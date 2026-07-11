Сегодня 13:29 Новая сторублевка от ЦБ: зачем обновляют купюры и что это значит для россиян Финансист Бархота: новая сторублевка — инструмент контроля за наличным оборотом Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С 10 июля в обращение поступила модернизированная банкнота номиналом 100 рублей. Это не единичное изменение, а часть системной работы регулятора по поддержанию качества наличного денежного оборота. Обновление купюр — регулярная практика: она решает сразу несколько задач — от замены изношенных банкнот до усиления защиты от подделок и более точного контроля за движением наличных средств. Подробности — в материале 360.ru.

Почему обновляют банкноты: основные причины Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в комментарии 360.ru объяснил, что выпуск новых купюр обусловлен двумя главными факторами.

В целом новые купюры Банк России выпускает регулярно. Это связано, во‑первых, с износом старого фонда банкнот. Все‑таки бумажные деньги, несмотря на все уровни защиты, использование целлюлозных и полимерных материалов, так или иначе изнашиваются. А с другой стороны — конечно, требуется в наличном денежном обращении обновление купюр для того, чтобы усилить контроль над движением наличной денежной массы и в том числе купировать некоторые тенденции в области изготовления поддельных купюр.

Таким образом, обновление — это не только вопрос эстетики, но и элемент финансовой безопасности и операционной эффективности.

Фото: РИА «Новости»

Особенности 100‑рублевой купюры: почему она стоит особняком Несмотря на небольшой номинал, именно сторублевая банкнота занимает особое место в структуре наличного оборота. По словам Бархоты, у нее есть своя специфика. «Сторублевая купюра вообще стоит особняком. С одной стороны, она одна из самых распространенных, потому что достаточно малый номинал. Ее редко подделывают, потому что овчинка выделки не стоит: она слишком малономинальная, а для того, чтобы качественно подделать, нужны очень большие усилия. С другой стороны — она очень ходовая, то есть широко используется», — подчеркнул специалист. Рост спроса на наличные и изменение моделей поведения населения делают такие рабочие купюры особенно важными. Их активное использование в повседневных расчетах отражает реальные потребительские привычки и помогает регулятору точнее оценивать структуру денежного обращения.

Фото: РИА «Новости»

Уровень защиты и совместимость с техникой Новая банкнота внешне напоминает версию образца 2022 года, а по уровню защиты и полимерному покрытию полностью ей соответствует. Это упрощает интеграцию в существующую инфраструктуру.

Настройки эквайринговых терминалов, банкоматов, кассовых узлов, насколько я понимаю, будут минимальные по времени. Не потребуются какие‑то дополнительные прошивки. То есть кассовая техника будет воспринимать ее как законное платежное средство по аналогии с купюрами 2022 года.

Уровни защиты позволяют мгновенно считывать и маркировать банкноты, что важно как для борьбы с фальшивками, так и для автоматизированного учета в банковской системе.

Фото: РИА «Новости»

Сколько стоит выпуск новой купюры Оценить точные затраты на производство сложно, отметил эксперт. «Трудно сказать. Я думаю, что затраты на изготовление одной купюры составляют от трети до половины номинала купюры в 100 рублей. Возможно, здесь будут тонкости только с окраской и полимерными материалами, потому что это более тонкая материя. И здесь, может быть, по сравнению с купюрой 2022 года, используются какие‑то дополнительные растворы или технологии нанесения», — сказал Бархота. Это означает, что себестоимость банкноты может достигать 33-50 рублей, а дополнительные нюансы связаны именно с тонкостями нанесения защитных элементов и окраски.

Фото: РИА «Новости»