Новые правила взыскания налога на имущество. Какие санкции ждут неплательщиков?

Адвокат Живаев: 1 декабря вступили в силу новые правила начисления пеней

Налогоплательщики получают единое уведомление на три налога: имущественный, земельный и транспортный. По действующему законодательству налог на имущество физических лиц за прошедший календарный год необходимо оплатить до 1 декабря следующего.

Налоговые уведомления рассылаются Федеральной налоговой службой. Проверить их наличие и распечатать квитанцию можно в личном кабинете на сайте ФНС России или на портале «Госуслуги».

Кто имеет право на льготы?

Льготы предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса следующим категориям граждан: пенсионеры, предпенсионеры, лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, инвалиды, ветераны боевых действий, военнослужащие, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, владельцы хозяйственных строений до 50 квадратных метров.

Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Также в отношении одного объекта каждого вида (квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место).

Если вы подпадаете под льготную категорию, но владеете, например, двумя квартирами, налогом будет облагаться только одна из них.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами субъекта по месту нахождения налогооблагаемого имущества.

Так, налоговые ставки и льготы по транспортному налогу регулируются как Налоговым кодексом (федеральным уровнем), так и законами субъектов России.

По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: как Налоговым кодексом, так и законами городов федерального значения по месту нахождения объектов недвижимости.

Для применения льготы необходимо подать заявление в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, по почте или лично в инспекцию.

Уже 1 декабря текущего года вступили в силу новые правила начисления пеней.

Пеня за каждый день просрочки составит 1/300 ключевой ставки Банка России. При нынешнем значении ставки это эквивалентно примерно 5,5 копейки в день за каждые 100 рублей задолженности.

Со 2 числа ФНС начала процедуру автоматического взыскания задолженности, в том числе и через списание средств с банковских счетов без дополнительного судебного решения.

Рекомендации:

Автор публикации: адвокат Адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Владислав Живаев

