Новая сторублевка от ЦБ: зачем обновляют купюры и что это значит для россиян
Финансист Бархота: новая сторублевка — инструмент контроля за наличным оборотом
С 10 июля в обращение поступила модернизированная банкнота номиналом 100 рублей. Это не единичное изменение, а часть системной работы регулятора по поддержанию качества наличного денежного оборота. Обновление купюр — регулярная практика: она решает сразу несколько задач — от замены изношенных банкнот до усиления защиты от подделок и более точного контроля за движением наличных средств. Подробности — в материале 360.ru.
Почему обновляют банкноты: основные причины
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в комментарии 360.ru объяснил, что выпуск новых купюр обусловлен двумя главными факторами.
В целом новые купюры Банк России выпускает регулярно. Это связано, во‑первых, с износом старого фонда банкнот. Все‑таки бумажные деньги, несмотря на все уровни защиты, использование целлюлозных и полимерных материалов, так или иначе изнашиваются. А с другой стороны — конечно, требуется в наличном денежном обращении обновление купюр для того, чтобы усилить контроль над движением наличной денежной массы и в том числе купировать некоторые тенденции в области изготовления поддельных купюр.
Таким образом, обновление — это не только вопрос эстетики, но и элемент финансовой безопасности и операционной эффективности.
Особенности 100‑рублевой купюры: почему она стоит особняком
Несмотря на небольшой номинал, именно сторублевая банкнота занимает особое место в структуре наличного оборота. По словам Бархоты, у нее есть своя специфика.
«Сторублевая купюра вообще стоит особняком. С одной стороны, она одна из самых распространенных, потому что достаточно малый номинал. Ее редко подделывают, потому что овчинка выделки не стоит: она слишком малономинальная, а для того, чтобы качественно подделать, нужны очень большие усилия. С другой стороны — она очень ходовая, то есть широко используется», — подчеркнул специалист.
Рост спроса на наличные и изменение моделей поведения населения делают такие рабочие купюры особенно важными. Их активное использование в повседневных расчетах отражает реальные потребительские привычки и помогает регулятору точнее оценивать структуру денежного обращения.
Уровень защиты и совместимость с техникой
Новая банкнота внешне напоминает версию образца 2022 года, а по уровню защиты и полимерному покрытию полностью ей соответствует. Это упрощает интеграцию в существующую инфраструктуру.
Настройки эквайринговых терминалов, банкоматов, кассовых узлов, насколько я понимаю, будут минимальные по времени. Не потребуются какие‑то дополнительные прошивки. То есть кассовая техника будет воспринимать ее как законное платежное средство по аналогии с купюрами 2022 года.
Уровни защиты позволяют мгновенно считывать и маркировать банкноты, что важно как для борьбы с фальшивками, так и для автоматизированного учета в банковской системе.
Сколько стоит выпуск новой купюры
Оценить точные затраты на производство сложно, отметил эксперт.
«Трудно сказать. Я думаю, что затраты на изготовление одной купюры составляют от трети до половины номинала купюры в 100 рублей. Возможно, здесь будут тонкости только с окраской и полимерными материалами, потому что это более тонкая материя. И здесь, может быть, по сравнению с купюрой 2022 года, используются какие‑то дополнительные растворы или технологии нанесения», — сказал Бархота.
Это означает, что себестоимость банкноты может достигать 33-50 рублей, а дополнительные нюансы связаны именно с тонкостями нанесения защитных элементов и окраски.
Что статистика по купюрам говорит о поведении россиян
Доля отдельных номиналов в общем обороте — важный индикатор для Банка России. По активности использования тех или иных банкнот регулятор судит о том, как население распоряжается наличными: тратит их или откладывает:
«Рост вовлеченности 100‑рублевых банкнот в денежный оборот говорит о том, что наличные деньги в большей степени используются для финансирования потребительских расходов, нежели для „матрасных“ сбережений. Если же мы увидим, что в общем обороте эти сторублевые банкноты не так популярны, как, например, тысячи и пять тысяч, то это говорит о том, что разворачивается сберегательная модель поведения и многие люди используют наличные деньги для сбережения, а не для транзакций», — подчеркнул специалист.
Таким образом, даже такая, казалось бы, рутинная мера, как выпуск обновленной купюры, становится элементом макроэкономического мониторинга: через структуру наличного оборота Банк России отслеживает изменения в поведении населения и при необходимости корректирует свою политику.