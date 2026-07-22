«Невеселая история». Выяснилось, почему растут цены на кофе и кого это затронет в России

Эль-Ниньо еще не успел изменить климат на планете, зато повлиял на цены на кофе и какао. О том, придется ли россиянам переплачивать за капучино и лавандовый раф, ведущей 360.ru Регине Понамаревой рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Специалист предположил, что климатические изменения вряд ли используются участниками рынка для оправдания высоких цен. Доклад о динамике этого показателя предоставили в Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН.

«В доклад вошли все опасения, связанные и с какао, и с кофе, и с чаем. И проблемы низкого урожая этого года — как обычно, сельскохозяйственные: засухи, наводнения и заморозки. Так как концентрация стран-производителей кофе и какао очень высокая, и занимаются этим в основном маленькие фермерские хозяйства, то, естественно, они не могут противостоять таким климатическим вызовам. Урожайность падает, растет цена», — объяснил ситуацию Анфиногенов.

Вопрос роста стоимости кофе и какао затронул далеко не только россиян. Высокие цены на эти популярные продукты фиксируются по всему миру.

Откуда везут кофе и какао в Россию

Эль-Ниньо считается своего рода климатическим нонсенсом, добавил эксперт. В официальных сводках он пока не указывается. Кроме того, для импортеров кофе и какао погодные изменения привычны, однако в текущем году совпало сразу слишком много негативных факторов, которые повлияли на низкий урожай.

«В основном кофе к нам поступает из Вьетнама и Бразилии, а также из Индонезии, Уганды, Индии, Эфиопии и Колумбии. С этим продуктом проще: мы покупаем 85% зеленых зерен, дожариваем его внутри страны и упаковываем в разные виды продукции», — рассказал эксперт.

Ситуация с какао сложнее. Бобы в Россию поставляют Кот-д’Ивуар, Гана, Эквадор, Нигерия, Бразилия. Закупается также большой объем какао-порошка и какао-пасты — уже в Германии, Испании и Малайзии.