Набирающий силу с 2010-х годов стратегический разворот России на Восток вышел на качественно новый уровень, формируя прочный каркас многопланового партнерства с Китаем. Если ранее это движение было скорее перспективным курсом, то последние семь лет оно обретает конкретные экономические контуры. И ключевую роль в этом играют масштабные инфраструктурные проекты в энергетической и продовольственной сферах.

Новые маршруты сотрудничества не только укрепляют двусторонние связи, но и становятся катализатором глубинных изменений в архитектуре мировой экономики. Фундаментом энергетического альянса стал газопровод «Сила Сибири» — восточный маршрут поставок, торжественно запущенный 2 декабря 2019 года. Его успешная эксплуатация доказала жизнеспособность и взаимную выгоду такого партнерства, что закономерно привело к его расширению. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об увеличении ежегодных поставок по маршруту с 38 до 44 миллиардов кубометров природного газа, но настоящим прорывом стало подписание меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через территорию Монголии и будет способен транспортировать до 50 миллиардов кубометров природного газа в год. Эти мощные артерии обеспечивают России стабильный долгосрочный доход.

Газовая истерия дает России возможность последовательно проводить политику дедолларизации и выстраивать новые финансовые институты в партнерстве со странами БРИКС. Масштабные контракты, номинированные в национальных валютах, создают более четкую и справедливую модель мировой экономики, которая будет в большей степени завязана на реальных энергоносителях и материальных ресурсах, нежели на виртуальных финансовых инструментах. В этом контексте критически важен процесс интернационализации рубля, его превращения в расчетную единицу для значимых международных сделок.

Каждый новый газовый маршрут — это не просто труба, а кирпич в фундаменте экономики нового типа, где Москва выступает не объектом, а одним из архитекторов правил игры.

Параллельно с энергетическим треком активно настраиваются и продовольственные коридоры. Этот процесс носит волнообразный характер, где объемы поставок динамично меняются, но главный вызов и потенциал роста лежит в области стандартизации.

Для значительного роста агроэспорта необходимы тщательное выстраивание технических и внутренних стандартов по продуктам питания и их синхронизация с требованиями китайской стороны. Это кропотливая работа, но она крайне важна для завоевания долгосрочных позиций на огромном потребительском рынке Китая (1,4 миллиарда человек, 134,9 триллиона юаней).

Фото: РИА «Новости»

Горизонты сотрудничества выходят далеко за рамки сырьевого экспорта. Амбициозным проектом, меняющим географию Евразии, станет строительство высокоскоростной магистрали Москва — Пекин. Этот маршрут протяженностью свыше 6,5 тысячи километров, способный развивать скорость 350–400 километров в час, не только сократит время в пути между столицами, но и воплотит в реальность мощнейший логистический коридор, интегрируя экономики двух стран на принципиально новом уровне. Параллельно развиваются военно-техническое сотрудничество и совместные исследования в высокотехнологичных областях, таких как авиастроение, космос и IT, что указывает на углубление доверия и стремление к технологическому суверенитету. Кроме того, усиление межрегиональных связей, особенно Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая, создает живую ткань партнерства, стимулируя приграничную торговлю и совместные предприятия. В конечном счете и газовые маршруты, и продовольственные проекты открывают путь к созданию действительно многополярного мира, где экономические связи основаны на взаимной выгоде и реальных активах. Автор: Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО»