по ОФЗ? По облигациям федерального займа инвесторам гарантируют определенный доход в течение всего срока действия ценной бумаги. Он стабилен, даже если ОФЗ рассчитана на 10 и более лет, рассказал 360.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Сейчас доход от облигаций проигрывает ставкам по депозитам и банковским вкладам, но, мы надеемся, что в конце концов ключевая ставка Центрального банка снизится, соответственно, упадут и ставки по депозитам. А доходность ОФЗ останется прежней», — отметил эксперт. Особенно от этого выиграют те, кто вкладывал деньги на долгий срок — за счет купонов и разницы между покупкой и погашением. Однако это история не про пассивное наблюдение, как в ситуации с вкладами или депозитами, а про действия, особенно если инвестор не ждет срока погашения, а занимается активной куплей и продажей ценных бумаг. Для этого требуется экспертиза и знания, заверил Беляев.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Стоит ли хранить деньги в ОФЗ в 2026 году? «Советы замминистра Алексея Моисеева, с одной стороны, полезны, а с другой стороны, требуют психологической и иной подготовки того, кто собирается разместить средства в ценных бумагах. Аргумент, что деньги будут способствовать укреплению бюджета, пойдут на полезные действия, правильный, но вложение в ценные бумаги — это своего рода бизнес. А между ним и моралью я бы не ставил знак равенства», — отметил Беляев. Это достаточно стабильная бумага с гарантиями правительства, что все выплаты будут производиться, потому что они закреплены как государственный долг в законе о бюджете. В этом смысле этот инструмент менее рискованный, рассказал 360.ru руководитель направления финансы и экономика Института современного развития, экономист Никита Масленников. «Если человек хочет получать уверенную доходность от вложений в финансовые инструменты, то, конечно же, для него предпочтительнее облигации федерального займа», — отметил эксперт.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Облигации старого образца / www.globallookpress.com

Как купить ОФЗ? Вложиться в облигации федерального займа в 2025 году несложно: Сначала нужно открыть брокерский счет в любом банке. Это можно сделать на сайте кредитно-финансовой организации, лично в отделении или в мобильном приложении. Удаленно придется подать заявку и подписать договор обслуживания с помощью СМС-кода или другим предложенным банком способом; Для открытия брокерского счета потребуется обычный счет в банке, чтобы с него можно было перевести деньги, паспорт и СНИЛС, которые есть у банка, если клиент там обслуживается; После открытия счета на него следует перевести нужную сумму; В строке поиска ввести «ОФЗ» и выбрать понравившуюся ценную бумагу. Следует опираться на цену, доходность, срок погашения; Нажать кнопку «Купить» на понравившейся ОФЗ, указать количество и подтвердить при необходимости операцию.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ Офис Московской биржи / www.globallookpress.com

Стоит ли вкладываться в иностранную валюту в 2026 году? Скорее всего, в 2026 году рубль будет дешеветь по отношению к доллару, отметил Беляев. Как и все иностранные валюты — они движутся по отношению к рублю одинаковым курсом. «Может быть, юань стоит чуть в стороне, потому что это государственно регулируемая валюта. Но если национальная денежная единица начинает обесцениваться, она делает это по отношению ко всем валютам, которые более-менее устойчивы», — пояснил эксперт. В расчет финансист не брал валюты африканских стран из-за их неустойчивости — в качестве вложений их рассматривать не стоит. Кроме того, он посоветовал отказаться от стереотипа, что покупка иностранной валюты всегда приносит прибыль.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Учитывая состояние нашей экономики, а именно черепашьи темпы роста, и сохраняющуюся высокую инфляцию, без искусственной поддержки со стороны Центробанка начнется обесценение рубля по отношению к основным валютам, но медленное, не взрывное», — пояснил собеседник 360.ru. Но даже если это произойдет, в России есть вклады под высокие ставки, и по доходности иностранные валюты все еще им проигрывают. По сравнению с ОФЗ, валюта — ненадежное средство накопления, потому что всегда есть внешнеполитические риски, отметил Масленников. Кроме того, до сих пор действуют санкции, которые ограничивают ее оборот. По версии экономиста, валюту нужно копить тем, кто собирается в заграничный отпуск.

Фото: Пункты обмена валюты в Москве / Медиасток.рф

Стоит ли инвестировать в золото в 2026 году? В исторической перспективе золото постоянно росло. Это стало особенно заметно в последние годы — из-за общей неопределенности и экономической нестабильности в мире, объяснил финансовый аналитик Беляев. «Но, если смотреть на всю кривую роста золота в послевоенное время, можно увидеть как периоды взлета, так и падения. Кривая указывает на рост, но она волнообразна. Прибыль будет зависеть от того, в какой именно момент инвестор купил золото и когда ему потребуется его продать. Если приобрести на пике, а продать на снижении, то вкладчик останется в проигрыше», — отметил он. Беляев посоветовал использовать золото как актив на долгий срок: от полугода-года и дольше. Коррекция, то есть снижение цены золота, неизбежно произойдет, но на длинном горизонте это все равно отыграется для инвесторов в плюс.

Золото, можно говорить достаточно уверенно, подорожает. А если инвестировать в него на короткий период — это игра в лотерею. Михаил Беляев

При вложении в золото, по мнению Беляева, самым неудачным вариантом были бы ювелирные украшения, которые с течением времени, во время скупки идут по цене лома. Это происходит из-за того, что труд, потраченный на изготовление изделия, не учитывается. Кроме того, украшения делают не из чистого золота, а с примесями. Можно купить инвестиционные монеты или медали Центробанка, но их цена будет ближе к стоимости металла. Также нужно решить, где хранить такие активы: на них не должно быть царапин, нужно сохранить все сертификаты на каждую монету.

Фото: скриншот с сайта tradingeconomics.com/График роста золота за последние 10 лет

Есть возможность купить слиток, но снова нужно решить вопрос с хранением — поцарапанным его могут просто не принять или вернуть меньше денег, когда они понадобятся. Хранить в банковской ячейке можно, но за нее нужно платить, кроме того, нет гарантии, что слиток будет в сохранности в случае банкротства финансово-кредитной организации.

Хранить дома — плохая идея. Если Лувр не может защитить свои ценности от грабителей, то дом вряд ли спасет слитки от чужих рук. Михаил Беляев

Есть еще один формат вложения в золото — обезличенные металлические счета в банке, когда деньги пересчитывают в весовую единицу металла. При необходимости ее снова превращают в деньги по актуальному курсу и отдают вкладчику. Однако такие счета не застрахованы, как обычные, и в случае банкротства банка получить деньги назад будет крайне сложно. Золото можно купить и на брокерском счете. Для этого существуют специальные фонды на золото, так называемые ETF. Их цена, как правило, небольшая, начать вкладывать деньги можно с нескольких десятков рублей. Их можно найти так же, как и ОФЗ, по поиску в мобильном приложении брокера или на его сайте.