Налоговая реформа — 2026: чек-лист подготовки бизнеса к изменениям

В 2026 году бизнес ждут изменения, которые коснутся базовых правил: НДС, необлагаемых лимитов по упрощенке и дохода для патента. Что все это значит и как адаптироваться к новым условиям — в материале 360.ru.

Налоговая реформа — 2026 В России в 2026 году решили провести комплексное обновление налоговой системы. Госдума 20 ноября приняла поправки в законодательство, и теперь плательщиков ждет несколько нововведений. Речь идет о корректировке правил для индивидуальных предпринимателей, изменении условий использования упрощенной системы налогообложения (УСН), уточнении корпоративных налогов и пересмотре отдельных режимов и льгот. Реформа также затронет механизмы расчетов, требования к отчетности, лимиты и переходы между режимами. Законопроект стал частью бюджетного плана на следующие три года.

Суть налоговой реформы Налоговая реформа предполагает перераспределение фискальной нагрузки более логичным образом. Закон направлен на изменение ставок и корректировку лимитов спецрежимов, пересмотр льгот для малого и среднего бизнеса и страховых взносов, введение сбалансированных условий перехода между режимами и упрощение администрирования.

Что изменится в налогах в 2026 году НДС С первого дня нового года базовая ставка вырастет с 20 до 22%. Спецрежимы и режим УСН/ПСН Лимит доходов, при котором предприниматели на УСН и ПСН должны переходить на уплату НДС, будет снижаться постепенно: до 20 миллионов рублей в 2026 году, до 15 миллионов рублей в 2027 году и до 10 миллионов — с 2028 года. Взносы на страховку Сниженные тарифы в размере 15% для большинства средних и малых предприятий отменяются и будут действовать только для организаций, включенных в список «приоритетных отраслей». IT-компании. Для IT-организаций ставка взносов увеличится с 7,6% до 15% на выплаты в пределах установленной базы.

Прогрессивная ставка НДФЛ для граждан стран ЕАЭС Депутаты еще во втором чтении установили для граждан стран Евразийского экономического союза шкалу налогообложения доходов, как у россиян — 13-22%. Рост акцизов Вырастут акцизы на алкоголь, табак, напитки с сахаром и другие подакцизные товары. Минимальный страховой взнос за директора Даже если директор компании коммерческой структуры не получает официальной зарплаты, страховые взносы теперь начисляются минимум от суммы МРОТ. Система патентов (ПСН) Лимиты доходов снижаются, для отдельных видов деятельности (розничной торговли в стационарных магазинах и перевозок грузов) сохраняется право на патент, но пороги доходов также изменяются. Единый налоговый счет Вносятся изменения, уточняющие порядок учета решений ФНС на единый налоговый счет, — так, исключаются из сальдо ЕНС оспариваемые в суде суммы задолженности до принятия окончательного решения.

Что изменится в налоговом администрировании Упрощается порядок подачи документов: налоговые агенты смогут подавать «предварительные» уведомления об исчисленном НДФЛ и взносах на длительный срок (даже на год), что снизит число ежемесячных уведомлений. Исключается перенос уплаты платежей, если конечный срок попадает на праздник или выходной. Требуемую таксу надо будет внести в последний рабочий день.

Изменения для УСН В части упрощенной системы налогообложения закон устанавливает изменения: лимит дохода, при котором налогоплательщики освобождаются от уплаты НДС, будет поэтапно снижаться до 20 миллионов рублей в 2026 году и до 10 миллионов к 2028 году;

вводится корректировка порядка применения ПСН для определенных видов деятельности, что меняет привлекательность этого режима;

для «упрощенцев», впервые переходящих на НДС, предусмотрена отсрочка ответственности. В первый год наказание за непредставление декларации применяться не будет;

также дается право однократно отказаться от использования пониженной ставки 5% или другого льготного режима в пользу общей ставки в течение первых кварталов после перехода.

Изменения для ИП ИП, применяющие УСН или ПСН, могут столкнуться с необходимостью платить НДС, если их доход превысит пониженные пороги: 20 миллионов рублей в будущем году и далее снижение до 10 миллионов к 2028-му. ИП, которые впервые начинают платить НДС, могут один раз отказаться от пониженной ставки, чтобы избежать ошибок. Льготы по страховым взносам для ИП в большинстве случаев отменяются: сниженная ставка 15% сохранится только для малых и средних предприятий в приоритетных отраслях.

Изменения для ООО В части налога на прибыль законопроект содержит поправки для уточнения базы и предотвращения ошибок в расчете, особенно при изменении ставок. Корпорациям, ранее работавшим на УСН (в том числе ООО), возможно, придется переключиться на общую систему налогообложения при превышении лимитов УСН и ПСН. Это повлечет за собой обязательства по НДС и бухгалтерскому учету. Ужесточаются условия по страховым взносам: для директоров компаний вводится минимум начислений от МРОТ, что может повысить нагрузку на малые ООО с «неактивными» руководителями. Повышение базовой ставки до 22% затрагивает весь бизнес, включая ООО, и требует пересмотра ценовой политики, детализации договоров и электронного документооборота.

Чек-лист подготовки к реформе для ООО и ИП Что может сделать бизнес для подготовке к реформе: пересмотреть текущий налоговый режим (ИП / ООО, УСН, ПСН) с учетом новых порогов;

проанализировать, попадет ли доход за 2025 год в новый лимит перехода с УСН на НДС (до 20 миллионов рублей), и оценить последствия перехода;

обратить внимание на бухгалтерские процессы: необходимость электронной отчетности, корректировка договоров, подготовка к учету НДС.

рассчитать новую налоговую нагрузку с учетом повышения НДС, возможных страховых взносов и изменений других налогов;

изучить официальные разъяснения ФНС и Минфина после публикации закона, чтобы правильно интерпретировать новые нормы;

проверить кадровую структуру, особенно роли директоров, поскольку взносы теперь будут начисляться минимум от МРОТ;

подготовить план перехода: например, воспользоваться правом отказаться от пониженной ставки НДС один раз, если впервые становитесь плательщиком НДС.