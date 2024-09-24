24 сентября 2024 00:02 Санкции наступают, русские не сдаются. «Новатэк» сменил приоритеты «Новатэк» угодил в самый жесткий санкционный список 0 0 0 Фото: Global Look Press Деньги

США

Экспорт

Строительство

Санкции

Россия

Евросоюз

Бизнес

Мурманская область

США по-прежнему стараются побольнее укусить Россию. Компанию по экспорту сжиженного природного газа и ее китайских партнеров внесли в самый строгий санкционный список. Однако отечественный бизнес старается искать новые форматы, чтобы уйти от ограничений.

Санкции надавили на СПГ Российская компания «Новатэк» приостановила развитие экспортных проектов «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ». Причиной стали риски санкций, под которыми могут оказаться все будущие проекты по экспорту сжиженного природного газа, рассказал «Коммерсант». Обский газохимический комплекс будет профилироваться под производство аммиака и карбамида. Сейчас «Новатэк» сосредоточила все свои усилия на «Арктик СПГ-2», которую в ноябре 2023 года Соединенные Штаты включили в свой самый жесткий санкционный список SDN. В этот же список в нынешнем году внесли изготовителя модулей для технологических линий «Арктик СПГ-2» — китайскую компанию Penglai Jutal Offshore Engineering. После этого другие компании из Китая отказались от поставок модулей в Россию.

Интересно Летом этого года Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России запретил реэкспорт российского СПГ, предоставлять товары, технологии и услуги для завершения проектов, связанных со сжиженным природным газом. Летом этого года Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России запретил реэкспорт российского СПГ, предоставлять товары, технологии и услуги для завершения проектов, связанных со сжиженным природным газом.

«Мурманский СПГ» сократили «Мурманский СПГ», состоящий из трех линий по 6,8 миллиона тонн, считался наиболее перспективным проектом «Новатэка», особенно принимая во внимание санкционные ограничений. Однако уже в июле 2024 года проектную мощность снизили ровно на треть, писал РБК. Теперь терминал «Мурманского СПГ» в Белокаменке запланирован на отгрузку не 20,4 миллиона, а лишь 13,6 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. В таком режиме Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений должен функционировать до конца 2025 — начала 2026 года, а потом вернуться к прежним показателям.

Фото: Президент России Владимир Путин во время экскурсии по «Мурманскому СПГ» в Белокаменке. Alexander Kazakov/Kremlin Pool / Global Look Press

Позднее приняли решение свести работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений «до минимально необходимых». В руководстве компании уточняли, что в таком режиме ЦСКМС будет функционировать до конца 2025 — начала 2026 года, а затем вернется к полномасштабной деятельности. Известно, что проект «Мурманского СПГ» был связан с газификацией Мурманской области. Планировалось, что строительство газопровода длиной 1300 километров завершат в 2027 году. Строить его должен был «Новатэк».

Фото: «Мурманский СПГ» в Белокаменке. Alexander Kazakov/Kremlin Pool / Global Look Press

«Новатэк» в списке SDN Компания «Новатэк» с 1994 года занимается добычей природного газа в России. Она постоянно входит в первую десятку крупнейших частных компаний страны по версии Forbes и находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире. Штаб-квартира расположена в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.

После того как в марте 2014 года одного из главных акционеров «Новатэка» Геннадия Тимченко включили в санкционные списки США, Канады и Евросоюза, курс акций компании понизился на 9,63%. SDN, или Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, — «Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц». В него входят десятки тысяч людей, компаний и организаций всего мира, которые представляют угрозу национальной безопасности США, а также внешней и экономической политике.

Американцам и их предприятиям запрещено вести бизнес со всеми, кто входит в перечень. Банки Соединенных Штатов и ​других стран максимально затрудняют им открытие или ведение счетов, перевод денег или осуществление международных операций с недвижимостью. Не стоит думать, что список битком набит террористами. Нет, большинство фигурантов — те, кто отказывался и отказывается плясать под американскую дудочку. Яркий тому пример (помимо белорусов и россиян) — гамбийский юрист и государственный деятель, экс-прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда.

Фото: Здание Международного уголовного суда в Гааге. IMAGO/Björn Trotzki / Global Look Press

Она начала расследование преступлений Вооруженных сил США, афганских сил национальной безопасности и талибов во время войны в Афганистане. Практически сразу Майк Помпео, на тот момент госсекретарь, заявил, что Международный уголовный суд «нелегитимный» и наложил экономические санкции и визовые ограничения на юриста. Правда, Бенсуде повезло: санкции против нее продлились год, аккурат до избрания нового американского президента Джо Байдена. Тому нужно было показать, как сильно его администрация отличается от администрации предшественника Дональда Трампа, так что прокурора помиловали.