Новые правила взыскания налога на имущество. Какие санкции ждут неплательщиков?
Адвокат Живаев: 1 декабря вступили в силу новые правила начисления пеней
Налогоплательщики получают единое уведомление на три налога: имущественный, земельный и транспортный. По действующему законодательству налог на имущество физических лиц за прошедший календарный год необходимо оплатить до 1 декабря следующего.
Налоговые уведомления рассылаются Федеральной налоговой службой. Проверить их наличие и распечатать квитанцию можно в личном кабинете на сайте ФНС России или на портале «Госуслуги».
Кто имеет право на льготы?
Льготы предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса следующим категориям граждан: пенсионеры, предпенсионеры, лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, инвалиды, ветераны боевых действий, военнослужащие, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, владельцы хозяйственных строений до 50 квадратных метров.
Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Также в отношении одного объекта каждого вида (квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место).
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами субъекта по месту нахождения налогооблагаемого имущества.
Так, налоговые ставки и льготы по транспортному налогу регулируются как Налоговым кодексом (федеральным уровнем), так и законами субъектов России.
По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: как Налоговым кодексом, так и законами городов федерального значения по месту нахождения объектов недвижимости.
Для применения льготы необходимо подать заявление в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, по почте или лично в инспекцию.
Уже 1 декабря текущего года вступили в силу новые правила начисления пеней.
Пеня за каждый день просрочки составит 1/300 ключевой ставки Банка России. При нынешнем значении ставки это эквивалентно примерно 5,5 копейки в день за каждые 100 рублей задолженности.
Со 2 числа ФНС начала процедуру автоматического взыскания задолженности, в том числе и через списание средств с банковских счетов без дополнительного судебного решения.
Рекомендации:
- Не откладывайте оплату. Убедитесь, что вы проверили налоговое уведомление и оплатили налог;
- Проверьте свои льготы. Если вы относитесь к льготной категории, но не подавали заявление, сделайте это незамедлительно через личный кабинет налогоплательщика;
- Внимательно изучите уведомление. В случае несогласия с расчетом (например, не учтена льгота или некорректная площадь) можно подать возражение в налоговый орган;
- Помните о штрафных санкциях. Даже незначительная просрочка платежа повлечет за собой начисление пеней, а впоследствии — принудительное взыскание.
Автор публикации: адвокат Адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Владислав Живаев