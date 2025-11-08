Новые горизонты экспорта: что принесут газовые маршруты и продовольственные проекты России и Китая
Набирающий силу с 2010-х годов стратегический разворот России на Восток вышел на качественно новый уровень, формируя прочный каркас многопланового партнерства с Китаем. Если ранее это движение было скорее перспективным курсом, то последние семь лет оно обретает конкретные экономические контуры. И ключевую роль в этом играют масштабные инфраструктурные проекты в энергетической и продовольственной сферах.
Новые маршруты сотрудничества не только укрепляют двусторонние связи, но и становятся катализатором глубинных изменений в архитектуре мировой экономики.
Фундаментом энергетического альянса стал газопровод «Сила Сибири» — восточный маршрут поставок, торжественно запущенный 2 декабря 2019 года. Его успешная эксплуатация доказала жизнеспособность и взаимную выгоду такого партнерства, что закономерно привело к его расширению.
В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об увеличении ежегодных поставок по маршруту с 38 до 44 миллиардов кубометров природного газа, но настоящим прорывом стало подписание меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через территорию Монголии и будет способен транспортировать до 50 миллиардов кубометров природного газа в год. Эти мощные артерии обеспечивают России стабильный долгосрочный доход.
Газовая истерия дает России возможность последовательно проводить политику дедолларизации и выстраивать новые финансовые институты в партнерстве со странами БРИКС. Масштабные контракты, номинированные в национальных валютах, создают более четкую и справедливую модель мировой экономики, которая будет в большей степени завязана на реальных энергоносителях и материальных ресурсах, нежели на виртуальных финансовых инструментах.
В этом контексте критически важен процесс интернационализации рубля, его превращения в расчетную единицу для значимых международных сделок.
Каждый новый газовый маршрут — это не просто труба, а кирпич в фундаменте экономики нового типа, где Москва выступает не объектом, а одним из архитекторов правил игры.
Параллельно с энергетическим треком активно настраиваются и продовольственные коридоры. Этот процесс носит волнообразный характер, где объемы поставок динамично меняются, но главный вызов и потенциал роста лежит в области стандартизации.
Для значительного роста агроэспорта необходимы тщательное выстраивание технических и внутренних стандартов по продуктам питания и их синхронизация с требованиями китайской стороны. Это кропотливая работа, но она крайне важна для завоевания долгосрочных позиций на огромном потребительском рынке Китая (1,4 миллиарда человек, 134,9 триллиона юаней).
Горизонты сотрудничества выходят далеко за рамки сырьевого экспорта. Амбициозным проектом, меняющим географию Евразии, станет строительство высокоскоростной магистрали Москва — Пекин. Этот маршрут протяженностью свыше 6,5 тысячи километров, способный развивать скорость 350–400 километров в час, не только сократит время в пути между столицами, но и воплотит в реальность мощнейший логистический коридор, интегрируя экономики двух стран на принципиально новом уровне.
Параллельно развиваются военно-техническое сотрудничество и совместные исследования в высокотехнологичных областях, таких как авиастроение, космос и IT, что указывает на углубление доверия и стремление к технологическому суверенитету. Кроме того, усиление межрегиональных связей, особенно Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая, создает живую ткань партнерства, стимулируя приграничную торговлю и совместные предприятия.
В конечном счете и газовые маршруты, и продовольственные проекты открывают путь к созданию действительно многополярного мира, где экономические связи основаны на взаимной выгоде и реальных активах.
Автор: Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО»