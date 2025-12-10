Новые правила взыскания налога на имущество. Какие санкции ждут неплательщиков?

Налогоплательщики получают единое уведомление на три налога: имущественный, земельный и транспортный. По действующему законодательству налог на имущество физических лиц за прошедший календарный год необходимо оплатить до 1 декабря следующего.

Налоговые уведомления рассылаются Федеральной налоговой службой. Проверить их наличие и распечатать квитанцию можно в личном кабинете на сайте ФНС России или на портале «Госуслуги».

Кто имеет право на льготы?

Льготы предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса следующим категориям граждан: пенсионеры, предпенсионеры, лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, инвалиды, ветераны боевых действий, военнослужащие, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, владельцы хозяйственных строений до 50 квадратных метров.

Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Также в отношении одного объекта каждого вида (квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место).